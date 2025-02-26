Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Евросоюз и Великобритания ввели новые санкции против России. В числе прочего санкции введены в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, владельца «Эр-Телекома» Андрея Кузяева, известного деятеля блогосферы Кристины Потупчик, «Спецсвязи», криптобиржа «Гарантех» и других лиц и организаций.

Запрет на поставку игровых консолей в Россию

Евросоюз (ЕС) ввел 16 пакет санкций в отношении России. Он приручен к третьей годовщине начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Власти США, которые в первую и вторую годовщину начала СВО также вводили новые санкции против России, в этот раз о новых санкциях не сообщали.

В частности, Евросоюз запретил ввоз в Россию контроллеров и джостиков для игровых консолей, а также авиасимуляторов. Запрет касается как проводных, так и беспородных контроллеров.

Евросоюз считает, что в России игровые контролеры используются для управления дронами. Отметим, что основные производители игровых консолей - Sony, Microsoft (бренд Xbox), Nintendo - покинули российский рынок еще в 2022 г. и заблокировали россиянам доступ в их магазины игр.

Санкции против Владимира Евтушенкова

Кроме того, Евросоюз расширил перечень российских компаний и бизнесменов, в отношении которых введены санкции. В частности, под санкциями оказался Владимир Евтушенков, основной владелец АФК «Система». Эта корпорация является основным владельцем телекоммуникационного оператора «Мобильные Телесистемы» (МТС), вместе с госкорпорацией «Ростех» владеет микроэлектронным холдингом «Элемент», а также является крупным совладельцем маркетплейса Ozon.

Ранее АФК «Система» владела холдингом РТИ, производящим высокотехнологичную продукцию для оборонного комплекса, однако корпорация вышла из проекта в 2022 г.. Также АФК «Система» работает в энергетическом секторе, владея «Башкирэнерго», что и стало причиной введения санкций против корпорации.

В 2022 г. санкции против Евтушенкова ввели в Великобритании. После этого Владимир Евтушенков передал 10% из принадлежавших ему 59% акций АФК «Система» своему сыну Феликсу, благодаря чему сама корпорация на некоторое время «обезопасила» себя от попадания в санкционные списки. Тогда же доля АФК «Система» в МТС формально стала меньшее контрольной, что также избавило МТС от попадания в станционные списки.

Но впоследствии Великобритания ввела санкции против семьи Евтушенкова, включая сына Феликса, дочь Татьяну и жену Наталью. После этого уже сама АФК «Система» стала субъектом британских санкций и вынуждена была покинуть Лондонскую фондовую биржу. Представители АФК «Система» отказались от комментариев относительно санкций Евросоюза.

Под санкциями оказался Альберт Авдолян. Сейчас его бизнес связан с угольной промышленностью и энергетикой. В конце 2000-х годов его фонд Telconet был создателем телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota), которая с 2012 г. принадлежит «Мегафону».

Санкции против Василия Бровко и Кристины Потупчик

Санкции были введены в отношении директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Бровко. Он курирует проекты корпорации в области ИТ и внешних коммуникаций и отвечал за создание ИКТ-инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу в 2018 г..

«Удивлен, что до этого момента оставался вне европейских санкций, - заявил Бровко. - Когда слышу об очередных списках, вспоминаю Кафку. Тот, кому Австро-Венгрия казалась страшной и бесчеловечной, наверное, сошел бы с ума в современной Европе. Что и зачем они делают, что получат в итоге? Ответов нет. Разрушенный, но еще двигающийся конвейер Европы продолжает клепать - уже не автомобили, но санкции. А скоро кончатся и санкции. Потому что конвейер сломается. Он уже сейчас дает сбой».

Под санкции попала известный деятель блогосферы Кристина Потупчик. Она является создателем коммуникационного агентства «К2», работающего с госструктурами в сфере соцсетей, соучредителем Ассоциации интернет-технологов и АНО «Диалог» (занимается вопросами взаимодействия граждан с органами власти).

«Я — человек европейской культуры, как и почти все русские, - написала Потупчик в своем Telegram-канале. - Я люблю скалы Капри, улицы Парижа, цвета Испании, и даже селёдка по-баварски с пивом не отталкивает меня. Но я понимаю, что оказаться в списках ЕС сейчас — это признание заслуг перед Родиной. И пофиг, что обоснование писали фейкомёты и вымогатели, торговавшие исключением из этих списков. Но без галереи Уффици или квартала Маре русский человек может прожить с чистой совестью. Страшнее, когда наоборот: ты добровольно выбираешь сторону врага, навсегда покидаешь свой дом и каждое утро вынужден просыпаться с мыслью о том, что на Родину тебе больше никогда не вернуться».

