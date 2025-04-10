Трамп и Китай ввергают мировой рынок ПК в хаос и неизвестность. Новые пошлины грозят ему разрушением

Таможенные пошлины Трампа введенные ему в отместку аналогичные лимиты Китая могут подорвать стабильность на глобальном рынке компьютеров. Он только-только начал расти после мировых проблем 2022 г. и теперь его ждут новые потрясения. Производители уже начали замораживать поставки, а это значит, что доступных к приобретению ПК и ноутбуков станет меньше.

Он нам и не нужен, компьютер ваш

На мировом рынке персональных компьютеров в обозримом будущем могут воцариться хаос и неопределенность, пишет портал Gizmochina. Причина тому – стремительная эскалация торговой войны между США и Китаем, начавшаяся в 2018 г. с подачи Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) во время его первого срока на посту главы государства.

В начале апреля 2025 г. Трамп усилил прессинг и ввел новые таможенные пошлины. Досталось почти всему миру, хотя и разной степени, но Китаю повезло меньше всего – для него новые американские пошлины всего за несколько часов выросли в несколько раз. К моменту выхода материала они подскочили сначала до 84%, затем до 104%, а позже – и вовсе до 125%, и нет никакой гарантии, нового повышения не будет.

Согласно отчету исследовательской компании IDC, мировые поставки ПК достигли 63,2 млн единиц в I квартале 2025 г. (1 января – 31 марта), а это на 4,9% больше, нежели годом ранее. На первом месте по поставкам – китайская Lenovo, а в топ-5 также есть тайваньская Asus.

Andre Tan / Unsplash Если есть необходимость и возможность обновить ПК, лучше с этим не затягивать

Первые последствия новых пошлин не заставили себя ждать. Как сообщал CNews, и Lenovo, и Asus приостановили поставки своих ноутбуков в США, а это один из крупнейших рынков сбыта компьютеров.

Кто поделил рынок

В первой четверти 2025 г. Lenovo уверенно лидировала на рынке с 15,2 млн проданных компьютеров, что на 10,8% больше в годовом исчислении. Это позволило ей занять 24,1% рынка. Год назад было 22,8%.

Следующие три места в топ-5 принадлежат трем американским компаниям, две из которых тоже остановили поставки в США на фоне нововведений Трампа, а третья экстренно ввезла в страну несколько самолетов, доверху забитых техникой, чтобы успеть до введения новых пошлин. Первые две – это HP и Dell, третья – Apple.

Apple отметила рост поставок на 14,1%, вызванный спросом на ее компьютеры Mac с искусственным интеллектом. Она на четвертом месте с долей рынка 8,7% против 8% годом ранее

HP и Dell сообщили о скромном росте продаж, поставив 12,8 млн (+3,2%) и 9,6 млн единиц (+2,4%) соответственно. Доля мирового рынка HP за год выросла с 20 до 20,2%, тогда как Dell скатилась с 15,4% до 15,1%.

Немедленные риски и реакция отрасли

Аналитики IDC в своем отчете подчеркнули, что новые таможенные тарифы Трампа приведут к росту цен для потребителей, что усугубит инфляцию. Отрасль сталкивается с тремя вероятными сценариями: перенос производства из Китая, чтобы избежать тарифов, сокращение расходов для защиты маржи или перекладывание затрат на покупателей и риск снижения продаж. ПК среднего класса наиболее уязвимы к ценовой чувствительности, в то время как премиальные бренды, такие как Apple, могут лучше выдерживать воздействие тарифов, уверены эксперты IDC.

Ждать осталось недолго

Специалисты IDC не сомневаются, что деяния Трампа ударят по мировому рынку компьютеров не просто скоро, а очень скоро. Речь буквально о считанных месяцах, а может и вовсе о неделях.

В IDC ожидают, что новая торговая война, развязанная американским президентом против почти всего мира, приведет к многочисленным сбоям в цепочках поставок ПК и к росту цен уже во II квартале 2025 г. (1 апреля – 30 июня). Во втором полугодии 2025 г. ситуация едва ли изменится в лучшую сторону, считают эксперты IDC.

Аналитики IDC Райан Рит (Ryan Reith) и Жан Филипп Бушар (Jean Philippe Bouchard) связывают рост мирового рынка персональных компьютеров в I квартале 2025 г. с накоплением запасов до введения тарифов (эффект «втягивания» (pull-in effect), но подчеркивают, что изменения в политике и экономическая нестабильность теперь бросают тень на перспективы дальнейшего роста рынка. Они также перечеркнули все потенциальное положительное влияние целого ряда факторов, которые в обозримом будущем могли бы нарастить продажи ПК по всему миру. К ним в IDC относят прекращение бесплатной техподдержки Windows 10 в октябре 2025 г. и внедрение искусственного интеллекта в современные персональные компьютеры.