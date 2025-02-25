Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (МТС, VK, «Яндекс» и другие) предложила смягчить уголовное преследование для руководящих ИТ-предпринимателей за экономические преступления. Например, бизнес просит освободить таких специалистов от уголовной ответственности, если они впервые совершили преступление и выплатили штраф. Представители бизнеса предложили разрешить им работать по основному месту, в том числе через интернет, если им назначили запрет определенных действий.

Пересмотр уголовного преследования

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) (в которую входят МТС, VK, «Яндекс» и ряд других крупных российских ИТ-компаний) предложила смягчить уголовное преследование для руководящих ИТ-предпринимателей за экономические преступления. Такую инициативу она направила в комитет Госдумы по информационной политике, пишет РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которой подтвердил представитель ассоциации.

Предлагается освобождать от уголовной ответственности ИТ-предпринимателей, если они впервые совершили преступление и выплатили штраф или возместили ущерб. Бизнес также считает, что ИТ-руководитель может продолжить работу по основному месту, в том числе через интернет, если суд назначил ему запрет определенных действий. При этом 16 часов следует засчитывать за сутки исполнения наказания или меры пресечения, говорится в письме.

Кроме того, ассоциация АПКИТ предлагает установить четкие сроки проведения судебных экспертиз и следственных действий и запретить рассмотрение дел по экономическим преступлениям в течение более трех месяцев. Если же этот процесс затягивается, то предприниматель может быть освобожден из-под ареста. Наконец, АПКИТ просит разработать более понятные правила подачи заявлений об освобождении под залог, следует из документа.

АПКИТ — российское добровольное объединение юридических лиц, коммерческих организаций и деловых объединений, работающих в сфере информационных технологий и смежных областях. Членами АПКИТ являются отечественные и мировые компании в области разработки и внедрения программного обеспечения (ПО), дистрибуции, системной интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации (АЗИ); Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП); Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт»; Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт»; Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга; ИТ-кластер Сибири.

Глава АПКИТ Николай Комлев в разговоре с РБК пояснил, что следует различать преступления, в которых технологии являются средством совершения деяний в откровенно криминальных целях. Именно от тех преступлений, которые являются лишь отражением единичных ошибок в деятельности компаний, в которых ИТ-предприниматели занимают ключевые посты. Во втором случае, к руководителям применяют излишне жесткие меры, связанные с ограничением свободы, что блокирует деятельность компании. Такая ситуация недопустима в текущих условиях, когда страна взяла курс на ИТ-импортозамещение и достижение технологической независимости, считает глава ассоциации АПКИТ.

Причина обращения

По информации РБК, c предложением смягчить наказание для ИТ-предпринимателей АПКИТ выступила на фоне уголовного дела в отношении основателя ИТ-компании iSpring Юрия Ускова.

В самой компании iSpring обвинения правоохранительных органов называют «надуманными». Утверждается, что происходящее связано с активной гражданской позицией Юрия Ускова. Представители iSpring подчеркивают, что ИТ-компания ведет бизнес в соответствии со всеми законами — на благо Марий Эл и страны в целом. Компания сформировала более 700 рабочих мест для жителей республики, а по итогам 2024 г. заплатила свыше 220 млн руб. налогов. ИТ-компания активно развивает образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей. 10 февраля 2025 г. в пресс-службе iSpring сообщили об обысках в офисе. «Нам стало известно, что обвинения, которые нам предъявляют, связаны с тем, что мы пытались привлечь внимание общественности и активно боролись с застройкой рекреационных территорий в нашем городе [Йошкар-Оле]. Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать», — говорилось в сообщении. Усков выступал против застройки Дубовой и Сосновой рощ в Йошкар-Оле.

Как писал ранее CNews, 11 февраля 2025 г. его задержали в Йошкар-Оле по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК)), ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, ИТ-предприниматель приобрел право собственности на земельные участки по заниженной цене. Ущерб оценивается в 20,5 млн руб., писал «Коммерсант» со ссылкой на источник. Брат предпринимателя Владимир Усков заявил «РИА Новости», что участки приобретались по цене выше рыночной, а прокуратура уже проводила проверку в 2023 г. и не нашла нарушений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал на заседании нижней палаты, что поручил комитету по безопасности направить обращение по поводу возбуждения дела «в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12 летней давности».

Уже 12 февраля суд освободил Юрия Ускова из-под стражи. Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и поручил доложить об основаниях возбуждения дела, а доклад должен представить глава марийского следственного управления Александр Рычков.

Чем занимается Усков

В 2001 г. Юрий Усков основал компанию iSpring. В настоящее время это разработчик ИТ-продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков.

В 2004 г. Юрий Усков начал преподавать на кафедре «Программная инженерия» в Марийском государственном техническом университете (МарГТУ). В 2009 г. открыл школу «Инфосфера», где более 500 детей 6–15 лет учатся робототехнике, программированию и информационным технологиям (ИТ). C 2021 г. «Инфосфера» открывает филиалы в городах России.

В 2012 г. Юрий Усков запустил Институт программных систем (ИПС) (часть экосистемы «Институт iSpring»), который позволяет получить дополнительное образование и с нуля стать программистом, тестировщиком, дизайнером или маркетологом. Выпускники ИПС уже успешно работают в региональных ИТ-компаниях.

В 2015 г. Юрий Усков создал лицей «Инфотех», где, кроме среднего образования, ученики получают профессиональные навыки по программированию, дизайну и маркетингу. Уже после 11 класса выпускники лицея имеют высокую квалификацию, позволяющую им успешно работать в ИТ-компаниях.

В 2021 г. Юрий Усков запустил Институт iSpring, частный ИТ-вуз. Программы бакалавриата института (программирование, дизайн, маркетинг, управление продуктом) сформированы на основе многолетнего опыта разработки и продвижения цифровых продуктов на глобальный рынок.

Письмо не дошло

Комитет Госдумы по информационной политике пока не получил письмо АПКИТ, сообщил РБК его председатель Сергей Боярский. Он выразил мнение, что выделять в особую категорию ИТ-предпринимателей — вопрос как минимум дискуссионный. Депутат уточнил, что инициатива бизнеса относятся к ведению комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, куда и будет передана.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) отметили, что АПКИТ не обращалась в министерство. Там добавили, что подобные вопросы следует обсуждать с отраслью и заинтересованными ведомствами на предмет необходимости и целесообразности.