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В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

В России выпустили школьные учебники по искусственному интеллекту (ИИ). Учебники позволят школьникам пятых–девятых классов понять принципы работы ИИ-технологий, научиться решать с его помощью практические задачи и больше узнать про сферы применения ИИ. Проект реализован при участии свыше 30 ведущих экспертов-практиков из российских ИТ-компаний.

Первые учебники

В России выпустили школьные учебники по ИИ, об этом СNews сообщили в пресс-службе ассоциации. Как отметили в ассоциации «Альянс в сфере ИИ», это первые подобные учебные пособия в стране.

Издательство «Просвещение» и ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» разработали первые учебники по искусственному интеллекту (ИИ) для пятых-девятых классов. Учебники соответствуют федеральной рабочей программе «Искусственный интеллект» по внеурочной деятельности, заявили в издательстве.

«Учебные пособия призваны сформировать у детей и педагогов реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, какое место он занимает в нашей повседневной жизни и почему он является не угрозой, а помощником для людей», - отметили в пресс-службе.

ИИ-технологии – одна из перспективных областей в сфере информационных технологий (ИТ). Нейронные сети распространились повсеместно и стали неотъемлемой частью жизни. Их основное достоинство заключается в том, что они позволяют выполнять рутинные задачи значительно быстрее, свести при этом к минимуму участие человека.

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Unsplash - Eliott Reyna
В России выпустили первые школьные пособия по искусственному интеллекту

В учебниках содержится актуальная информация о том, как работает ИИ, как с ним взаимодействуют ИИ-специалисты (инженер по ИИ-разработке, специалист по машинному обучению (ML), аналитик данных, нейро-иллюстратор, когнитивный копирайтер) и в каких сферах он применяется.

В подготовке пособия участвовали разработчики ИИ-технологий из Сбербанка, «Яндекс», «Т-Банк» (бывший «Тинькофф»), МТС, «Газпромнефти» и других компаний.

Учебное пособие содержит цифровое дополнение, в которое интегрированы ИТ-сервисы генеративного ИИ в виде нейронных сетей GigaChat и Kandinsky. Это, как утверждается, позволит школьникам научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей.

Международная ИИ-олимпиада

Как ранее писал СNews, на первой в истории Международной ИИ-олимпиаде (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила с 9 по 14 августа 2024 г. в Болгарии, российская сборная оставила позади команды из 39 стран.

Сборная России в составе Никиты Курлаева, Андрея Грицаева, Андрея Громыко и Анастасии Гайнуллиной завоевала золотые медали в научном туре конкурса, получила серебро в практическом этапе и стала первой по сумме баллов за оба этапа. Однако на сайте олимпиады российская сборная названа командой «Летово». Национальный флаг России не был допущен к соревнованиям, а «Летово» - это название московской школы, учащиеся и выпускники которой принимали участи в конкурсе и получили медали.

В сообщении Правительства России, тоже в Telegram, российских школьников поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «Вы доказали себе и всему миру, что Россия в надежных руках будущего поколения, готового решать самые сложные ИТ-задачи и открывать новые горизонты в сфере ИИ-технологий».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, также пожелало россиянам победы на следующей ИИ-олимпиаде в Китае.

По данным CNews, подготовкой нашей сборной занимался Центральный университет. Это первый в России, как указано на сайте «Т-Банка», вуз на основе science, technology, engineering, mathematics (STEM)‑модели, созданный при поддержке крупнейших российских компаний: «Т-Банк», Positive Technologies, VK, МТС и других.

Российский альянс создал площадку

«Альянс в сфере ИИ» объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса.

В 2023 г. российский «Альянс в сфере ИИ» объявил о создании площадки для взаимодействия бизнеса и вузов с целью внедрения новых подходов к образованию в ИИ-области и решения проблемы дефицита профильных кадров.

«Мировые тренды в ИИ-области меняют рынок труда и требуют более эффективной системы ИТ-образования и новых механизмов взаимодействия бизнеса и вузов. Для этого создается экспертная площадка для взаимодействия вузов и бизнеса по качеству подготовки ИТ-специалистов в сфере ИИ на базе флагманской инициативы Альянса «Рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ». Результатом должны стать важные изменения в системе высшего образования в нашей стране», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Площадка - место для непрерывного диалога, необходимого для синхронизации учебного процесса с требованиями рынка к профессиям, поддержки вузов, лучших преподавателей и исследователей, и повышения качества подготовки специалистов в сфере ИИ-технологий.

Основные направления работы – поддержка и постоянная актуализация матрицы профессий и компетенций в ИИ-сфере, анализ качества образовательных программ и подготовки выпускников, консультации для вузов. Это поможет определить точки роста и повысить эффективность образовательного процесса, масштабирование лучших практик преподавания ИИ-дисциплин, содействовать созданию и развитию отраслевых программ по ИИ, массово повысить квалификации преподавателей.

Антон Денисенко

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