Санкции против разработчик БПЛА и микроэлектроники

Под санкции попал ряд компаний и лиц, связанных с разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Среди них Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А.Карцева (занимается вопросами проблем обработки информации для сейсмических и геофизических задач, радиолокации, сложных транспортных комплексов). КБ (конструкторское бюро) «Око», «Алабуга Машины» (занимается сборкой БПЛА в особой экономической зоне Елабуга и якобы сотрудничает с Ираном), «Элиарс» (разработчик системы противодействия БПЛА «Зонт»), «Тримикс» и др.

Санкции были введены в отношении Александра Захарова, основного владельца удмуртской компании ЦСТ, производящей БПЛА под брендом Zala Aero. В том числе данная компания производит дроны-камикадзе «Ланцет». Также санкции были введены в отношении гендиректора «Радар ММС» (разработчик радионавигационного оборудования и БПЛА) Ивана Анцева, гендиректора НИИВК Алексея Горшкова, разработчика оптических и лазерных систем НПО (научно-производственное объединение) «Орион» и его гендиректора Владимира Старцева, гендиректора «Элиас» Сергея Атливанчика и других.

Под санкциями оказалась Центральная научно-производственная ассоциация «Ленинец» и ее владелец - холдинговая компания «Ленинец», работающую в сфере радаров и навигационных систем и разработавшую систему «Заслон». В настоящее время головное предприятие группы переименовано в АО «Заслон». Под санкциями оказались Анатолий Турчак, основной владелец холдинговой компании «Ленинец», и его сын Борис, возглавляющий компанию. Другой сын Анатолия Турчака - Андрей - сейчас возглавляет Республику Алтай.

В сфере микроэлектроники под санкциями оказались «Зеленоградский нанотехнологичсекий центр» (расположен на территории «Технополиса Москва», его гендиректор Анатолий Ковалев, «Морион» и белорусский производитель «Интеграл». Также под санкции попала криптобиржа «Гарантех» (запрет для россиян на использование криптовалюты Евросоюз ввел еще в 2022 г.).

Санкции введены в отношении компании «Промтех», якобы занимающейся поставками в Россиию подсанкционных всокотехнологичных товаров, ее сооснователя Алексей Шадрина и гендиректора Валерия Шадрина; Также санкции введены в отношении турецкой «дочки» компании - Enutek Makina Samayi Ve Tiracet.

Под санкции Евросоюза попала и китайская China Head Aerospace Technology вместе с ее председателем совета директоров Жу Дачуанг (Zhou Dachuang). Данная компания работает в сфере обработки космических снимков и создала ПО для топографической системы зондирования Photomad. ЕС утверждает, что данное ПО закупает российская компания «Ракурс», которая является поставщиком Минобороны.

Санкции против Андрея Кузяева

Санкции в отношении России расширила и Великобритания. В частности, под санкции попал Андрей Кузяев, основатель «Пермской финансо-промышленной группы» (ПФПГ) и бывший глава «Лукойл-Оверсиз». С середины 2000-х годов ПФПГ является основным владельцем телекоммуникационного оператора «Эр-Телеком». С середины 2010-х годов Кузяев возглавляет «Эр-телеком».

У А.Р.Кузяева и АО «ЭР-Телеком Холдинг» нет активов в Великобритании, сообщила пресс-служба холдинга. «Холдинг продолжит работать в штатном режиме, все обязательства перед клиентами и партнёрами будут выполняться в полном объёме», - добавили в компании.

Санкции были введены в отношении «Главного центра специальной связи» («Спецсвязь») - госпредприятия, занимающегося перевозками секретных и опасных грузов, которое находится в ведении Минцифры.

Санкции введены в отношении компании «Гарант-Трейд», занимающейся поставками электронной продукции, ее владельца Марата Мустафаева и его сестры Динары.

Под санкциями оказался поставщик микроэлектроники «Крафтек». Также Великобритания ввела санкции в отношении ряда компаний из других стран - Китая, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и др., которые якобы участвуют в поставках в Россию электронного оборудования. Среди них китайские Ace Electronics, Premera и Suzhou Parsun Power Machen, тайландские Main machine и Exora, кигизская Rama Group, турецкая Mar Global Elektornik Sanavay ve Ticaret и другие.