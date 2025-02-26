Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»

Сбежавший из России в 2022 г. сервис Twitch не хочет платить штраф и растущую каждый день в геометрической прогрессии неустойку. Их присудил ей российский суд, вставший на сторону киберспортсмена, чей аккаунт был тогда внезапно закрыт. Компания подала ответный иск в американский суд в надежде, что ее защитят от выплаты.



Американский сервис против российского киберспортсмена

Стриминговый сервис Twitch, принадлежащий Amazon, подал в суд Сан-Франциско (США) состоящий из 25 страниц иск на российского киберспортсмена Кирилла Константиновича Малофеева, пишет Polygon.

Компания рассчитывает, что судебная система США не допустит вступления в силу решения российского суда, наложившего в 2022 г. штраф на Twitch из-за закрытого платформой аккаунта Малофеева. В 2023 г. Малофеев также подал иск в турецкую инстанцию с требованием обеспечить исполнение российского решения.

«Поскольку этот штраф удваивается каждую неделю, он, как утверждается, теперь больше, чем все деньги в мире» и «совершенно несоразмерен доходу в размере менее $2 тыс., полученному от аккаунта Малофеева, пока он был активен», утверждают юристы Twitch.

Caspar Camille Rubin на Unsplash Twitch просит суд защитить ее уплаты по решению российского суда суммы, которая больше, чем все деньги в мире

В иске, в котором российский суд встал на сторону Малофеева, истец требовал полностью восстановить все функции его аккаунта, включая возможность монетизации контента, а также ежедневно взыскивать с Amazon и Twitch 100 тыс. руб. (с последующим увеличением суммы) в качестве неустойки, если те откажутся исполнять озвученные в иске требования.

Twitch – это универсальный стриминговый сервис, однако подавляющее большинство прямых эфиров на нем ведут геймеры.

Три миллиарда рублей уже взыскали

Кирилл Малофеев (сын российского предпринимателя, основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева) напрямую связан в видеоиграми, так как в прошлом являлся профессиональным киберспортсменом, выступая под ником Likkrit, и был совладельцем отечественной киберспортивной организации CrowCrowd.

Он посчитал незаконным отказ Twitch из-за поддержки антироссийских санкций от договора на открытие его профиля likkrit в Twitch, а также от партнерского соглашения к аккаунту. Монетизация на Twitch в апреле 2022 г. была отключена не только Малофееву, но и всем российским пользователям сервиса.

В декабре 2022 г. Арбитражный суд Москвы. как писал тогда CNews, арестовал в качестве обеспечительной меры активы американской корпорации Amazon и принадлежащего ей стримингового сервиса на три млрд руб.

Малофееву-старшему тоже много должна другая американская компания

В апреле 2022 г. телеканал «Царьград» Малофеева-старшего получил неустойку в размере одного млрд руб. от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы еще в июле 2020 г. по причине того, что Константин Малофеев находился в санкционных списках США.

Это был только первый миллиард, так как алгоритм начисления неустойки в пользу «Царьграда» тот же — 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения предписаний суда с последующим еженедельным удвоением базы штрафа (геометрическая прогрессия).

В феврале 2025 г. CNews писал, что сумма штрафа достигла невероятной суммы в два ундециллиона рублей. Это больше, чем все совокупное богатства мира, которое составляло в 2024 г. году $407 трлн. При этом сумма продолжает удваиваться. Между тем, на Google в суд подавал не один «Царьград», а несколько российских телеканалов. Долг американской компании перед ними на конец 2024 г. оценивался в восемь ундециллионов руб.