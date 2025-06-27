В России резко выросло число мошеннических схем под видом госуслуг. Граждан запугивают уголовными делами и утечкой персональных данных

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России сообщили о резком росте мошеннических схем во второй половине 2025 г. По их мнению, преступники будут использовать новые государственные меры борьбы с мошенничеством против самих граждан. Опасность связана с недавним запретом на использование иностранных мессенджеров для официальной коммуникации.

Новая схема обмана

Россиян предупредили об увеличении мошеннических схем под видом государственных услуг, пишут РИА «Новости». По экспертным оценкам, в открытом доступе находится 3,5 млрд строк с персональными данными 90% взрослых россиян.

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) сообщили о резком росте мошеннических схем во второй половине 2025 г. По их мнению, преступники будут использовать новые государственные меры борьбы с мошенничеством против самих граждан. Опасность связана с недавним запретом на использование иностранных мессенджеров для официальной коммуникации.

С 1 июня 2025 г. в силу вступил закон о запрете государственным органам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами и клиентами. Злоумышленники продвигают аферу под видом «единого агрегатора госуслуг», рассчитывая на то, что граждане знают о законе, но не осведомлены о его деталях. Пострадавшим звонят, представляясь сотрудниками технической поддержки якобы нового цифрового сервиса, который якобы объединяет все государственные услуги и позволяет легко переключаться между ведомствами.

Злоумышленники запугивают жертв, сообщая о мнимых проблемах с деньгами, уголовных делах в России или утечке личных данных. После этого к диалогу подключается лжеспециалист, предлагающий решение. Аферисты также могут рекламировать ИТ-сервис, который якобы интегрирован со всеми государственными услугами России, пояснили эксперты РАНХиГС.

Мошенники пытаются склонить жертву к переходу по фишинговой ссылке, угрожающей утечкой данных, или установке вредоносного приложения. Во время «регистрации» они могут запросить код восстановления от госуслуг, чтобы захватить контроль над аккаунтом. РАНХиГС подчеркивает, что никакого «единого агрегатора госуслуг» нет. Специалисты настоятельно рекомендуют рассказать об этой схеме близким и родным.

Закон о запрете иностранных мессенджеров

Как писал CNews, 1 апреля 2025 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Он, в частности, предусматривает запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Как уточняется, вступившая в силу норма закона должна помочь в борьбе с мошенниками. Она затронет агрегаторы информации о товарах и услугах, владельцев сайтов, распространяющих сведения на аудиторию более 500 тыс. чел. в сутки.

Этот запрет также коснется Банка России, органов власти всех уровней, публично-правовых компаний, хозяйственных обществ с долей госучастия свыше 50%, субъектов национальной платежной системы, государственных внебюджетных фондов и других предприятий.

В апреле 2025 г. российский суд впервые оштрафовал банк за пересылку персональных данных гражданина через WhatsApp. Финансовую организацию признали виновной по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России «Незаконное использование принадлежащих иностранным юридическим лицам и (или) иностранным гражданам информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин». Банк был оштрафован на 200 тыс. руб.

Сколько денег украдут мошенники

Мошенники могут похитить у россиян до 340–350 млрд руб. в 2025 г., об этом в июне 2025 г. заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По сравнению с 2024 г., когда россияне лишились порядка 295 млрд руб., ущерб может вырасти на 50 млрд руб. По словам Кузнецова, такие потери россияне понесут, если не будут приняты новые антимошеннические меры.

По оценкам банка, за январь — май 2025 г. мошенники уже похитили у граждан более 80 млрд руб., потери превышают показатели предыдущих месяцев. «И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией», — отметил Кузнецов.