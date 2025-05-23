«Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews
CNews приглашает принять участие в конференции «Рынок IBP-систем 2025», которая состоится 27 мая.
В нынешних условиях важна быстрая реакция на изменения. Современные информационные системы позволяют мгновенно получать данные о состоянии рынка, поведении потребителей и конкурентной среде. К такому классу решений относятся платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP). Благодаря IBP появляется возможность объединить все бизнес-подразделения компании в единый бизнес-процесс, выстроенный на основании анализа достоверных данных и направленный на достижение общей цели.
Регистрация и подробная информация на сайте.
Основные темы конференции:
- Как развивается российский рынок IBP?
- Какие требования к IBP предъявляют заказчики?
- Какие решения предлагают российские вендоры?
- Способны ли российские решения полностью заменить западные?
- Над чем еще надо работать российским разработчикам?
Технологическая основа
- Функциональность IBP-систем.
- Как обеспечена безопасность IBP.
- Интеграция IBP в инфраструктуру.
- Прогнозирование с помощью IBP.
- Оптимизация бизнес-процессов.
- ИИ в интегрированном бизнес-планировании.
Проекты и решения
- Как внедрить интегрированное бизнес-планирование?
- Какой экономический эффект приносит IBP?
- Какие ограничения в работе с IBP существуют?
- Как выбрать поставщика IBP?
С докладами выступят:
Валентин Толкунов, эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Никита Терехин, Head of IBP, «Яндекс Лавка»;
Анна Укстина, ИТ бизнес-партнер, «Рулог»;
Кирилл Бойков, руководитель отдела операционного планирования, «Х5 Еда»;
Артем Рогов, директор департамента по интегрированному планированию, «Х5 Еда»;
Светлана Митченко, руководитель проектов информационных технологий, «Акрихин»;
Владислав Прокопович, директор по цифровой трансформации, Arlift;
Марат Зайдуллин, независимый консультант в нефтегазовой отрасли, ex-«Салым Петролеум»;
Сара Чавушян, старший менеджер технологической практики, «ТеДо»;
Жанна Кравченко, ведущий консультант решений интегрированного планирования, «ТерраЛинк».