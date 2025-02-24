CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая стратегия 2025» 4 марта 2025 г.

Для того, чтобы выжить, бизнес должен оставаться конкурентоспособным. Добиться этого можно путем снижения издержек и роста прибыли. Важную роль в этом процессе играют цифровые решения. Однако если еще несколько лет назад компании могли позволить себе запускать проекты в надежде на то, что они принесут пользу, теперь главный показатель — тщательно просчитанная окупаемость, причем в кратчайшие сроки.

Задач много, и в условиях ограниченных бюджетов решить их можно только путем разработки выверенной цифровой стратегии.

Регистрация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;Антон Петухов, директор по ИТ, ДОМ.РФ;Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, МТС-Банк; «Интер РАО»;Павел Савельев, CIO «Самолет Технологии», Кирилл Кибалко, независимый эксперт, модератор; Юрий Секликов, Директор по цифровой трансформации, UD Group; Александр Бражников, Директор по информационным технологиям, Perfomance Group; Елена Чернышова, Руководитель по оптимизации процессов, Донстрой; Олег Демченко, Директор по развитию, QSOFT.

Основные темы конференции

Цифровая стратегия российского бизнеса

  • Какие задачи цифровой трансформации стоят перед бизнесом?
  • Какова роль импортозамещения в этом процессе?
  • Какая государственная поддержка нужна компаниям?
  • Как выбрать наилучшее российское решение?
  • В чем преимущество цифровых платформ?
  • Кибербезопасность как важная часть цифровой трансформации?
  • Облака или собственная инфраструктура?
  • Заказная или собственная разработка?
  • Как мотивировать сотрудников к использованию цифровых решений?

Востребованные технологии

  • Какой может быть цифровая стратегия?
  • Как оценить потребность в цифровых решениях?
  • Управление цифровыми проектами.
  • Безопасная разработка.
  • Как быстро вывести продукт на рынок?
  • Когда лучше использовать аутсорсинг?
  • Когда внедрение ИИ приносит экономический эффект?
  • Облака и облачные сервисы как составляющая цифровых преобразований.

Успешные кейсы

  • Как организовать цифровую трансформацию?
  • Как снизить стоимость цифровых преобразований?
  • Как рассчитать экономический эффект?
  • Решение текущих задач или технологический задел на будущее?
  • Ошибки при разработке цифровой стратегии — делимся опытом.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб. Для представителей заказчиков участие бесплатное*.* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Регистрация на сайте.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФСТЭК выступила против использования AOSP-систем в государственном секторе из-за угроз кибербезопасности

Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов

Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы

Компьютерная грамотность больше не нужна. Работодатели стали активно нанимать людей, не умеющих включать ПК

Итальянцы скупают акции Veon

Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще