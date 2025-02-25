В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза

Европейский союз официально принял 16 пакет санкций против России, ставший очередным шагом в череде ограничительных мер, начатых еще в 2022 г. Среди множества пунктов нового пакета особое внимание привлек запрет на поставки игровых консолей, контроллеров и джойстиков в Россию. Этот шаг, по мнению европейских чиновников, направлен на ограничение технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Запрет на ввоз

Европейский союз (ЕС) ввел 16 пакет санкций против России, в котором запретил государствам, входящим в ЕС, заниматься экспортом игровых консолей и сопутствующих аксессуаров в Россию. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС. Новые ограничения стали частью очередного пакета санкций и распространяются на поставки устройств от ведущих мировых производителей.

«Кроме того, в список ограничений войдут … [игровые] контроллеры, используемые для управления беспилотными летательными аппаратами», — говорится в заявлении Совета ЕС. Это очередной шаг в череде ограничительных мер, начатых еще в 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

По информации Reuters, сам запрет касается не только самих консолей, но и аксессуаров: контроллеров, джойстиков и даже специфических устройств, вроде джойстиков для авиасимуляторов. Формально санкции распространяются на юридические лица в ЕС, которые занимаются перепродажей этой продукции в Россию.



В январе 2025 г. глава европейской дипломатии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявляла, что санкции могут коснуться игровых консолей PlayStation японской компании Sony и Xbox американской Microsoft. По ее мнению, PlayStation и Xbox якобы могут использоваться российскими военными для управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Как ранее информировал CNews, крупнейшие производители — Sony, Microsoft, Nintendo — прекратили официальные поставки в Россию еще в марте 2022 г. С тех пор консоли ввозятся в страну через параллельный импорт. Новый же запрет от 24 февраля 2025 г., направлен на то, чтобы затруднить процесс ввоза в Россию устройств, только через европейских посредников.

Мнения на рынке

Глава Ассоциации игровой индустрии Владимир Прокуронов заявил, что запрет на продажи игровых приставок России не создаст дополнительных проблем для поставок. Он добавил, что блокировка консолей производителями возможна только в случае цифровых версий устройств — без дисковода. Эксперт считает, что меры европейских властей, вероятно, приведут к росту стоимости консолей и аксессуаров в России, но ограничение не создает более сложной ситуации для поставщиков.

Аналитик Mobile-Review Эльдар Муртазин ранее заявил, что Евросоюз не производит консоли и даже не является транзитной зоной для параллельного импорта, поэтому ЕС никак не может повлиять на поставки игровых устройств в Россию.

Значительный поток продаж игровых приставок идет через Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай, отметили в пресс-службе «Марвел-дистрибуции», назвав меры ЕС обычным популизмом.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в случае отказа ЕС от перепродажи в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox отечественные геймеры найдут способ перепрошивать их. Кроме того, возможный запрет перепродажи консолей поднимет вопрос создания отечественной альтернативы, считает парламентарий.

Российская игровая консоль

В 2024 г. Антон Горелкин раскрыл подробности о ходе разработки российской игровой консоли. Как он сообщил у себя в Telegram-канале со ссылкой на протокол заседания профильной рабочей группы, консоль будет построена на базе процессора «Эльбрус» и других российских электронных компонентов. Отечественной будет и операционная система (ОС) устройства, однако Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) еще не решило, выбрать «Аврору» или «Альт Линукс». По словам Горелкина, разработкой бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли поручено заниматься фонду «Сколково».

Зампред комитета подчеркнул, что консоль создается не для того, чтобы портировать туда сотню старых игр и отчитаться о выполнении поручения Президента России. «Эта игровая платформа должна служить прежде всего целям продвижения и популяризации отечественных видеоигровых продуктов, расширить их аудиторию за пределы компьютерного и мобильного гейминга», — заключил он.