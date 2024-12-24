Россиян лишат возможности звонить бесплатно. Звонки в Telegram и WhatsApp* на грани запрета во имя безопасности. Опрос

В России могут заблокировать звонки через мессенджеры. Пока есть два возможных сценария – полная блокировка голосовых вызовов или запрет на звонки из-за границы, и все это – якобы для защиты граждан от мошенников. Для многих россиян аудиозвонки в мессенджерах – способ сэкономить предоплаченные по тарифу минуты, а также единственная возможность связаться с находящимися за рубежом родственниками и коллегами без необходимости тратить огромные деньги на междугороднюю связь.

Назад в 90-е

В России возможен резкий откат связи на несколько десятилетий назад – россияне рискуют остаться без возможности звонить через мессенджеры. Как пишет «Коммерсант», власти сейчас рассматривают два возможных варианта – это или тотальная блокировка всех голосовых вызовов в приложениях, или же только запрет на звонки из-за рубежа.

Если будет выбран первый вариант, голосовая связь в России будет отброшена в прошлое по уровню своего развития, в дополнение к до сих пор отсутствующим в стране сетям 5G. Сейчас аудиозвонки в мессенджерах – это для многих, особенно для пенсионеров, способ сэкономить предоплаченные по тарифу минуты, коих на фоне роста цен на сотовую связь не становится больше. Современные тарифные планы содержат и предоплаченный трафик, а также есть опции, позволяющие сделать этот трафик безлимитным для мессенджеров.

Также подобный сервис – это возможность звонить родственникам и коллегам, находящимся в других странах, временно (командировка или отпуск) или на постоянной основе. Блокировка голосовых вызовов через мессенджеры будет означать или отсутствие возможности связаться с ними голосом, или резкий рост трат на международные разговоры.

Кто за этим стоит

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в операторах связи и на телеком-рынке, идею блокировки аудиозвонков в мессенджерах прорабатывают Минцифры и Роскомнадзор. Причина, по словам этих источников, в том, что мошенники все чаще используют эти сервисы для звонков потенциальным жертвам на фоне того, как сотовые операторы внедряют в свои сети новые технологии антифрода.

Как сообщили CNews в «Мегафоне», к концу 2024 г. доля мошеннических звонков в мессенджерах достигла 40%, хотя годом ранее она не превышала и 1%. Представители «Мегафона» подчеркнули, что сотовый оператор «не имеет технической возможности анализировать звонки в мессенджерах», то есть он не может определить, из какой страны поступают звонки.

Во имя безопасности

Другими словами, тотальную блокировку аудиозвонков в мессенджерах подгоняют под популярную тему защиты россиян от мошенников. Однако сотрудник редакции CNews, располагая четырьмя мобильными номерами (по одному из крупнейших операторов связи в стране), подключенными к мессенджерам, за 2024 г. не получил ни одного мошеннического звонка через эти сервисы. В то же время по обычным сотовым сетям на два из четырех номеров ежедневно поступает несколько рекламных и мошеннических вызовов.

Кроме того, в подавляющем большинстве популярных мессенджеров, доступ россиян к которым пока еще не ограничен, есть возможность ограничения вызовов с номеров вне списка контактов. Например, WhatsApp* позволяет отключать звук звонков с неизвестных номеров, а Telegram предоставляет пользователям право заблокировать как звонки с неизвестных номеров, так и в принципе все звонки, оставив возможность звонить лишь некоторым абонентам из списка контактов. Что касается Viber, то он в России больше не работает – в декабре 2024 г. Роскомнадзор заблокировал его.

Причиной блокировки называется невыполнение мессенджером «требований российского законодательства к организаторам распространения информации (ОРИ), выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для из совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации». В этом реестре числится Telegram, который уже тоже подвергался блокировке в России, а в декабре 2024 г. в него был внесен и WhatsApp*

Таким образом, пользователи современных мессенджеров могут самостоятельно обезопасить себя от нежелательных вызовов и звонков мошенников. Но операторы связи считают иначе.

«Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве. Для более эффективной борьбы требуется активное вовлечение владельцев мессенджеров в решение проблемы»,— сказали CNews представители «Мегафона».

Первые намеки

Собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке подчеркнул, что «голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов». Сам регулятор уже намекнул на возможность реализации именно этого сценария, а не просто ограничений международных вызовов.

Об этом говорил лично руководитель Роскомнадзора Андрей Липов. В октябре 2024 г. он допустил вероятность полной блокировки звонков через мессенджеры ввиду наличия у регулятора такой технической возможности.

Представители Минцифры заявили «Коммерсанту», что в настоящее время не «разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах», и что «открыты к предложениям отрасли».

Также российские власти уже начали намекать, что в обозримом будущем могут лишить россиян самого популярного в мире мессенджера – WhatsApp*. О том, что этот сервис имеет шанс пополнить «черный список» Роскомнадзора, 23 декабря 2024 г. заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. «Если мессенджер не выполнит определенные требования и обязательства, вероятность блокировки может увеличиться», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Потенциальная лазейка

К моменту выхода материала собеседники «Коммерсанта» говорили о блокировке только голосовых вызовов в мессенджерах. Однако современные сервисы такого рода также дают возможность установки и видеосвязи.

Такая опция есть как в WhatsApp*, так и в Telegram, и при этом камеру можно отключить. Таким образом, видеовызовы можно превратить в голосовые и тем самым обойти потенциальное ограничение на аудиозвонки. Хотя трафика они все равно будут расходовать больше.

* WhatsApp принадлежит американской корпорции Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.



