В России создан человекоподобный робот для работ на складах, умеющий выдавать заказы

Российские ученые создали робота-ассистента для склада. Человекоподобный ассистент может общаться с клиентами, сканировать штрих-коды и выдавать заказы. Направлениями для применения робота могут стать сетевые российские торговые предприятия, складские и логистические комплексы, университеты и различные организации.

Новый робот

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали человекообразного робота-кладовщика, об этом CNews сообщили представители МФТИ. Робот-ассистент способен не только собирать заказы, но и общаться с клиентами, делая процесс обслуживания более удобным.

Специалисты Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта (ИИ) МФТИ разработали и протестировали антропоморфного робота-ассистента. Испытания прошли на действующем складе одной из российских торговых сетей. Антропоморфный робот функционирует как сотрудник пункта выдачи заказов, оформляющий и выдающий посылки онлайн-магазинов. Робот общается с посетителем, сканирует штрих-коды клиентских заказов и приносит его со склада.

МФТИ Директор ИЦ прикладных систем ИИ МФТИ Роман Горбачев

Базой для робота стала созданная в МФТИ универсальная модульная платформа, которая включает в себя разговорный ИИ для персональных ассистентов, голосовой ассистент, антропоморфный робототехнический комплекс, ИТ-систему управления беспилотным транспортом. Это программное обеспечение (ПО) дает возможность создавать совершенно новые продукты.

Примеры продуктов

На данной платформе от МФТИ можно собрать разговорного ассистента для управления робототехническими комплексами и беспилотным транспортом, антропоморфного робота-кладовщика, оснащенного голосовым ассистентом, сервис разработки ИИ-ассистентов, систему управления с голосовым ассистентом для беспилотного погрузчика, голосовой 3D-ассистент выставочного стенда, ИТ-систему дорожной видеоаналитики, игровой антропоморфный робот для различного рода развлечений.

«В качестве примера использования разработанной платформы можно рассмотреть вариант, когда условный складской комплекс заказывает разработку разговорного ассистента для управления робототехническими комплексами и беспилотным транспортом. Готовый продукт адаптируется под требования заказчика и на цифровом тестовом полигоне отлаживается конечное программное обеспечение. Такой подход позволит минимизировать издержки заказчика, а также эффективнее планировать ресурсы исполнителя», - рассказал CNews директор исследовательского центра (ИЦ) прикладных систем ИИ МФТИ Роман Горбачев.

МФТИ Исследовательский образец антропоморфного робота в МФТИ, движениями которого управляет ИИ

По мнению российских ученых, направлениями для применения модульной платформы от МФТИ могут стать сетевые торговые предприятия в России, складские и логистические комплексы, университеты и различные организации (команды по робофутболу, операторы мониторинга дорожной обстановки, участники выставок и конференций, ИТ-разработчики чат-ботов и разговорных ассистентов).

Цель внедрения роботов

В 2023 г. на сайте Кремля было опубликовано поручение Президента России Владимира Путина о повышении уровня роботизации в государственных компаниях.

Принять решения, направленные на установление обязательных требований по повышению уровня роботизации в государственных корпорациях, компаниях с государственным участием и в их аффилированных организациях. Необходимо обратить особое внимание на обеспечение такого повышения при реализации данными юридическими лицами инвестиционных проектов по расширению и модернизации производственных мощностей, а также по созданию новых рабочих мест. Само поручение дано по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 22 августа 2023 г.

25 октября 2023 года Владимир Путин встретился с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Тот сообщил, что на внедрение робототехники в российское производство выделено 300 млрд руб. до 2030 г. Озвученную сумму Мантуров назвал беспрецедентной для этой отрасли. По словам главы Министерства промышленности и торговли (Минпромторг), робототехника - это то, что делает предприятие современным и повышает производительность труда. Путин одобрил развитие этого направления в стране.

Производства и разработка

По информации РБК, робототехника стала трендовым направлением во всем мире. Для России оно особенно актуально в связи с растущим дефицитом рабочей силы во многих отраслях. По словам экспертов, это влечет рост производительности труда, что для российской промышленности важно с точки зрения стоящих задач по импортозамещению и достижению технологической независимости государства.

По итогам 2023 г. 30 крупнейших робототехнических компаний в России получили суммарную выручку в размере 29,3 млрд руб. Это на 44,3% больше по сравнению с 2022 г., когда показатель равнялся 20,3 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса RoboJobs. По состоянию на октябрь 2024 г. в России насчитывается более 460 компаний, которые разрабатывают, производят и интегрируют сервисных роботов в бизнес-сфере. В обзоре они разделены на 21 сегмент, включая логистику и транспорт, медицину и реабилитацию, сельское хозяйство и животноводство, общественные места и сервис, клининг и дезинфекцию, образование и науку. В целом, рынок робототехники состоит из трех ключевых направлений - промышленные роботы-манипуляторы, профессиональная сервисная робототехника и персональная робототехника.

По данным RoboJobs, из 463 проанализированных компаний в России 124 организации - это научные и исследовательские центры (26,8%). Разработкой роботов занимаются 272 предприятия (58,7%), дистрибуцией и оказанием услуг на базе роботов - 67 компаний (14,5%). Помимо научных и исследовательских центров, самыми многочисленными категориями названы «Беспилотные летательные аппараты» (92 компании), «Морские автономные системы и подводные роботы» (54), «Курсы и образовательные наборы» (43), «Складская логистика» (39). Меньше всего участников авторы исследования насчитали в группе «Космос» - всего пять организаций.

В общем объеме организаций 224 компании (48,4%) специализируются только на робототехнике. Большинство таких предприятий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. У основной части компаний (70,6%) количество клиентов в 2023 г. увеличилось. В то же время у 11,8% респондентов оно сократилось, а у 17,6% - осталось неизменным. Отмечается, что 58,8% участников отрасли по состоянию на 2024 г. не экспортируют свои решения и не планируют выходить на зарубежные рынки. Только 21,6% компаний уже поставляют товары и услуги за рубеж, а 19,6% — намереваются развивать экспортное направление. Наблюдающаяся ситуация связана с тем, что многие предприятия находятся на стадии разработки и коммерциализации, а также не имеют достаточно ресурсов и компетенций, чтобы осваивать экспортное направление.

Исследование RoboJobs показало, что самыми востребованными специальностями для робототехнических компаний в России являются инженер-конструктор, ИТ-разработчик и менеджер по продажам. В меньшей степени востребованы специалисты по международным продажам и внешнеэкономической деятельности, логисты и инженеры-исследователи. Эти позиции актуальны в основном для крупных компаний, а среди опрошенных организаций только 21,6% имеют более 50 сотрудников.