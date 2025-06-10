Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

В России могут ввести наказание за преступления, совершенные с использованием искусственного интеллекта. Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже подготовили соответствующий законопроект в рамках второго пакета мер по борьбе с цифровым мошенничеством, предполагающий штрафы до 2 млн руб. и лишение свободы на срок до 15 лет.

Использование ИИ в преступлениях

Российские власти предложили ввести ответственность за использование технологий с искусственным интеллектом (ИИ) в преступлениях, пишут «Ведомости». Подготовленный законопроект, предполагает штрафы до 2 млн руб. и лишение свободы на срок до 15 лет.

За преступления с использованием ИИ-технологий может быть введена уголовная ответственность. Штрафы за кражу, вымогательство, мошенничество, умышленное вмешательство в ИТ-системы или сеть, повлекшие утечку, уничтожение или искажение данных, будут достигать 2 млн руб. Кроме того, за это можно будет получить до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено вторым пакетом мер по противодействию мошенничеству, разработанным сотрудниками Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России во исполнение протокола совещания с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

Под ИИ авторы законопроекта понимают комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Сам же комплекс таких решений включает в себя информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)-структуру, программное обеспечение (ПО), процессы и ИТ-сервисы по обработке данных и поиску решений.

Так, за мошеннические действия с использованием ИИ может быть назначен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Допускается и лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тыс. руб. Если были украдены деньги с банковского счета с помощью ИИ-технологий, то наказанием может стать тюремный срок от трех до восьми лет, а также штраф до 100 тыс. руб. Вымогательство с помощью ИИ-технологий влечет за собой взыскание от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или лишение свободы до пяти лет. Злостное воздействие на информационные системы, компьютерную информацию или сети связи с использованием ИИ — штраф до 500 тыс. руб., лишение свободы до четырех лет.

Использование ИИ может считаться отягчающим обстоятельством, поскольку технологии позволяют создавать более сложные и убедительные способы обмана – например, дипфейки, синтез голоса и подделки биометрических данных, что значительно затрудняет выявление преступления и увеличивает их ущерб, согласен ведущий аналитик отдела мониторинга по информационной безопасности (ИБ) «Спикател» Алексей Козлов. Количество кибератак с использованием дипфейков, по разным оценкам, могло вырасти на 20-30% год к году, считает эксперт. «Преступления с ИИ могут быть более масштабными и технически изощренными, что подразумевает ужесточения ответственности для защиты граждан и финансовых институтов», – говорит он.

Представитель аппарата Григоренко уточнил «Ведомостям», что второй пакет мер по борьбе с мошенниками находится на межведомственном согласовании 10 июня 2025 г. и может быть доработан с учетом предложений отрасли и заинтересованных ведомств. После этого инициатива будет рассмотрена Правительством России, подчеркнул он.

В феврале 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял: «С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, что это правильно». О других ИИ-технологиях, за которые может быть предусмотрена уголовная ответственность, министр тогда не сообщал.

Наказания за преступления

За кражу с использованием ИИ предусмотрены штрафы от 100 тыс. руб., лишение свободы до 6 лет с возможным штрафом до 80 тыс. руб.

За вымогательство (когда под угрозой вмешательства в работу ИТ-систем требуют передать имущество, права или совершить действия имущественного характера) — штрафы от 100 до 500 тыс. руб., лишение свободы до пяти лет и штраф до 80 тыс. руб.

Вымогательство или кража с использованием ИКТ или ИИ, совершенные группой лиц, с применением насилия или в крупном размере, грозит лишением свободы до семи лет, штраф до 500 тыс. руб. Если это сделала организованная группа или преступление связано с особо крупным имуществом — срок увеличивается до 10 лет, штраф до 1 млн руб. Если же в результате был причинен тяжкий вред здоровью либо преступление совершено организованной группой с целью завладения особенно крупным имуществом — наказание ужесточается до 15 лет лишения свободы с тем же возможным штрафом и ограничением свободы до двух лет.

Целенаправленное воздействие на информационные системы, телеком сети или сети связи с применением ИИ — если оно сопровождается блокировкой или уничтожением данных и приводит к значительному ущербу или тяжким последствиям и угрозе их наступления — будет караться штрафом до 500 тыс. руб. либо ограничением свободы до двух лет. Если такие действия совершены организованной группой, с использованием служебного положения или если они нанесли крупный ущерб — наказание ужесточается: до восьми лет лишения свободы, штраф до 2 млн руб. При этом ущерб считается значительным, если превышает 250 тыс. руб.

По информации «Ведомостей», ответственность исключается, если действия были направлены на запрещенные или ограниченные на территории России интернет-ресурсы, следует из документа. Сами же меры разработаны в рамках национального проекта «Экономика данных» для «комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ», следует из пояснительной записки к законопроекту.

Рост преступлений

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что в 2024 г. было зарегистрировано более 485 тыс. преступлений, предусмотренных статьями 158 и 159 УК России, в 2023 г. – 470 тыс. При этом сумма ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам о «дистанционных хищениях» (из числа находившихся в производстве) за 2024 г. составила более 197,5 млрд. руб., в 2023 г. – 133 млрд. руб. Источник данных в документе не приводится.