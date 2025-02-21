Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»

Государственные закупки ИТ-систем видеонаблюдения в 2024 г. выросли до 130,1 млрд руб. Участники рынка считают, что спрос на видеонаблюдение, включая интеллектуальное, будет только расти. При этом доля камер с распознаванием лиц в России не превышает 5%, что может быть связано с высокими требованиями по безопасности.

Рост закупок

Государственные закупки ИТ-систем видеонаблюдения выросли до 130,1 млрд руб., пишет «Коммерсант».

В 2024 г. российские государственные органы и компании значительно увеличили закупки ИТ-систем видеонаблюдения. Общие расходы достигли 130,1 млрд руб., что связано с восстановлением спроса после падения в 2023 г. Согласно данным «Контур.Закупки», государственные органы увеличили закупки на 21,8%, до 46,4 млрд руб., а государственные компании — на 131,3%, до 83,7 млрд руб. В штуках рост составил 6%, до 9,7 тыс. и 6,8 тыс. камер соответственно.

Правительство Москвы Госзакупки ИТ-систем видеонаблюдения в России выросли до 130,1 млрд руб.

Крупнейшими контрактами у государственных органов в 2024 г. стали «Безопасный регион» Волгоградской области (2 млрд руб.) и «Городской мониторинговый центр» Санкт-Петербурга (1,1 млрд руб.) — оба контракта выиграл «Ростелеком». Среди государственных компаний крупнейшими заказчиками стали холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах) и «Ростелеком — Цифровые регионы» (на 2,4 млрд руб. на услуги по технической поддержке ИТ-систем видеонаблюдения).

Причины роста

Рост числа закупок может быть связан с восстановлением закупочной активности и необходимостью обновления оборудования, считает эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. При этом больший рост в деньгах эксперт НТИ «Автонет» Геннадий Конев связывает с подорожанием электронной компонентной базы, ростом курса валют и удорожанием логистики.

Сейчас основным и, по сути, единственным потребителем умного видеонаблюдения являются именно государственные ведомства, рассказала «Коммерсант» директор по работе с партнерами «Рекфэйсиса» Ирина Остроухова. По ее словам, это происходит из-за того, что бизнесу необходимо следовать требованиям ФЗ «О биометрии», в том числе в части обеспечения информационной безопасности, которые «фактически выполнить нереально», если речь идет о распознавании лиц в видеопотоке.

Количество устройств

В России установлено более 1 млн камер видеонаблюдения, которые следят за безопасностью, об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. «На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц», — отметил он. Глава Минцифры уточнил, что камеры видеонаблюдения следят за безопасностью в местах проживания и в общественных местах, на объектах транспорта и на дорогах. Все камеры, установленные на дорогах, автоматически распознают номера, уточнил он. Из презентации Шадаева следует, что в 14 российских регионах внедряются ИТ-системы обработки фото- и видеоизображений дорог и объектов благоустройства.

Осенью 2023 г. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России предложило включить в нацпроект «Экономика данных» создание единой ИТ-платформы для хранения и обработки информации всех ИТ-систем городского видеонаблюдения, оценив ее разработку в 12 млрд руб. Тогда в презентации Шадаева отмечалось, что в российских городах работает 1,2 млн камер видеонаблюдения, но лишь половина камер из тех, что установлены за счет государства, подключены к централизованным ИТ-системам.

Регионы-лидеры по количеству камер

В 2024 г. аналитики GS Group назвали регионы-лидеры по количеству камер городских систем видеонаблюдения. Согласно исследованию, в среднем по России приходится пять видеокамер на 1 тыс. жителей.

К маю 2024 г. в Москве на 1 тыс. жителей установлено 22 видеокамеры, в Санкт-Петербурге — 19, а в Московской области — 15. Липецкая область и Республика Татарстан также входят в топ-5 лидеров с более чем 10 камерами на 1 тыс. жителей. Высокие показатели распространенности видеокамер отмечены в Ульяновской, Сахалинской и Мурманской областях, где также более 10 камер на 1 тыс. жителей. В Ямало-Ненецком автономном округе и Свердловской области установлено более 5 камер на 1 тыс. жителей.

Анализ основан на данных из открытых источников, включая дорожные системы видеонаблюдения и камеры в жилых массивах. Всего исследование охватило 84 субъекта России. Представители Минцифры отмечали ранее CNews, что реальное количество видеокамер может быть выше, что указывает на возможное отсутствие актуальных данных в открытых источниках.