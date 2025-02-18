Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта20 марта 2025 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2025».
С докладами выступят:
Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, УК «Росводоканал»;
Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;
Станислав Ромащев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Ижевский завод тепловой техники»;
Лариса Редькина, руководитель проектов цифровой трансформации, «Евраз»;
Ани Саргсян, руководитель проектов, ГК ФСК;
Валентина Охота, начальник отдела по работе с внутрикорпоративным порталом, ГК ФСК;
Александр Бессарабенко, руководитель отдела управления системами ЭДО, «Систэм Электрик»;
Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, «Альфа-Банк»;
Виталий Шилов, ведущий специалист, WSS-Consulting.
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок ЭДО
- Как развивался российский рынок ЭДО в 2024 году?
- Какие новые законодательные акты были приняты в этой области?
- Стандарты цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.
- Юридически значимый электронный документооборот.
- Информационная безопасность ЭДО.
- Операторы ЭДО и проблема роуминга.
Технологии для организации ЭДО
- В тренде ECM-платформы.
- BPM-возможность систем ЭДО.
- Какие low-code нужны пользователям.
- ЭДО из облака.
- КЭДО и ЭДО.
- Искусственный интеллект в СЭД.
- Хранение электронных документов.
- Мобильный доступ к документам.
- Как организовать работу с электронной подписью.
Практика внедрения ЭДО
- Запускаем ЭДО с нуля — практические кейсы.
- Как перейти на современную СЭД?
- Облачный документооборот — плюсы и минусы.
- Как подключить к ЭДО партнеров?
- ЭЦП для сотрудников.
- Как управлять процессами с помощью СЭД?
- Мобильная СЭД для руководителей.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.