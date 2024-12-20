Российский бизнес критикует отечественный софт: он слишком дорогой и малофункциональный

Значительная доля крупных российских компаний не торопятся переходить на российское ПО. Основная причина – в его дороговизне на фоне иностранных аналогов. Также они не видят в нем значительной части тех функций, что есть в зарубежном софте.

Когда импортозамещение не по карману

Крупные компании из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) показали свое нежелание переходить на отечественное программное обеспечение. Примерно 20% из них продолжают активно пользоваться иностранным ПО, пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Р7».

Опрос, проведенный «Р7», показал, что из 530 компаний-респондентов 100 не спешат импортозамещать используемый в работе софт. Все 100 из них можно считать крупными ввиду их оборота, превышающего 400 млн руб.

Участники опроса чаще всего указывали на завышенную стоимость российского ПО как на главную причину отказа от перехода на него. Еще одна причина – недостаточная функциональность по сравнению с программами зарубежных разработчиков. Некоторые респонденты упоминали и различные сложности при миграции на российское ПО.

«Опрос, проведенный «Р7», показал, что из общего числа в 530 компаний-респондентов 86 пока не перешли на полностью отечественные программные решения, продолжая использовать иностранный софт. Среди них 21 компания имеет оборот свыше 400 млн руб., что позволяет отнести её к категории «крупного МСБ». Таким образом, доля крупных компаний в общем числе «неспешно импортозамещающих» составляет примерно 20%. Это важно уточнить, чтобы избежать неверного восприятия ситуации: речь не идёт о том, что все 100 с лишним представителей крупного МСБ, участвовавших в опросе продолжают вынуждены работать с ограничениями, а лишь о тех 20+ компаниях, что реально соответствует данному критерию», - сообщила CNews пресс-служба компании «Р7».

Деньги – самое главное

Как показал опрос «Р7», стоимость программного обеспечения оказалась самым важным критерием для подавляющего большинства небольших компаний. На нее в первую очередь смотрят 70% таких фирм.

Didssph / Unsplash Качество российского ПО устраивает далеко не всех

Функциональные возможности программ являются главным критерием выбора для более чем половины средних компаний – для 60%.

Но все же компании голосуют в первую очередь именно рублем. ТАСС пишет, большую проблему для малого бизнеса составляет стоимость внедрения новых программных инструментов.

Дешевле не будет

Высокие цены на отечественное ПО – весьма масштабная проблема. Программное обеспечение российских разработчиков дорожает по самым разным причинам, и иногда даже по тем причинам, которых еще нет.

Например, весной 2024 г. стало известно, что налог на прибыль для ИТ-компаний, с 2022 г. составлявший 0%, с 1 января 2025 г. повысится до 5%. Разработчики решили сильно заранее подготовиться к этому, и уже в июне 2024 г. их ПО выросло в цене на 20%.

Примерно так же цены на российское программное обеспечение увеличились за весь 2023 г.

Крупный бизнес тоже страдает

Высокие цены – это проблема, в основном, для небольших компаний с сильно ограниченным бюджетом на закупку ПО. Крупный же бизнес жалуется, в основном, на качество российских программ.

В октябре 2024 г. CNews писал, что более половины (62%) крупнейших российских компаний вынужденно испытывают самые разные трудности при отказе от иностранного софта в пользу отечественного программного обеспечения. В первую очередь страдания доставляет плохая совместимость с иностранным ПО, когда от последнего отказаться нельзя, и когда нужно работать одновременно и в российских, и в зарубежных программах.

Не хотят, но надо

Не менее важен и тот факт, что многие крупные корпорации переходят на отечественное ПО не по своей воле. По данным компании Orion Soft, 22% представителей крупного бизнеса переходят на российский софт под давлением регуляторов, а для 30% причиной для такого перехода стало массовое бегство из страны иностранных разработчиков.

Другими словами, основной стимул для импортозамещения в данном случае – это внешние обстоятельства. Компании буквально вынуждены отказываться от привычного зарубежного софта, которым пользовались годами и десятилетиями.