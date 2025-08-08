Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Минцифры придумало, как не лишать россиян мобильного интернета во время массовых блокировок. Разработана целая схема с «белыми» списками, тестом на робота, отдельными правилами для М2М-соединений и ограничениями для иностранцев.

Возвращение мобильного интернета. Частичное

В России появится возможность пользоваться мобильным интернетом даже во время повсеместных его блокировок, с которыми россияне сталкиваются с весны 2025 г. Минцифры разработало схему, согласно которой даже во время шатдаунов некоторые сервисы по-прежнему будут доступны, пишет ТАСС.

О новой схеме рассказал лично глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах мероприятия «Цифровая эволюция» в Калуге. Ее основа – это так называемый «белый» список, в который попадут избранные сервисы. Они будут исправно работать во время отключений мобильного интернета.

По словам министра связи, Минцифры уже согласовало с операторами связи техническую сторону вопроса. «Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).

FreePik Недоступность мобильного интернета скоро сменится его частичной доступностью

«Капча» – это CAPTCHA, тест, позволяющий отличить человека от робота. В разное время он принимал различные формы, например, нужно было искать на картинках автобусы, гидранты, лодки, велосипеды, такси и пр. Современные модификации CAPTCHA гораздо более удобны – иногда достаточно просто поставить одну «галку». В каком виде это тест будет реализован в новой схеме Минцифры по доступу в мобильный интернет, к моменту выхода материала известно не было, но ведомство уже направило свою инициативу в ФСБ, пишет РИА «Новости».

Почти никакой конкретики

Со слов Шадаева, у россиян не будут отнимать возможность пользоваться сервисами такси, маркетплейсами и службами доставки.

Министр не стал уточнять, какие именно сервисы попадут в «белый» список – только всероссийские или также и локальные, ведь во многих регионах, к примеру, есть местные сервис такси. Помимо этого, нет ясности, относятся ли к маркетплейсам частные интернет-магазины.

Шадаев подчеркнул лишь, что в «белый» список будут внесены «любые сервисы массового использования» (цитата по ТАСС). Названий этих сервисов пока нет, равно как и сроков вступления инициативы в силу.

Напомним, что власти объясняют массовые отключения мобильного интернета заботой о безопасности граждан при налетах БПЛА. Эта мера приобрела массовость и масштаб весной 2025 г.

Россияне пытаются бороться с исчезновением мобильного интернета и подключают себе проводной, но и тут их ждут неприятные сюрпризы. Во-первых, из-за резкого роста количества желающих стать пользователем проводного интернета ожидание подключения растягивается на недели, во-вторых, у провайдеров есть инструменты замедления и такого доступа в Сеть.

А как же банкоматы и терминалы?

Максут Шадаев, рассказывая о «белом» списке сервисов, поначалу не упомянул конкретно финансовые – только такси, маркетплейсы и доставку. Однако именно невозможность заплатить картой, или произвести платеж через мобильное приложение банка, как правило, раздражает россиян больше всего. Банкоматы во время отключений тоже не работают, ведь им тоже нужен интернет, следовательно, снять наличные деньги россияне тоже не могут.

Однако министр связи все же внес конкретику по этому вопросу. «Отдельно мы (с операторами связи – прим. CNews) договорились, что все, что касается сетей M2M, также мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, платежные терминалы и другие устройства», – заявил глава Минцифры (цитата по ТАСС).

М2М или machine to machine – это технология межмашинного взаимодействия, то есть, по сути, интернет вещей. К ней относится, в числе прочего, передача банкам финансовой информации с терминалов оплаты и банкоматов.

Иностранцы на особом счету

Максут Шадаев отдельно упомянул иностранцев, пребывающих на территории России и пользующихся SIM-картами операторов их своих стран. Министр связи подчеркнул, что стране заработает «период охлаждения» их SIM-карт.

Иными словами, SIM-карты иностранцев, попавшие в российский роуминг, будут отключать от мобильного интернета на непродолжительное время с возможностью доступа к сайтам из «белого» списка через прохождение CAPTCHA. «Это позволит исключить возможность использования сервисов мобильного интернета в российских сетях связи для управления иностранными беспилотниками», – пишет ТАСС.

«Отдельно пропишем, что иностранные SIM-карты, попадающие на территорию России, будут по умолчанию ограничены на пять часов в доступе к мобильному интернету. Однако пользователи смогут так же с использованием капчи получить доступ к наиболее значимым сервисам, чтобы быть на связи, вызвать такси и т. д.», – сказал Максут Шадаев (цитата по ТАСС).