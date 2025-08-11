Чтобы использовать каршеринг, москвичам придется себя верифицировать

Власти Москвы обязали пользователей каршеринга осуществлять регистрацию на портале mos.ru. Это нужно для борьбы с нарушителями ДТП. При этом для людей, находящихся в Москве проездом. до пяти поездок можно будет осуществлять без верификации.

Правила по верификации пользователй каршеринга в Москве

С 1 сентября 2025 г. пользователи каршеринга в Москве обязаны будут проходить верификацию на портале mos.ru посредством технологии Mos ID. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что в Москве каждый день совершается 150 тыс. поездок на каршеринге, и по числу автомобилей в каршеринге Москва является мировым лидером. В столице насчитывается 40 тыс. автомобилей каршеринга со средним возрастом полтора года - это один из самых молодых автопарков в Европе. В среднем на одну машину приходится пять-шесть поездок в сутки.

По статистике большинство пользователей каршеринга соблюдают правила дорожного движения. Однако есть небольшая часть водителей, которые их регулярно нарушают и чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщили в Правительстве Москвы.

Выявлять нарушителей и ограничивать им доступ к аренде в приложениях каршеринга позволит проверка через портал mos.ru. Верификация также поможет оперативно устанавливать личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП, полагают столичные власти.

Официальный сайт правительства Москвы Власти Москвы обязали пользователей каршеринга осуществлять регистрацию на портале mos.ru

Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Новое правило вступит в силу 1 сентября 2025 г. Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 г. В случае отсутствия подтверждения лености доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru.

Как обязали проходить верификацию курьеров и пользователей электросамокатов

Собянин напомнил, что аналогичные меры уже действуют в отношении сервисов проката электросамокатов - с 10 февраля 2025 г. их пользователи также должны регистрироваться на mos.ru. Благодаря верификации было выявлено более 30 тыс. поддельных акаунтов несовершеннолетних, и их доступ к аренде был ограничен. Введение верификации и регулярные проверки Госавтоинспекции привели к существенному снижению аварийности. С начала сезона проката число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИП) сократилось на 60% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Аналогичную проверку с помощью учетной записи на портале mos.ru проходят и все работающие в Москве курьеры. «Это гарантия того, что заказ на доставку выполнит работник с проверенными документами и разрешением на работу», - полагают в Правительстве Москвы.

Сколько поездок можно будет осуществить без верификации

В каршеринговом сервисе «Ситидрайв» сообщили CNews, что всем пользователям сервиса дается пять поездок до верификации. «Поэтому если пользователь проездом, то ему должно хватить в случае, если он не планирует регистрироваться через Mos ID», - считают в компании. «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» не ответили на вопрос CNews.

Российский рынок каршеринга

Российский рынок каршеринг в 2024 г. составил 63 млрд руб., увеличившись за год на 30%. По оценкам Б1, среднегодовой темп роста рынка в 2023-2028 гг. составит 40%, в результате чего рынок каршеринга к 2028 г. составит 234 млрд руб.

Лидером рынка по количеству машин является «Делимобиль», размер его автопарка составляет 32 тыс. На втором месте «Ситидрайв» (входит в экосистему Сбербанка - 19 тыс. машин, на третьем «Яндекс.Дравй» - 17 тыс. машин, на четвертом - BelkaCar с 7 тыс. машин.