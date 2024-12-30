CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом!

Уходящий 2024 год стал еще одним успешным годом для российский ИТ-отрасли. Отечественный бизнес в сфере информационных технологий и телекома растет, справляясь с различными вызовами.

Остается немало нерешенных вопросов, но задел положен и мы ждем новых побед в предстоящем году!

Завершающийся год был успешным и для CNews. Главное —издание привлекает всё больше читателей, размер нашей аудитории поставил рекорд и продолжает рост. Оставайтесь с нами!

Желаем, чтобы в наступающем 2025 году сложности на вашем пути оборачивались новыми возможностями, и главное — чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 2 января 2025 г.