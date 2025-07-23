CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

Российский SAP нам не нужен. ИТ-шники против создания национальной ERP. Опрос

Отечественный бизнес выступил против разработки национальной ERP-системы на замену решений ушедшей из России немецкой SAP. Компании отмечают, что в стране уже есть необходимые разработки, и что создание еще одной такой системы – это лишняя трата госденег на дублирующую систему.

Обойдемся без национализации

Российские компании внезапно выступили против инициативы властей по созданию новой отечественной ERP-системы, которой будет присвоен статус национальной. Она будет продвигаться как замена решений немецкой компании SAP, бежавшей из России в 2022 г. Как пишет РБК, бизнес совершенно не видит в ней смысла ввиду уже имеющихся на рынке соответствующих решений.

Идея по созданию такой системы принадлежит Минцифры. Оно, несмотря на существование российской и очень популярной «1С:ERP», в июле 2025 г поручило до 30 сентября 2025 г. разработать предложения «о составе участников и регламенте работы консорциума для разработки национального ERP», пишет издание.

Важно подчеркнуть, что двигаться в этом направлении российские власти стали с легкой руки основного бенефициара «Севергрупп» Алексея Мордашова. По информации РБК, в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 2025 (ЦИПР), он посетовал, что его группа по-прежнему не в силах подобрать для себя российскую ERP-систему, которая бы полностью заменила продукцию SAP.

sap6.jpg

© rafapress / Фотобанк Фотодженика
В России уже есть много замен ERP-продуктам SAP. Видимо, потребовалась еще одна

С критикой идеи Минцифры выступила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). Высказывания против предложения Минцифры прозвучали в ходе заседания правления Ассоциации, следует из его протокола. В состав этого правления в настоящее время входят президент группы «Ланит» Филипп Генс, основатель и владелец компании «1С» Борис Нуралиев, генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев и ряд других крупных бизнесменом, напрямую связанных с российской ИТ-сферой.

Экономика должна быть экономной

ERP – это Enterprise Resource Planning, то есть система планирования ресурсов предприятия. Используется как крупным бизнесом, так и небольшими компаниями для контроля всех сфер деятельности. Самый известный российский продукт такого класса – это «1С:ERP», а на мировом рынке основным конкурентом «» в этом сегменте является SAP.

SAP долгое время развивала свое присутствие в России, но в 2022 г. поддержала антироссийские санкции и покинула страну, оставив многочисленных клиентов без техподдержки.

Презитент АПКИТ Николай Комлев сообщил изданию, что правление Ассоциации пришло к выводу о нецелесообразности траты госбюджета на разработку национальной ERP, поскольку на рынке уже есть достойные отечественные решения. Также члены правления уверены, что эта инициатива идет вразрез с предложением Правительства России от 2023 г. о внедрении механизма «рынок в обмен на инвестиции». Этот механизм подразумевает инвестиции компаний в доработку имеющегося у них ПО в обмен на более простые процедуры госзакупок.

По оценке Комлева, к середине 2025 г по меньшей мере 70-75% российских компаний использовали российские ERP-системы. На первом месте по популярности – решения «1С» (около 80% рынка). Оставшиеся 20% делят компании «Галактика» («Галактика ERP»), «Констист» («Турбо ERP»), «Бизнес Технологии»» (Global ERP) и другие участники рынка.

Работа кипит

В Минцифры не стали уверять, что развитие инициативы остановлено на фоне критики ИТ-отрасли. Напротив, сейчас полным ходом идет формирование состава участников нового консорциума по разработке национальной ERP-системы, сообщили РБК представители министерства.

«Говоря о консорциуме, мы имеем в виду крупных заказчиков, ориентированных на внедрение российских разработок, представленных в составе профильного Центра компетенций разработки (ЦКР). Консорциум должен аккумулировать стоп-факторы перехода компаний на российские ERP, найти путь их преодоления и сказать, чем тут может помочь государство», – отметили представители Минцифры.

Отметим также, в начале 2024 г. выходцы из российского представительства SAP объявили о намерении разработать полноценные аналоги CRM- и ERP-системам этой компании. Проекты планировалось довести до состояния минимально жизнеспособного продукта приблизительно за год.


Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Дочка» VK получила контракт на поддержку госсистемы АРМ чиновников

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Россияне терроризируют интернет-магазины. На возврат идет почти половина товаров, продавцы разоряются. Опрос

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще