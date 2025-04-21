Россия откроет ИТ-хаб в Индии

«Иннопрактика» анонсировал создание технохаба для российских ИТ‑компаний в Индии, сама же площадка появится в Нью‑Дели. Это поможет наладить сотрудничество с заграничными партнерами и продвигать собственные разработки. Сотрудники негосударственного института развития «Иннопрактика» уже создали технохаб в Китае, ведут обсуждение открытия аналогичных хаб‑площадок в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии и Южной Африки.

Хаб для российских ИТ-компаний

«Иннопрактика» откроет хаб для российских ИТ-компаний в Индии, пишут «Ведомости». Это поможет наладить сотрудничество с заграничными партнерами в ИТ-сфере и продвигать собственные ИТ-разработки.

В апреле 2025 г. негосударственный институт развития «Иннопрактика» анонсировал создание технохаба для российских ИТ‑компаний в Индии, сама же площадка появится в Нью‑Дели. Как рассказала первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова, «Иннопрактика» уже создала технохаб в Китае, ведет обсуждение открытия аналогичных хаб‑площадок в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Южной Африки (ЮАР) и Бразилии. «То есть мы идем по БРИКС+ (На 21 апреля 2025 г. входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия), потому что считаем, что это наиболее перспективная стратегия», — уточнила Попова. «Мы считаем, что наши компании могут вполне успешно работать на зарубежных рынках, мы вырастим наших единорогов, и наше технологическое лидерство будет подтверждено не только в рамках российского рынка, но и за рубежом», — добавила она.

Представитель «Иннопрактики» пояснила, что компания сейчас анализирует потенциальных контрагентов, рассматривает привлечение инвестиций от местных фондов для частичной локализации за рубежом и изучает возможности сотрудничества с заказчиками. При этом учитываются местные культурные и коммуникационные особенности для упрощения переговоров, отметил источник.

В 2012 г. были учреждены Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» и Центр национального интеллектуального резерва Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова. В 2013 г. эти организации стали работать под брендом «Иннопрактика». Негосударственный институт развития, миссией которого является содействие росту национального человеческого капитала России путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов.

Эксперты объясняют «Ведомостям», что технохаб — это площадка, объединяющая узкопрофильных ИТ-специалистов, например, в сфере искусственного интеллекта (ИИ) или информационной безопасности (ИБ), для разработки новых ИТ-продуктов. Такие хабы помогают локальным решениям выйти на глобальные рынки, наладить взаимодействие с иностранными партнерами и продвинуть собственные технологии.

В России функционируют технохабы «Сколково» в Москве, Сбербанка в Санкт-Петербурге и Казани, а также недавно ВТБ анонсировал площадку в Китае для прикладных исследований в ИИ-области, поделились эксперты. Все больше российских ИТ-компаний стремятся расширить экспорт и выйти на международные рынки, особенно в страны БРИКС, Латинской Америки и Азии.

Перспективы развития

«У нас появилось окно возможностей, когда весь мир неожиданно для себя понял, что, помимо Ирана и Китая, есть такая страна Россия, в которой есть технологический суверенитет. Несмотря на кибератаки, которые увеличились, по-моему, в четыре раза, несмотря на уход вендоров, которые управляли сложнейшими ИТ-системами, критической инфраструктурой, ИТ-система России работает, она независима, она защищена. Это создает окно возможностей. Другие страны к нам приходят и говорят, что мы тоже хотим, чтобы вы транслировали нам суверенитет, мы тоже хотим быть суверенными. Наши поездки по странам зарубежным показывают, что это колоссальная возможность, окно возможностей точно есть. Нужно идти и работать там», — сказал глава Ассоциации разработчиков программного обеспечения (ПО) «Руссофт» Валентин Макаров.

По данным «Руссофта», объем экспорта российских ИТ-решений в 2024 г. впервые с 2021 г. показал положительную динамику, увеличившись на 6,6%.

«Экспорт (последние годы) снижался на 20% в год. И в результате только в 2024 г. впервые за три года мы получим объем экспорта, превышающий предыдущий год не очень намного - на 6,6%, но все равно мы научились работать с дружественными странами и начинаем компенсировать потери в странах недружественных», — сказал Макаров.

При этом Макаров отметил, что с учетом того, что Россия представляет собой 1% мирового ИТ-рынка, сложно рассчитывать на лидерские позиции на мировом рынке. Российским разработчикам необходима государственная поддержка в продвижении на глобальные рынки, но ее пока недостаточно. В то же время, по словам главы ассоциации, интерес к российским разработкам за рубежом есть и не маленький, но все бояться вторичных санкций.

Объем экспорта российских ИТ-решений

По итогам 2024 г. экспорт российского софта и компьютерных услуг составил около $1,9 млрд. Это примерно в полтора раза меньше по сравнению с 2023 г., когда показатель составлял $2,9 млрд, такие данные в середине апреля 2025 г. обнародовал Банк России.

Как сообщает газета «Коммерсант», данные Центрального Банка (ЦБ) России расходятся со статистикой ассоциации «Руссофт». Представители компании-разработчика объясняют разницу с данными ЦБ тем, что многие ИТ-компании во избежание санкционного давления используют альтернативные схемы расчетов с зарубежными партнерами, которые в статистике регулятора не учитываются. Для перечисления средств могут использоваться, например, переводы физическим лицам или криптовалюта. С оценкой «Руссофта» также соглашается руководство Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, отмечая при этом, что на российский ИТ-рынок в целом и на сегмент софта в частности оказывает влияние высокая ключевая ставка ЦБ, которая на апрель 2025 г. составляет 21%.

Максимальная скрытность

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев отметил, что в условиях санкций экспорт не может быть прямым и официальным, поэтому его учет со стороны государства затруднен. Таким образом, официальные цифры могут быть существенно меньше реальных. Среди основных причин сдерживания роста экспорта Комлев, помимо санкций, называет блокировку финансовых операций, а также дефицит квалифицированных кадров и трудности прямого маркетинга.

Участники российского ИТ-рынка указывают на то, что в условиях усилившейся конкуренции внутри страны некоторые отечественные ИТ-компании полностью уходят из России, выбирая глобальный рынок, либо начинают наращивать экспорт в дружественных странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

Директор по развитию международного бизнеса Sibedge Всеволод Мороцкий добавляет, что многие российские ИТ-компании открывают дочерние организации за рубежом, выручка которых не учитывается в результатах головной ИТ-компании. Это также может приводить к снижению экспортных показателей в целом. По данным исследования «Руссофта», в 2023 г. значительная доля ИТ-компаний, не имевших ранее проектов за рубежом, заявила о планах расширить географию бизнеса за счет выхода на зарубежные рынки: в страны ближнего зарубежья (37,6 %), Южной и Восточной Азии (12,9 %), Ближнего Востока (7,1 %), а также Южной и Центральной Америки (5,9 %).