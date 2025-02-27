Ветераны Intel ушли из компании, чтобы построить процессоры на архитектуре RISC-V, способной уничтожить x86. В помощь взяли «отца» сверхуспешных чипов Ryzen

Джим Келлер присоединился к бывшим сотрудникам Intel для совместной работы над новыми процессорами с перспективной архитектурой RISC-V. Келлер является одним из главных разработчиков чипов AMD Ryzen и архитектуры Zen, которые всего за несколько лет почти уничтожили Intel. В самой Intel он тоже успел поработать.

Сборище ветеранов

Бывший главный архитектор компании AMD Джим Келлер (Jim Keller) присоединился к стартапу AheadComputing по разработке процессоров на архитектуре RISC-V в качестве члена совета директоров, пишет Tom’s Hardware. Келлер – это очень известная и авторитетная фигура в мире процессоров, он стоял у истоков процессоров AMD Ryzen и архитектуры Zen, с которыми компания Intel безуспешно конкурирует на протяжении последних восьми лет.

Стартап AheadComputing – это не просто небольшая фирма с большими амбициями. Ее основали очень опытнейших в своей сфере специалиста – фактически, ветераны Intel, работавшие в отдельной команде Intel Advanced Architecture Development Group, состоящей исключительно из самых перспективных инженеров.

Речь идет о Дебби Марр (Debbie Marr), Марке Дечене (Mark Dechene), Джонатане Пирсе (Jonathan Pearce) и Шриканте Шринивасане (Srikanth Srinivasan) – четырех теперь уже бывших инженерах Intel. Как сообщал CNews, они покинули тонущего чипмейкера и основали собственный стартап в августе 2024 г.

Сильная команда

Все основатели AheadComputing имеют огромный опыт в разработке процессоров, измеряющийся десятилетиями. Так, Дебби Марр, бывшая главный архитектор в подразделении Advanced Architecture Development Group. В Intel она проработала 33 года, именно благодаря ей в процессорах компании есть технология многопоточности (Hyper Threading).

Марк Дечен – экс-главный инженер Intel и архитектор процессоров. В компании он проработал 16 лет, у него есть 15 патентов, связанных с процессорами, и участвовал в разработке линеек чипов Intel Haswell, Broadwell, Goldmont, Goldmont Plus, Tremont и Skymont.

Джонатан Пирс был, в числе прочего, ключевым технологом и стратегом в Advanced Architecture Development Group. В Intel он провел 22 года своей жизни. В его активе, помимо прочего, 19 патентов в областях ЦП, ИИ и графических процессоров.

Шрикант Шринивасан – рекордсмен по количеству патентов среди основателей стартапа – у него их более 50. В Intel он разработал несколько известных дизайнов чипов, в том числе Nehalem, Haswell и Broadwel

Достойный игрок в коллективе

Процессоры Ryzen и архитектура Zen сделали AMD снова великой. Их первые поколения вышли в 2017 г., после чего у Intel началась настоящая черная полоса, продолжающаяся и по сей день – 2024 г. Intel завершила с крупнейшим в своей истории чистым убытком.

Джим Келлер хоть и ушел из AMD за два года до премьеры Zen, приложил руку к ее созданию, вложив в нее немало сил и опыта. С 2018 по 2020 гг. Он также работал в Intel на посту вице-президента.

Теперь Келлер будет трудиться над развитием RISC-V – очень перспективной открытой архитектуры, большие виды на которую имеют Россия и Китай. «Рад заявить, что становлюсь членом совета директоров AheadComputing. Мы сделаем экосистему RISC-V насыщенной, широкой и надежной», – написал Келлер в своем личном микроблоге в заблокированной в России американской соцсети Х.

Неопределенные планы

AheadComputing пока не делала никаких заявлений относительно своих планов на ближайшее будущее. Как пишет Tom’s Hardware, вероятнее всего она сконцентрируется на разработке решений для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, а также будет лицензировать свои наработки другим компаниям.

Ранее озвученные заявления AheadComputing гласят, что компания собирается разработать самые высокопроизводительные ядра в мире. Но никакой конкретики в этих речах нет, а сами по себе эти планы абсолютно аналогичны планам всех других разработчиков процессоров – AMD, Intel, MediaTek, Apple, Qualcomm и пр.

Несмотря на отсутствие конкретики, по крайней мере, публичной, AheadComputing за полгода своего существования успела привлечь $21,5 млн вложений. В число инвесторов вошли компании Eclipse Ventures, Maverick Capital, Fundomo, EPIQ Capital Group. Что еще более примечательно, часть средств вложил лично Джим Келлер.

Деньги компания потратит на расширение штата, в котором на момент выхода материала числилось около 40 человек. Значительная часть средств пойдет на повышение темпов разработки первых аппаратных продуктов компании.