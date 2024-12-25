Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Операторы мобильной связи будут передавать властям информацию о так называемых «геотреках» россиян. Фактически, это сведения об их перемещениях. Информация будет обезличенной, но операторы не сомневаются, что под угрозой не только тайна связи, но и тайна личной жизни россиян.

Большой брат взял бинокль

Платформа госуслуг и информсистем «Гостех» в обозримом будущем обзавестись новым сервисом – он будет отвечать за агрегацию и обработку геотреков абонентов российских операторов связи, пишет Forbes. Иными словами, сервис займется отслеживанием перемещений россиян и гостей страны, подключившихся к местным операторам сотовой связи. Проект станет частью так называемого «госозера» данных – закон о нем был принят в августе 2024 г.

Предполагается, что накапливаться будет обезличенная информация, то есть формально не привязанная к конкретному абоненту, но операторы связи уже бьют тревогу, утверждая, что подобный сервис несет угрозу тайне личной жизни россиян, а заодно и тайне связи.

Планы по созданию нового сервиса строит Минцифры, о нем говорится в пояснительной записке к протоколу президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информтехнологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

FreePik К перемещениям россиян будет приковано очень пристальное внимание

Глава Минцифры Максут Шадаев и раньше говорил о нем – в середине декабря 2024 г. он упоминал, что именно со сбора геотреков россиян и начнется развитие «госозера» данных. Об этом Максут Шадаев заявил в середине декабря 2024 г.

Год на подготовку

Также Максут Шадаев разъяснил, для чего нужно «госозеро» данных, и как оно будет работать на примере именно геотреков россиян. Обо всем этом он говорил задолго до того, как закон о «госозере» был принят.

«Государство должно иметь возможность для цели госуправления получать бесплатно данные от бизнеса», – сказал глава Минцифры в декабре 2023 г. (цитата по Forbes) – Обезличенные геотреки позволяют регионам планировать, где лучше построить дороги, где школ не хватает, как оптимально выстроить маршруты общественного транспорта. Государство получает доступ к этим данным, чтобы повышать качество жизни граждан. Мы эти данные продавать не собираемся, мы берем эти данные для собственных целей».

Таким образом, власти вынашивают проект сбора геотреков как минимум год. Такие же сроки назвал Forbes и генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян – он добавил также, что весь закон о «госозере» данных был принят именно на фоне желания государства собирать данные о перемещениях россиян.

По словам Максута Шадаева, новый сервис может заработать в начале 2025 г. Более точные сроки министр связи не назвал.

Все по закону

Закон о «госозере» данных, в рамках которых и будет создан новый сервис слежки за россиянами – это поправки к закону «О персональных данных». Документ был принят 8 августа 2024 г.

Основная его идея заключается в создании отдельной госинформсистемы, которую работающий в России бизнес будет обязан по запросу властей пополнять персональными данными своих клиентов и сотрудников. Более того, делать это бизнес будет безвозмездно, то есть даром.

Передаваемые данные бизнес должен будет предварительно обезличить. Владельцы же персональных данных, то есть клиенты и работники компаний, не смогут повлиять на отправку информации о них – необходимость предоставления их согласия на это в принятой редакции закона не предусмотрена.

В течение первого года после размещения сведений о россиянах в новой ГИС доступ к ни будут иметь исключительно государственные пользователи. По истечении первого года эта информация станет едва ли не общедоступной – список тех, кто сможет взаимодействовать с ней, одобряет правительство России.

Более эффективные решения за счет россиян

Представители Минцифры сообщили Forbes, что обезличенные данные россиян, в частности, маршруты их передвижения, позволят государству принимать «более эффективные решения». «Например, понять, где есть потребность в строительстве школ, детсадов, новых дорог и других объектов инфраструктуры, оперативнее оказать помощь пострадавшим при ЧС, выявить, какие меры поддержки и где более необходимы, и многое другое», – добавили в ведомстве.

В Минцифры отдельно подчеркнули, что обратить обезличивание персональных данных, то есть понять, какому именно человеку они принадлежат, невозможно. «Персональные данные передаваться не будут», – сказали изданию в министерстве.

«Нашей задачей является создание безопасного и прозрачного механизма взаимодействия, который будет полезен всем сторонам, не нарушая интересов граждан и бизнеса. Выбранный механизм – самый безопасный с точки зрения защиты прав граждан, – сказали Forbes в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует цифровое развитие и связь). – Доступ к обезличенным наборам данных будет происходить исключительно в рамках закрытого контура ГИС, а «вынести» их из нее будет невозможно. Это позволит обеспечить необходимое обучение моделей ИИ и в то же время сохранность данных».

Собеседники издания уверены, что обратно персонализировать обезличенные данные вполне возможно. Так считает, в частности, эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association (RPPA) Алексей Мунтян. «Иначе говоря, геотреки сохраняют свой идентифицирующий потенциал при условии возможности из сопоставления с другими данными. Например, если кроме геотрека о посещении неким пользователем торговой точки будут данные о совершении оплаты товара в этой торговой точке с указанного мобильного устройства», – сказал он.

Операторы обеспокоены

Операторы уже сейчас делятся с властями геоданными своих абонентов, но за деньги – государство закупает эту информацию. В Москве, к примеру, она используется для различных нужд городского планирования.

«Эти данные, по сути, представляют собой статистику, тепловую карту – какое количество людей было в той или иной точке в определенное время, – сказал источник издания в телеком-отрасли. – Создание этого сервиса приведет к тому, что государство будет забирать у мобильных операторов эти данные бесплатно. Это лишит мобильные компании части доходов. Хотя это не самая большая статья дохода операторов связи, мировая практика показывает, что данные эти все-таки закупают, а не берут бесплатно».

Новый закон предполагает именно бесплатную передачу геотреков в «госозеро». Собеседник Forbes в одном из операторов заявил, что правил передачи данных в «госозеро» как таковых пока нет – они все еще находятся в стадии обсуждения. «Но в части операторов связи уже очевидно, что это создает дополнительную нагрузку на них, требуя новых решений и инвестиций. Также вызывает обеспокоенность широкий перечень запрашиваемых данных, включая сведения об абонентах и их геолокацию. Несмотря на то, что закон требует передачи обезличенных данных, текущие формулировки подзаконных актов могут потенциально затронуть тайну связи и личной жизни граждан», – добавил он.

Так законно или нет

Российские ИТ-компании открыто сомневаются в законности передачи геоданных россиян третьим лицам, даже государству. Об этом говорит Ассоциация больших данных (МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Яндекс», Сбербанк и другие ИТ-компании).

Нынешнее российское законодательство предусматривает прямое ограничение на передачу сведений, содержащих те или иные тайны, в том числе в проектируемое «госозеро» данных, даже в обезличенном виде, пишет Forbes со ссылкой на АБД.

«Геотреки относятся к данным об абонентах, и их передача куда-либо невозможна. Передавать операторы могут только агрегированную статистическую информацию, результаты внутренней аналитики в обобщенном виде», – заявили изданию представители Ассоциации.