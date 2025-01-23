Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании

Английский суд запретил российским телеканалам, аккаунты которых в YouTube заблокированы, судиться из-за этого с Google где-либо, кроме Великобритании и США. В России и ЮАР судебные инстанции уже выносили по этому делу решения не в пользу американской корпорации.



Суд запретил судиться

Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов, выяснил РБК, в распоряжении которого есть копия решения судебной инстанции.

Запрет распространяется на начало новых, а также продолжение текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции, в том числе российской, за исключением США или Великобритании.

Решение вынесено по искам, содержащим запрос на установление такого запрета, поданным в августе 2024 г. ирландским и американским подразделениями Google.

До вынесения этого решения требования Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» рассматривались судами более десяти стран, в том числе Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Алжира, Египта и др. Высокий суд ЮАР летом 2024 г. удовлетворил ходатайство об аресте активов компании Google в стране из-за блокировки телеканала «СПАС» на YouTube.

Unsplash - Adarsh Chauhan Google отстаивает свой взгляд на «независимость» источников информации

В российских судах такие разбирательства начались в 2020 г. после блокировки аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН на YouTube из-за санкций. В октябре 2024 г. CNews писал, что сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Пока Google не восстановит доступ российских каналов к платформе YouTube, неустойка растет ежедневно.

Позиция британских судей

В аргументации причин своего решения суд Англии указал на то, что размер астрента (судебной неустойки) за неисполнение Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира, а начало процессов по признанию решений в других странах может привести к его повторному применению.

Суд также отметил, что Google заблокировала YouTube-каналы российских телеканалов из-за законодательства США о санкциях, а также по политическим причинам, и что в соглашении YouTube указано, что все споры с компанией регулируются английским законодательством.

Английские суды могут применять такие меры, если считают, что дела в других юрисдикциях угрожают их компетенции или эффективности постановлений, пояснил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Такое решение является так называемым антисудебным приказом (anti-suit injunction), который используются для предотвращения дублирующих или конкурирующих разбирательств в других странах.

«В России были аналогичные прецеденты, когда судья приостанавливала дела по аналогичным причинам. Неисполнение приказа может привести к ответственности для российских телеканалов и их руководителей, включая возможность лишения свободы», — сказал Кузьмин и добавил, что решение может быть обжаловано, если заявители докажут превышение полномочий суда или нарушение международного права.

«Мы считаем, что у нас есть все основания для оспаривания этого решения в апелляционном порядке. Срок на такое оспаривание составляет 21 день», — заявил представляющей интересы российских телеканалов партнер юридической фирмы Art De Lex Артур Зурабян.

Смотря с какой стороны посмотреть

Представитель Google так прокомментировал изданию решение суда в Англии: «Мы подали иск в США (Калифорния) и в Англии — соответствующие юрисдикции для любых предполагаемых требований со стороны этих сторон — с просьбой к судам признать эти попытки принудительного исполнения несправедливыми, недействительными и незаконными. Мы рады, что Высокий суд согласился с нашей позицией».

Он отметил также, что «Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к бесплатной и независимой информации в России», а российские суды «на протяжении многих лет налагали беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания на Google в попытке ограничить доступ к информации на наших сервисах и в качестве наказания за наше соблюдение международных санкций».

Получается, что источник «независимой информации» считает несправедливыми ограничения доступа к ней, наложенные российскими властями, и в тоже время, называет совершенно законными ограничения, наложенные американскими санкциями.

В 2021 г. CNews писал об отказе американских компании, в том числе Google, выполнять требования Роскомнадзора об удалении запрещенного в стране суицидального контента, детской порнографии, а также материалов с призывами к подросткам к участию в несанкционированных уличных акциях.

В конце 2024 г. с корпорации были взысканы в России миллиардные штрафы за не удаление недостоверной информации о ходе специальной военной операции; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и т.д.



Google же начал выдавливать россиян из своих сервисов весной 2022 г., отключив почти полностью блогерам из России монетизацию на YouTube.