ВТБ заменяет Oracle HFM на российскую платформу «Турбо» для подготовки консолидированной МСФО отчетности

ВТБ совместно с «Консист Бизнес Групп» (группа «Лансофт») и «Форбс Консалтинг» реализуют проект по импортозамещению Oracle HFM для подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Проект осуществляется на базе отечественных решений, платформы «Турбо X» и информационной системы «Турбо Бюджетирование».



Первый этап завершен

В конце марта 2025 г. завершен первый этап внедрения новой информационной системы. Совместной команде удалось воспроизвести значительную часть процессов модулей Oracle FDMEE, Oracle BI, Financial Reporting, а также создать надстройку, поддерживающую работу с MS Excel и «МойОфис». Все компоненты решения интегрированы со служебными сервисами банка. Архитектура продукта позволяет предоставлять доступ как для сотрудников банка, так и группы ВТБ, с учетом необходимых полномочий и соблюдением всех правил информационной безопасности. Обеспечено формирование более 180 регламентных отчетов и более 120 отчетов с возможностью детального анализа, реализованы алгоритмы проверки данных, автоматической сверки внутригрупповых операций (ВГО), консолидации, создан инструментарий нерегламентированных запросов.

О платформе

Платформа показала высокий уровень производительности и масштабируемости, что позволило в рамках первого этапа реализации проекта увеличить скорость выполнения консолидационных расчетов по сравнению с первоначальными замерами более чем в шесть раз. В ближайших планах – расширенное тестирование разработанной функциональности внутренней командой ВТБ, нагрузочное и функциональное тестирования на максимальном объеме данных, доработки UX компонентов.

«В проекте нам удалось сбалансировать развитие платформы силами вендора с созданием прикладного программного обеспечения, точно отражающего специфику задач банка. Совместная команда обладает глубокой экспертизой и пониманием внутренних процессов, что позволило реализовать гибкое и адаптивное решение, отвечающее всем требованиям банка», — комментирует Наталья Сурова, руководитель финансового департамента, вице-президент ВТБ.

В периметр проекта входят более 67 субхолдингов, автоматизация 23 алгоритмов консолидации, обеспечение полного цикла сверки пользователями более 6 тыс. ВГО за 2 дня. Реализованы инструменты формирования нерегламентированных запросов для анализа данных в разрезе более 135 аналитических справочников, а также многофакторного анализа качества данных. Новая система должна демонстрировать высокую производительность, выполняя полную консолидацию менее чем за 12 минут. Особое внимание уделяется гибкости настройки без программирования, что позволит оперативно вносить изменения, включая расширение аналитических измерений.

Ключевыми показателями для выбора новой системы стали функциональное наполнение, возможности настройки решения по принципам low-code и соответствие требованиям информационной безопасности. Отдельно оценивались технические параметры, такие как скорость расчетов, а также время формирования отчетности и загрузки данных.

«Этот проект — важный шаг в реализации стратегии импортозамещения. ВТБ одним из первых в отрасли столь масштабно и комплексно переходит на российскую платформу для подготовки отчетности по МСФО, полностью отказавшись от зарубежных решений. Мы выбрали систему, которая не только соответствует архитектурным стандартам банка, но и адаптируется под конкретные прикладные задачи. Для выбора целевого решения была разработана система многофакторного анализа, состоящая из более 130 позиций в 16 группах показателей. В рамках реализации проекта, помимо миграции текущих бизнес-процессов на новую платформу, мы дополнительно привносим новые функциональные возможности для бизнеса. Уверен, наш опыт будет полезен другим компаниям, которые стоят перед аналогичной задачей», – отметил Никита Рыбченко, старший вице-президент, руководитель департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ.

В проекте задействованы специалисты вендора программного обеспечения «Турбо» «Консист Бизнес Групп», «Форбс Консалтинг» (партнера «Турбо») и внутренняя команда ВТБ. В состав рабочей группы вошли эксперты, участвовавшие в процессах внедрения и развития текущей информационной системы.

«Уровень зрелости отечественных решений значительно вырос за последние годы. Проект, реализуемый в ВТБ, - пример того, что российские разработки не только функционально, но и технологически готовы к сложным проектам миграции программного обеспечения. Мы уверены, что продукты линейки "Турбо" станут надежной основой процессов финансового планирования и управления банка», — сообщил Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп».

Юрий Орлянский, генеральный директор «Форбс Консалтинг»: «Система консолидации, внедренная нашей командой 12 лет назад, позволила сократить скорость подготовки отчетности банка более чем на 150 дней за год. Мы рады принять новый вызов по замещению совместно с двумя сильнейшими командами. Отдельно хочется отметить инновационность ВТБ в части перехода на отечественное решение, благодаря чему прямо сейчас создается уникальный опыт как для финансового сектора, так и для всех компаний, решающих задачу формирования консолидированной отчетности МСФО».