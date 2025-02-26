CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Ритейл Интернет Техника
|

Gmail откажется от двухфакторной аутентификации по SMS

Компания Google планирует отказаться от использования SMS-кодов для двухфакторной аутентификации в Gmail. Вместо этого ИТ-компании переходит на QR-коды, стремясь повысить безопасность своих пользователей. Это позволит избежать рисков, связанных с перехватом SMS-сообщений мошенниками, которые могут получить доступ к номеру телефона пользователя.

Смена подхода к защите данных

Компания Google планирует отказаться от аутентификации в Gmail по SMS-сообщению и внедрит для этого QR-коды, пишет Forbes. Сотрудники ИТ-компании считают этот популярный метод входа в аккаунт недостаточно надежным.

Использование двухфакторной аутентификации с помощью SMS-кодов довольно распространено и давно предлагается Google для подтверждения личности при входе в аккаунт Gmail. По мнению разработчиков Google, в этом способе в 2025 г. есть проблемы с информационной безопасностью (ИБ), ИТ-специалисты они хотят это исправить.

Представитель Gmail Росс Рихендрфер (Ross Richendrfer) рассказал в комментарии Forbes, что целью ИТ-компании является уменьшение влияния безудержного глобального злоупотребления SMS-сообщениями. «Подобно тому, как мы хотим перенести пароли с помощью таких вещей, как ключи доступа, мы хотим отказаться от отправки SMS-сообщений для аутентификации. Если мошенник может легко заставить оператора завладеть чьим-то номером телефона, то сама ценность безопасности через SMS исчезает», — говорит он.

Двухфакторная аутентификация (2FA, two-factor authentication) — это наиболее часто используемый тип многофакторной аутентификации (MFA), требующий дополнительный (второй) фактор аутентификации к паролю (первый фактор). SMS 2FA — это устаревший метод двухфакторной аутентификации (2FA), который в качестве дополнительного режима использует отправку одноразового пароля (OTP) или другого секретного кода с помощью текстового сообщения.

stephen-phillips-hostreviews-co-uk-3mhgvrk4tjm-unsplash_1.jpg

Unsplash - Stephen Phillips
В Google решили отказаться от двухфакторной аутентификации через SMS-коды

26 февраля 2025 г. Google еще использует подтверждение через SMS-коды преимущественно с двумя разными целями: для безопасности и борьбы с нарушениями. Первый, как пояснил Росс Рихендрфер, заключается в том, чтобы убедиться, что ИТ-компания имеет дело с тем же пользователем, что и раньше, тогда как второй гарантирует, что мошенники не злоупотребляют услугами Google. В будущем вместо того, чтобы вводить номер и получать текст с кодом, который нужно ввести, Google будет предлагать QR-код, который нужно отсканировать с помощью приложения камеры на телефоне.

По данным Google, QR-коды для аутентификации могут иметь преимущества, как уменьшение риска фишинга и устранение зависимости от оператора мобильной связи для защиты от злоупотреблений. Пока у Google нет информации относительно фактической даты внедрения изменений для владельцев учетных записей Google и пользователей Gmail.

История создания QR-кода

QR — это двумерный штрихкод, который считывается устройствами обработки изображений. В переводе с английского эта аббревиатура означает «быстрый отклик». Главная особенность QR-кода в том, что он предоставляет мгновенный доступ к большому объему информации. Сами QR-коды напоминают штрих-коды, только вместо вертикальных полос состоят из маленьких квадратиков. Они используются все чаще и становятся все более популярными, поэтому многие смартфоны теперь выпускаются со встроенным сканером QR-кода.

Первую систему QR-кодов придумали в 1994 г. специалисты японской компании Denso Wave, дочернего предприятия Toyota. На производстве потребовался способ точно отслеживать выпускаемые автомобили и детали к ним. Для этого было решено разработать разновидность штрих-кода, с помощью которой можно было бы кодировать японские иероглифы, латинские буквы, цифры и ряд других символов.

Обычный штрих-код читается только в одном направлении — слева направо. Поэтому он может хранить сравнительно небольшой объем информации — как правило, это буквы и цифры. QR-код читается в двух направлениях (его даже называют двумерным штрих-кодом) — по горизонтали и по вертикали. Это позволяет хранить в нем больше данных.

Целью разработчиков было создать узнаваемый, сканируемый под любым углом формат. Делалось это для того, чтобы код было легко заметить, и не нужно было тратить время, выбирая правильное положение сканера. Так разработчики Denso Wave ои пришли к ныне всем известному квадратному коду, который используется. Разработка же первого QR-кода заняла больше года. Он мог вместить до 7 тыс. цифр и иероглифов кандзи и считывался в десять раз быстрее, чем обычный штрих-код.

Мошенничество через QR-коды

В конце 2024 г. эксперты компании Angara Security отмечают, что мошенники стали активно использовать QR-коды для кражи денег у граждан в России, и схемы становятся все более изощренными.

По данным Angara Security, значительно участились случаи подмены QR-кодов на самокатах кикшеринг-сервисов и замены кодов, предназначенных для оплаты заказов и чаевых, в ресторанах. Сравнявшись с мировыми тенденциями, на 47% выросло количество генераций QR-кодов по всему миру за последний год - восемь кодов в минуту. Россия же вошла в десятку стран с самой высокой активностью сканирования QR-кодов.

Мошенники выбирают эту стратегию благодаря ее простоте и отсутствию финансовых затрат. QR-коды можно создать с помощью доступных онлайн-ресурсов, что делает их привлекательными для аферистов. Более того, человеческий глаз не в состоянии всегда заметить подмену, и пользователи уверенно сканируют коды, полагаясь на их легитимность.

Хакеры же могут создавать новые, так и компрометировать существующие QR-коды. Срок действия большинства QR-кодов не ограничен, а URL-адреса могут быть динамическими. Это дает им возможность выкупить адреса легитимных акций и направить пользователей на фишинговые сайты. Более того, опасные коды можно встретить в общественных пространствах. Пользователи часто сканируют их, не задумываясь о последствиях, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Вредоносные QR-коды позволяют мошенникам получить доступ к учетной записи в мессенджере Telegram. Как отметил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, если пользователь отсканирует такой код, у него откроется мессенджер и появится сообщение о подключении постороннего устройства. После этого хакер становятся доступны все контакты и переписка, кроме секретных чатов.

В начале 2025 г. член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал мошенничество через QR-код «актуальной угрозой». Он напомнил, что преступники способны отправить поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры и предложить перейти по ссылке, чтобы получить «выигрыш» или «скидку». Отсканировав такой код, пользователь окажется на фишинговом сайте, где могут украсть его данные.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Долги российского микроэлектронного предприятия перевалили за 250 миллиардов, что в 20 раз больше стоимости завода и земли

Главный фанат кода на языке С и ярый ненавистник Rust сложил полномочия мейнтейнера Linux из-за обиды на Торвальдса

Стриминговая платформа судится с российским киберспортсменом за «все деньги мира»

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще