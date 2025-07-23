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Счетная палата: «Почта России» потратила на ИТ-инфраструктуру на 2 миллиарда больше, чем следовало

Сотрудники Счетной палаты России в процессе аудита эффективности работы АО «Почта России» в 2020-2024 г. и истекшем периоде 2025 г. выявили, что организация могла размещать целевые средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах с целью получения дохода. В частности, по договорам, заключенным «Почтой России» с дочерним ООО «Почта сервис» на оказание услуг по технической поддержке ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений, перерасход финансовых средств составил 1,922 млрд руб. Также организация вложила более 500 млн. руб. на пиар-поддержку и формирование положительного имиджа собственного бренда в медиа.

Аудит государственной компании

Руководство «Почты России» израсходовало на ИТ-инфраструктуру больше на 10-15% финансовых средств, а это 1,922 млрд руб., пишут «Ведомости». К таким выводам, пришли аналитики Счетной палаты России по итогам аудита «Почты России» за 2020-2024 г. и за первую половину 2025 г.

Сотрудники Счетной палаты России обнаружили, что договоры «Почты России» с дочерней компанией «Почта сервис» на техническую поддержку ИТ-инфраструктуры и бизнес-приложений предусматривали снижение стоимости услуг на 10-15% в 2022 г. Это означает, что государственная компания потратила на 1,922 млрд руб. больше, чем следовало.

ИТ-инфраструктура — это совокупность аппаратных, программных и сетевых компонентов, а также связанных с ними ИТ-сервисов, которые обеспечивают работу информационных систем организации. Она включает в себя оборудование, программное обеспечение (ПО), сети, системы хранения данных, а также процедуры и политики, необходимые для управления и поддержки этих компонентов. ИТ-инфраструктура является основой для цифровой трансформации бизнеса, обеспечивая его работу, безопасность данных и возможность адаптации к меняющимся условиям.

Траты на пиар и махинации с пенсиями

По данным экспертов Счетной палаты, руководство «Почты России» уделяет очень много внимания пиару и непрофильной поддержке футбольных команд, хотя могла вложить эти средства в улучшение отделений почтовой связи. Например, в 2019-2023 г. было выявлено, что в условиях дефицита собственных средств и высокой долговой нагрузки государственные компания потратила 1,53 млрд руб. на спонсорскую и благотворительную помощь спортивным и иным организациям.

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«Почта России»
Руководство «Почты России» упрекнули в высоких тратах на ИТ-инфраструктуру почти на 2 млрд руб.

«Сразу после акционирования т.е. завершено к октябрю 2019 г. АО «Почта России» предоставило 205 млн руб. спонсорской помощи Российскому футбольному союзу (РФС) и Футбольной национальной лиге (ФНС). В 2020-2023 г. руководство АО «Почта России» предоставило другим организациям 1,146 млрд руб. спонсорской помощи», — говорится в статье. Кроме того, 601,1 млн руб. ушло на пиар в средства массовой информации (СМИ) и социальных сетях, уточняется в материале.

Нарушения время доставки пенсий

Сотрудники Социального фонда России (СФР) выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1-20 дней в 2020-2024 г. Фонд объясняет это возможностью извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах. Представители СФР рекомендовали Правительству России создать систему компенсации за задержку пенсий и пособий.

Представители «Почты России» заявили, что процент доставки пенсий составляет около 98,6%, а указанные в отчете Счетной палаты крупные суммы связаны с тем, что нужно было выплачивать пенсии в период с 3 по 9 января 2025 г. в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений СФР, кредитных организаций, а также структур Центрального банка (Центробанк) России.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России сообщили, что находятся в постоянном взаимодействии с сотрудниками «Почты России». В ведомстве обратили внимание, что речь идет всего о 136 случаях нарушения сроков доставки выплат, в то время как государственная компания обслуживает свыше 8,7 млн граждан.

Долговая яма растет

По информации «Ведомостей», выручка «Почты России» в 2024 г. выросла на 1,6% (до 225,6 млрд руб.). При этом вырос консолидированный чистый убыток — в 2,1 раза (до 17,1 млрд руб.). В I квартале 2025 г. выручка упала на 4,4% по сравнению с 2024 г. и составила 52,5 млрд руб. Убыток вырос в 2,2 раза и достиг 14,9 млрд руб.

С 2020 по 2024 г. долг «Почты России» вырос на 70% — до 128,3 млрд руб., а расходы на обслуживание долга в 2021-2023 гг. увеличились на 79,7% (до 10,6 млрд руб.), указали эксперты Счетной палаты России. Аудиторы ранее уже выявляли системные проблемы в работе «Почты России». Среди них — неэффективное управление, убытки и неспособность выполнить задачи по развитию и повышению доступности почтовых услуг.

Антон Денисенко

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