Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США

Министерство обороны США заключило контракты с Anthropic, Google, OpenAI и xAI на разработку систем искусственного интеллекта для нужд национальной безопасности. Компании-разработчики займутся созданием агентных ИТ-систем, способных выполнять конкретные задачи. Сумма каждого соглашения может достигать $200 млн.

Контракты от военного ведомства

Сотрудники Министерства обороны (Минобороны) США заключили контракты с ИТ-компаниями для создания проектов с технологией искусственного интеллекта (ИИ) о национальной безопасности, пишет Nextgov/FCW.

Google, OpenAI, Anthropic и компания xAI, специализирующаяся на ИИ, получили контракты Пентагона на сумму до $200 млн каждый. Они направлены на применение передовых возможностей ИИ в военном ведомстве. Согласно условиям контрактов, Пентагон получит возможность внедрять новейшие ИИ-разработки, большие языковые модели (LLM) и другие ИТ-инструменты от компаний-разработчиков Anthropic, Google, OpenAI и xAI.

Глава отдела Минобороны США по цифровым технологиям и ИИ Даг Мэтти (Doug Mattey) заявил о том, что совместная работа с ИТ-компаниями позволит ускорить внедрение ИИ-технологий в работу американского военного ведомства. Он добавил, внедрение ИИ меняет возможности ведомства по поддержке бойцов и сохранению стратегического преимущества. Даг Мэтти также уточнил, что новые ИТ-решения будут применяться не только в военной сфере, но и в разведывательных, деловых и корпоративных информационных системах.

U.S. Department of Defense Anthropic, Google, OpenAI и xAI получили контракты Пентагона на сумму до $200 млн каждый

ИТ-компании займутся созданием агентных ИИ-систем, способных выполнять конкретные задачи, а не просто генерировать шаблоны накладных. В условиях, когда расходы на обучение таких ИИ-моделей растут, а доходы от них остаются ограниченными, сотрудничество с частными корпорациями стало возможностью для Министерства обороны США привлечь передовые технологии при относительно низкой стоимости.

Государственные учреждения США активно расширяют использование ИИ после распоряжения Белого дома в апреле 2025 г., которое способствовало его внедрению. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) также отменил указ 2023 г., изданный во времена Джо Байдена (Joe Biden), который предусматривал уменьшение рисков ИИ из-за обязательного раскрытия данных, ослабив регулирование технологии.

Сотрудничество бизнеса и властей

Крупные ИТ-компании активно сотрудничают с правительством США в ИИ-сфере. В июне 2025 г. Минобороны США подписало контракт с OpenAI на создание ИИ-прототипов для государственных задач.

В 2025 г. Министерство обороны США разрешило своим сотрудникам работать с совершенно секретными документами посредством ИТ-платформы облачных вычислений, сообщал CNews. ИТ-продукт Google признан отвечающим наиболее высокому стандарту кибербезопасности для Пентагона.

Как писал CNews, в 2025 г. компания OpenAI, владелец ChatGPT, получает контракт от Пентагона для разработки передовых ИТ-инструментов для ИИ. По данным Пентагона, ожидается, что его результатом работы сотрудников OpenAI станет разработка прототипов ИТ-инструментов для ИИ-технологий. Они призваны решать критические задачи национальной безопасности. Примерный срок завершения работ — июль 2026 г.

В 2025 г. представители компании xAI объявили о разработке проекта Grok for Government для государственных клиентов США.

Минобороны Британии

ИИ-технологии будут все активнее задействоваться при модернизации Вооруженных сил Великобритании, об этом министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили (John Healy) в мае 2025 г.

«К 2030 г. ИИ окажет огромное влияние на военную сферу, на поле боя. Мы уже видим это на Украине, как, впрочем, и во всех других сферах жизни», — заявил министр. «Нам необходимо существенно активизировать деятельность в области обороны, чтобы не только догнать, но и опередить, заняв лидирующие позиции в этой области», — пообещал Хили.

По информации The Guardian, британские вооруженные силы уже испытывают технологии на основе ИИ в таких странах, как Эстония, где ИИ-системы способны автоматически выявлять потенциальные угрозы и определять, какое оружие будет наиболее эффективно для их поражения. Как замечают эксперты издания, использование ИИ займет центральное место в проводимом правительством комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства.