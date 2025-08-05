В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА

Российские разработчики создали первый в мире тренажер, имитирующий работу с антидроновыми ружьями и системами обнаружения беспилотников. Эта обучающая ИТ-платформа позволяет пользователям практиковаться в реальных сценариях борьбы с дронами в виртуальной среде. Каждое виртуальное устройство является точной копией своего реального аналога.

Создание виртуального симулятора

Российские студенты Южного федерального университета (ЮФУ) создали первую в мире систему способную имитировать работу с антидроновыми ружьями и системами обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут «Известия».

Разработка позволяет военному специалисту проводить виртуальные тренировки в реалистичных сценариях противодействия беспилотникам. В 2025 г. программа предоставляет возможность отработать навыки использования нескольких модулей антидроновых систем: совершенствовать умения с ружьями «Парс» и «Гарпия», детекторами «Булат» третьей версии, а также взаимодействие с БПЛА, включая first person view (FPV)-дроны и военные аппараты «Лелека-100».

Министерство обороны России В России создали первый в мире ИТ-симулятор для борьбы с БПЛА

«Для максимального погружения стоит усовершенствовать проект, внедрив виртуальную реальность (VR) и физические макеты ружей, поскольку тактильные ощущения от массогабаритных моделей способствуют лучшему освоению оружия», — считает военный эксперт Юрий Лямин.

Для достижения высокой детализации разработчики использовали мощный игровой движок Unreal Engine. Основная цель — максимально приблизить тренировку к реальности: программа эмулирует радиосигналы, работу Global Positioning System (GPS) и взаимодействие устройств, обеспечивая условия, сравнимые с тренировками на специализированном полигоне.

Борьбы с БПЛА

Для борьбы с БПЛА применяются различные методы, включая радиоэлектронное подавление, обнаружение и перехват, а также физическое уничтожение. Основные направления включают в себя системы обнаружения, подавления и уничтожения, а также средства защиты объектов.

В 2025 г. с ростом технологий БПЛА появляется необходимость в адаптации методов борьбы с ними, что и диктует необходимость разработки нестандартных решений. Необычные методы помогают обеспечить контроль над воздухом и предотвратить несанкционированное использование дронов, включая их применение для шпионажа или доставки запрещенных грузов.

Современные беспилотники разнообразны, а средства их обнаружения и подавления требуют специальных навыков. Однако тренировка на реальном оборудовании сопряжена с высокими затратами и рисками: стоимость антидронового ружья начинается от 200 тыс. до 400 тыс. руб., детектора — до 1 млн, БПЛА — от 150 тыс. до 600 тыс. руб. Кроме того, реальные полигоны не всегда доступны, и новички теряют возможность отработать навыки. Симулятор решает эти проблемы: он позволяет обучаться без риска для жизни и техники, экономит средства и позволяет получить необходимый опыт.

Вооружения для обучения на ИТ-платформе

Ружья «Парс» — это российские антидроновые ружья, предназначенные для борьбы с БПЛА. Они используют радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления сигналов управления и навигации дронов, вынуждая их либо совершить посадку, либо вернуться на точку взлета.

«Гарпия» — это название нескольких устройств, связанных с борьбой против дронов, в том числе антидроновых ружей и БПЛА-камикадзе. Антидроновые ружья «Гарпия» предназначены для подавления сигналов управления дронами, лишая их возможности летать и выполнять задачи.

Детектор дронов «Булат», который использует в том числе искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения беспилотников, начал идентифицировать тяжелые ударные дроны типа «Баба-яга», а также БПЛА самолетного типа. По данным компании-разработчика, другие детекторы дронов, которые применяются в зоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, не дают возможности идентифицировать передатчики Herelink, которые используются в этих украинских беспилотниках. Детектор дронов работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Третья и четвертая версии используют всенаправленные антенны, которые сканируют радиоэфир на 360 градусов вокруг, обнаруживая и идентифицируя основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны.