«Т1» сражается с «Марвелом» за $3 млн, который не оказал техподдержку продуктам американской ИБ-компании Fortinet

Дочерняя структура холдинга «Т1» подала жалобу на решение суда, отклонившего ее иск к «Марвел-дистрибуция» из-за прекратившейся техподдержки продуктов американской ИБ-компании Fortinet. Западные вендоры, сбежавшие из России в 2022 г. и отказавшиеся выполнять обещания по уже заключенным контрактам, спровоцировали шквал таких исков.



Жалоба истца

«ТС интеграция», дочерняя структура холдинга «Т1», подала кассационную жалобу на решение суда по спору с ООО МКТ, учредителем «Марвел-дистрибуция», входящим в состав российского ИТ-холдинга Fplus, выяснил «Коммерсант». Разбирательство назначено на 24 января 2025 г.

Претензии «ТС интеграция» к ООО МКТ на сумму $2,9 млн и $536 тыс. процентов за «пользование чужими денежными средствами» касаются техподдержки поставленных продуктов американского поставщика ИБ-систем Fortinet, который в марте 2022 г. прекратил работу в России из-за санкций.

Иск «ТС интеграция» подала 21 декабря 2023 г. Третьим лицом по нему выступает банк ВТБ.

Дина Орлова from Pixabay Суд решил, что «Марвел-дистрибуция» не должна отвечать за бегство американской Fortinet из России

В августе 2024 г. суд первой инстанции отказал «Т1» в удовлетворении требований. Апелляция также была отклонена.

МКТ за Fortinet не в ответе

Из-за специфики поставленного товара — ПО — суды посчитали, что ни истец, ни ответчик не являются сторонами лицензионного соглашения, прокомментировала ситуацию руководитель международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко.

Товар был поставлен истцу в надлежащем качестве и в сроки, предусмотренные договорами, объяснил позицию суда управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. «При этом факт приостановления деятельности компании-правообладателя Fortinet на территории России не служит основанием для вывода о ненадлежащем качестве поставленного товара. В связи с этим суд не увидел оснований для возврата денежных средств», — сказал Косаков.

Шквал подобных исков

Судебные тяжбы из-за ухода иностранных вендоров начались сразу после февраля 2022 г. Тогда же иностранные компании начали повально приостанавливать работу на отечественном рынке, игнорируя исполнения обязательств перед российскими компаниями по уже оплаченным договорам. C тех пор количество подобных исков, рассматриваемых в российских судах, составило не менее 100, по данным Касьяненко.

Иски обычно связаны с отказом зарубежных компаний поставлять иностранное оборудование или с прекращением техподдержки по заключенным и оплаченным договорам.

«Марвел-дистрибуция» и сама в марте 2023 г. подавала иск на 1,1 млрд руб. к американской ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» (российское юрлицо Hewlett Packard Enterprise, HPE).

К ушедшей из России американской Oracle с 2022 г. было подано претензий на сумму свыше одного млрд руб. В конце декабря 2022 г. официальный дистрибутор этой корпорации в России отсудил у Oracle 439,4 млн руб. В августе 2023 г. столичный Арбитраж признал российское подразделение Oracle банкротом. Компания задолжала кредиторам более 1,2 млрд руб.

К Google только по состоянию на март 2023 г. подали иски 885 отечественных компаний. В октябре 2023 г. российскую «дочку» Google признали банкротом. Долги этого ИТ-гиганта перед отечественными юрлицами перевалили за десятки миллиардов рублей.

В июле 2023 г. российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл иск от OCS Distribution на 1,44 млрд руб. А в сентябре того же года Сбербанк пошел в суд, чтобы вернуть миллионы, которые были заплачены сбежавшей из страны Dell.