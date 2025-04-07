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Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета

Российские инфлюенсеры планируют значительное увеличение расценок на рекламные интеграции в социальных сетях Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) — ожидается рост цен до 50%. Это связано с нововведениями в законодательстве. Участники рынка отмечают, что заказчики не были готовы к изменению стоимости и спрос на рекламу у таких блогеров снизился. В агентствах не исключают сокращения рынка инфлюенс-маркетинга на 1,8 млрд руб. по итогам года.

Резкий рост цен

Российские блогеры увеличили стоимость интеграций на 20-50% в запрещенных социальных сетях, пишет «Коммерсант». Это может быть связано в том числе с тем, что им не нужны дополнительные средства на продвижение на отечественных ИТ-платформах.

Блогеры увеличили стоимость коммерческих интеграций после того, как 25 марта 2025 г. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий размещение рекламы на заблокированных в России ИТ-платформах, таких как Facebook* (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России) и Instagram** (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России), а также X. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

По словам президента Ассоциации блогеров и агентств (АБА), генерального директора Jami Lup Юлии Долговой, средняя стоимость размещений выросла на 20–30%, а у некоторых блогеров — до 50%. Однако она отметила, что те, кто значительно поднял цены, начинают терять спрос, что приводит к саморегуляции рынка. Повышение цен подтвердили представители агентств «Ближе», Win2Win Communications и RTA.

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Unsplash - Brett Jordan
Российские блогеры увеличили стоимость интеграций на 50% в запрещенных соцсетях Facebook* и Instagram** из-за запрета на рекламу

Однако многие блогеры поднимают цены на размещения и в разрешенных соцсетях. Особенно это заметно в Telegram, где показатель средняя стоимость просмотра рекламы (CPV) вырос по сравнению с 2024 г. приблизительно на 20%, говорит глава инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений) RTA Дмитрий Киреев. По данным АБА, объем рынка в 2024 г. составил 44 млрд руб., увеличившись на 4–5% год к году. При этом резкое повышение цен на рекламу у блогеров может сказаться негативно — потери рынка инфлюенс-маркетинга могут достигнуть 1,8 млрд руб.

Крупные блогеры пока не меняют стоимость размещения. Это может быть связано, в том числе с тем, что им не нужны дополнительные средства на продвижение в «ВКонтакте», «Дзене» и Telegram, считает гендиректор АО «Крос» Екатерина Мовсесян.

После вступления закона в силу 1 сентября 2025 г., скорее всего, многие инфлюенсеры будут работать на российских ИТ-платформах. Бизнес туда же направит бюджеты на рекламу, добавляет гендиректор Win2Win Communications Екатерина Пикерсгиль.

Блогерам грозят штрафы

За несоблюдение запрета ответственность ляжет на рекламодателей и распространителей рекламы. Штрафы составят: для граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. руб.; для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Такое же наказание законопроект предусматривает за рекламу в социальных сетях без регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что, несмотря на то что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к России и распространяют заведомо ложную информацию, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. В нижней палате решили защитить интересы России, перекрыв один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов.

Финансовые показатели

На 7 апреля 2025 г., по данным АБА, реклама у блогеров с аудиторией до 50 тыс. стоит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за размещение. Если число подписчиков варьируется от 100 тыс. до 500 тыс., то показатель увеличивается до 30–100 тыс. руб. Крупные блогеры могут заработать до 800 тыс. руб. и выше за публикацию.

АБА – единственная блогерская ассоциация в России, которая имеет статус саморегулируемой организации (СРО). В нее входят 56 агентств инфлюенс-маркетинга, в числе которых – Didenok Team (51% принадлежит VK), Hype Agency (50% – у «Национальной медиа группы»), «Инсайт люди» (51% – у холдинга «Газпром-медиа»), Perfluence, Wildjam, Blacklight, Hello Blogger, агентства группы Jami Lup и другие. Сооснователь АБА Максим Перлин является участником рабочей группы по совершенствованию законодательства в блогосфере в Госдуме.

Финансовые потери отдельных инфлюенсеров весьма существенны. Так, Ксения Бородина с аудиторией 20 млн подписчиков в 2024 г. заработала порядка 30 млн руб. на рекламных интеграциях. Стоимость рекламных материалов у блогера достигает 600 тыс. руб. за сторис и 1,5 млн руб. за публикацию в ленте. Ее партнер Николай Сердюков, обладающий миллионной аудиторией, только в феврале 2025 г. получил около 3 млн руб. от рекламных партнерств. Новый закон ударит по этой статье их доходов.

Среди других инфлюенсеров, которые, вероятно, пострадают в результате нововведений – Карина Каспарянц (23 млн руб. годового дохода), Оксана Самойлова (19 млн руб.) и певица Мари Краймбрери (8 млн руб.). По прогнозам АБА, двадцатка наиболее популярных российских знаменитостей лишится указанных 2 млрд руб. рекламных доходов.

Рынок инфлюенс-маркетинга в России в 2024 г. вырос на 37% до 44 млрд руб., следует из оценки АБА. В 2023 г. он составил, по данным ассоциации, 32 млрд руб.

Монетизация контента

7 апреля 2025 г. представители блогерского сообщества находятся в поиске альтернативных решений. Среди рассматриваемых вариантов – повышение стоимости рекламы на других ИТ-платформах, создание платного контента и закрытых каналов, а также переход к более органичным формам интеграции. Однако многие выражают обеспокоенность относительно юридических аспектов нативной рекламы и возможных санкций.

*Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

Антон Денисенко

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