CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Британский суд запретил российским телеканалам судиться с Google во всех странах мира, кроме США или Великобритании

Английский суд запретил российским телеканалам, аккаунты которых в YouTube заблокированы, судиться из-за этого с Google где-либо, кроме Великобритании и США. В России и ЮАР судебные инстанции уже выносили по этому делу решения не в пользу американской корпорации.

Суд запретил судиться

Высокий суд Англии и Уэльса запретил российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» судиться с Google по вопросу блокировки их YouTube-каналов, выяснил РБК, в распоряжении которого есть копия решения судебной инстанции.

Запрет распространяется на начало новых, а также продолжение текущих разбирательств по этому вопросу в любой юрисдикции, в том числе российской, за исключением США или Великобритании.

Решение вынесено по искам, содержащим запрос на установление такого запрета, поданным в августе 2024 г. ирландским и американским подразделениями Google.

До вынесения этого решения требования Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» рассматривались судами более десяти стран, в том числе Турции, Испании, ЮАР, Сербии, Алжира, Египта и др. Высокий суд ЮАР летом 2024 г. удовлетворил ходатайство об аресте активов компании Google в стране из-за блокировки телеканала «СПАС» на YouTube.

gugl700.jpg

Unsplash - Adarsh Chauhan
Google отстаивает свой взгляд на «независимость» источников информации

В российских судах такие разбирательства начались в 2020 г. после блокировки аккаунтов телеканала «Царьград» и РИА ФАН на YouTube из-за санкций. В октябре 2024 г. CNews писал, что сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube достигла двух ундециллионов рублей (единица с 36 нулями). Пока Google не восстановит доступ российских каналов к платформе YouTube, неустойка растет ежедневно.

Позиция британских судей

В аргументации причин своего решения суд Англии указал на то, что размер астрента (судебной неустойки) за неисполнение Google требований российского суда в 20 трлн раз больше общего ВВП всех стран мира, а начало процессов по признанию решений в других странах может привести к его повторному применению.

Суд также отметил, что Google заблокировала YouTube-каналы российских телеканалов из-за законодательства США о санкциях, а также по политическим причинам, и что в соглашении YouTube указано, что все споры с компанией регулируются английским законодательством.

Английские суды могут применять такие меры, если считают, что дела в других юрисдикциях угрожают их компетенции или эффективности постановлений, пояснил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. Такое решение является так называемым антисудебным приказом (anti-suit injunction), который используются для предотвращения дублирующих или конкурирующих разбирательств в других странах.

«В России были аналогичные прецеденты, когда судья приостанавливала дела по аналогичным причинам. Неисполнение приказа может привести к ответственности для российских телеканалов и их руководителей, включая возможность лишения свободы», — сказал Кузьмин и добавил, что решение может быть обжаловано, если заявители докажут превышение полномочий суда или нарушение международного права.

«Мы считаем, что у нас есть все основания для оспаривания этого решения в апелляционном порядке. Срок на такое оспаривание составляет 21 день», — заявил представляющей интересы российских телеканалов партнер юридической фирмы Art De Lex Артур Зурабян.

Смотря с какой стороны посмотреть

Представитель Google так прокомментировал изданию решение суда в Англии: «Мы подали иск в США (Калифорния) и в Англии — соответствующие юрисдикции для любых предполагаемых требований со стороны этих сторон — с просьбой к судам признать эти попытки принудительного исполнения несправедливыми, недействительными и незаконными. Мы рады, что Высокий суд согласился с нашей позицией».

Он отметил также, что «Google и YouTube являются одними из немногих оставшихся платформ, предлагающих доступ к бесплатной и независимой информации в России», а российские суды «на протяжении многих лет налагали беспрецедентные штрафы и произвольные юридические наказания на Google в попытке ограничить доступ к информации на наших сервисах и в качестве наказания за наше соблюдение международных санкций».

Получается, что источник «независимой информации» считает несправедливыми ограничения доступа к ней, наложенные российскими властями, и в тоже время, называет совершенно законными ограничения, наложенные американскими санкциями.

В 2021 г. CNews писал об отказе американских компании, в том числе Google, выполнять требования Роскомнадзора об удалении запрещенного в стране суицидального контента, детской порнографии, а также материалов с призывами к подросткам к участию в несанкционированных уличных акциях.

В конце 2024 г. с корпорации были взысканы в России миллиардные штрафы за не удаление недостоверной информации о ходе специальной военной операции; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкций по изготовлению взрывчатых веществ и т.д.

Google же начал выдавливать россиян из своих сервисов весной 2022 г., отключив почти полностью блогерам из России монетизацию на YouTube.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гибридный ренессанс: как использовать растущий тренд на гибридную инфраструктуру

Госструктурам остро нужны ИТ-шники: за год им подняли зарплаты на 50%. У тестировщиков зарплаты упали

Сергей Голицын, Т1 ИИ: Есть стереотип, что ИИ доступен только крупным компаниям с большими бюджетами. Это не так

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще