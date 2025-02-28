ЦРУ и АНБ проверят власти Великобритании: они требовали доступ ко всем зашифрованным данным в облачном хранилище Apple

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности и другие разведывательные службы США проведут проверку запроса Министерства внутренних дел Великобритании к корпорации Apple. Ранее в СМИ сообщалось, что британские власти потребовали от компании предоставить доступ ко всему зашифрованному контенту, загружаемому в iCloud.

Проверка на законность требований

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) проверят требование властей Британии предоставить им зашифрованные данные iCloud, пишет The Guardian.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард (Tulsa Gabbard) попросила ЦРУ, Федеральное бюро расследований (ФБР), АНБ и другие службы безопасности провести проверку после того, как Министерство внутренних дел (МВД) Великобритании потребовало от Apple доступ к зашифрованным данным iCloud по всему миру. Она назвала такое требование британских властей явным и вопиющим нарушением права на конфиденциальность и гражданских свобод американцев. По ее словам, американские юристы, в частности, проверят, не является ли такой запрос нарушением двустороннего соглашения США и Великобритании (т.е. речь идет о CLOUD Act Agreement) об условиях работы облачных ИТ-сервисов, хранения ими данных, доступа к этим данным и т.д.

CLOUD Act Agreement – это обновление американского закона, уточняющее географический охват запросов правоохранительных органов США и предоставляющее поставщикам ИТ-сервисов новые ИТ-инструменты. Это нужно для оспаривания запросов, противоречащих законам или национальным интересам другой страны.

Unsplash - Heidi Fin ЦРУ и АНБ проведут проверку требований властей из Великобритании к корпорации Apple

В начале февраля 2024 г. The Washington Post написала, что МВД Великобритании запросила у Apple доступ к зашифрованному контенту в iCloud. Данную информацию обычно могут просматривать только сами пользователи, даже у самой компании Apple нет доступа к ней. Причем министерство добивалось доступа к данным всех пользователей iCloud, а не только граждан Великобритании. Позже сообщалось, что Apple пошла на беспрецедентный шаг, отключив функцию «Расширенной защиты данных» в iCloud для британских пользователей.

Отключения шифрования iCloud в Британии

Руководство компании Apple вынуждена подчиниться секретному распоряжению, полученному от спецслужб Великобритании. Требуется обеспечить доступ к зашифрованным данным iCloud-хранилища пользователей. Однако сделать это технически невозможно, заявляли ранее представители американской компании. Таким образом, единственный способ исполнить предписание — отключить возможность сквозного шифрования iCloud в Великобритании. Фотографы и операторы часто хранят кадры проектов. В том числе, с проектов, в отношении которых были подписаны договора о неразглашении (NDA).

Таким образом, владельцы учетных записей iCloud в Великобритании больше не могут включить функцию Advanced Data Protection (ADP). Тем, у кого она уже включена на данный момент, рано или поздно придется ее отключить, иначе можно потерять доступ к iCloud.

«Мы глубоко разочарованы тем, что защита, предоставляемая ADP, не будет доступна нашим клиентам в Великобритании, учитывая продолжающийся рост утечек данных и других угроз конфиденциальности клиентов», — заявляет представитель Apple. «Компания по-прежнему стремится предлагать нашим пользователям наивысший уровень безопасности их персональных данных, и мы надеемся, что сможем сделать это в будущем в Великобритании». «Как мы уже много раз говорили, мы никогда не создавали «черный ход» или главный ключ к каким-либо нашим продуктам или услугам и никогда не будем этого делать», — заявили в Apple.

Однако удаление Apple функции ADP из Великобритании не полностью удовлетворяет распоряжению правительства Великобритании. Сообщаемый спрос Великобритании на бэкдор-доступ к данным iCloud сохраняется, поскольку британские спецслужбы требуют бэкдор-доступ ко всем зашифрованным данным iCloud по всему миру.

Закрытие ИТ-сервисов Apple в России

С декабря 2024 г. в Apple TV+ произошли изменения, которые коснулись доступности некоторых фильмов и сериалов для российских пользователей. Некоторые из них больше не доступны, но часть контента все еще планируется к выпуску в России.

В дальнейшем в Apple TV+ будут доступны только анонсы предстоящих сериалов и фильмов, но не сами программы. В приложении уже не доступна информация о фильме «Ущелье», что означает отмену его выхода в России. Однако, вероятно, для российских пользователей функция пополнения баланса Apple ID останется доступной, а также сохранится возможность приобретать приложения и оформлять подписки.

Аналогично в Apple Fitness+ будет доступна только часть новых тренировок. Ранее ИТ-сервис ориентировался на международные релизы, не включая в программу тренировок в России треки, которые недоступны в Apple Music.