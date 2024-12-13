В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ

Минцифры предлагает сделать ФБГУ «Центр экспертизы и координации информатизации» единым центром согласования ИT-расходов всех госорганов. В процессе цифровизации и импортозамещения уже создано 1,6 тыс. ГИС, некоторые из которых дублируют друг друга или не вполне соответствуют требованиям. Теперь это хотят исправить и расходовать бюджетные средства эффективнее.



Единый центр согласований

Минцифры разработало проекта постановления Правительства, согласно которому подведомственное министерству ФБГУ «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ) станет единым центром согласования ИT-расходов всех госорганов, выяснили «Ведомости».

Новый порядок, как сказал изданию представитель Минцифры, позволит улучшить контроль за расходами. Цель нововведения — эффективнее использовать бюджетные средства.

ФГБУ ЦЭКИ, основанное в 1971 г. (до 2015 г. — ВНИИ проблем вычислительной техники и информатизации), является оператором Портала федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ). Исполняющим обязанности директора организации является Чукарин Алексей Валерьевич.

Минцифры Минцифры возьмется за согласование госрасходов на ИТ

На официальном сайте Минцифры указаны следующие цели его деятельности: проведение экспертизы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), проведение анализа и мониторинга деятельности в сфере ИКТ, осуществление методической и организационно-технической поддержки деятельности в сфере ИКТ, выполнение НИОКР в сфере ИКТ; выполнение работ и оказание услуг по созданию и развитию информационных систем информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и хранению содержащейся в их базах данных информации.

Что известно о новой процедуре

Сама процедура закупок в сфере государственного ИT останется без изменений, заверили в Минцифры. Порядок согласования предполагается следующий: госорганы или госорганизация предоставляет министерству обоснования для финансирования ИT-расходов, ведомство дает заключение о целесообразности финансирования, затем Минфин должен одобрить выбранные источники средств и объем. Окончательное решение примет подкомиссия по ключевым проектам правительственной комиссии.

Минцифры также, как писал CNews в декабре 2024 г., планирует введение спецрежима ИT-расходов госорганов. Предлагается закрепить порядок их определения и сформировать реестр, куда будут вноситься расходы государственных органов из средств соответствующего бюджета бюджетной системы. Кроме того, с 2025 г. каждой задаче цифровизации присвоят измеримые показатели, по которым будет вестись регулярный мониторинг и анализ, от результатов которого будут зависеть государственные расходы на проекты.

Деньги тратятся на дубли

Некоторые из уже созданных ГИС дублируют друг друга, не соответствуют требованиям информационной безопасности или импортозамещения (используют иностранные средства виртуализации, системы управления базами данных, операционные системы и др.), сказала руководитель ИT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Данная инициатива призвана остановить хаотичный процесс появления новых систем и «причесать» уже существующие, считает она.

Правительство уже стало владельцем 1,6 тыс ГИС. Без централизации и координации между ведомствами заказ дублирующих ИT-активов продолжится. Однако создание единого центра согласований может увеличить сроки рассмотрения и в конечном итоге снизить качество принимаемых решений, если проектов будет много, предполагает партнер практики «Цифровая трансформация» консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

За восемь месяцев 2024 г. было размещено 35,847 тыс. госзакупок в сфере ИT на сумму 191 млрд руб., по данным поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», которые приводит издание. В марте 2024 г. в распоряжении CNews оказалась обновленная версия федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика», согласно которой расходы федерального бюджета за период 2019-2030 гг. на его реализацию составят 894,9 млрд руб.