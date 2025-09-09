Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику Службы безопасности Украины, генералу Илье Витюку. Ему назначено $238 тыс. залога, а также его обязали сдать документы для выезда за границу, прибывать по требованию в Национальное антикоррупционное бюро Украины и сообщать о смене места жительства.

Мера пресечения

Суд избрал меру пресечения в виде залога генералу Службы безопасности Украины (СБУ) Илье Витюку, которому сотрудники из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, пишет ТАСС. Это в сентябре 2025 г. спровоцировало новый виток конфликта между структурами.

2 сентября НАБУ предъявило обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании бывшему главе департамента кибербезопасности СБУ, бригадному генералу Илье Витюку. По данным следствия, он приобрел квартиру в Киеве за $522 тыс., хотя по договору ее стоимость — $309 тыс. Украинские средства массовой информации (СМИ) еще весной 2024 г. писали о столичной квартире, оформленной на жену Витюка. Также следователи обнаружили его связи с лицом, подозреваемым в завладении средствами Акционерного общества «Украинская железная дорога».

Wikipedia Бывший чиновник СБУ, генерал Илья Витюк

Представители СБУ назвали предъявление обвинений Илье Витюку якобы местью за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ. Также в ведомстве рассказали о вкладе бывшего сотрудника в противостояние с Россией и заявили, что антикоррупционные органы не имеют доказательств незаконного обогащения Витюка, а экспертиза не подтвердила покупку квартиры по сниженной цене.

После возникшего резонанса президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности в СБУ после нескольких освещенных журналистами скандалов: в частности относительно владения его семьей недвижимостью в Киеве на $25,5 млн и съемки в 2014 г. расстрела протестующих на Майдане.

На заседании Высшего антикоррупционного суда 4 сентября ему был назначен залог с обязанностями сроком на два месяца, в пределах срока судебного расследования. Сумма залога составляет $238 тыс., это примерно 19,90 млн руб. Кроме того, Илья Витюк должен сдать свои документы для выезда за границу, прибывать по вызовам НАБУ и информировать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с рядом лиц.

Негодование подозреваемого

Сам Илья Витюк в зале суда назвал объявление ему подозрения «произволом». «В общем я считаю, это мое мнение, что если такая практика своевольного подхода к объявлению подозрений и не привлечения в дальнейшем к ответственности детективов и прокуроров продолжится, то мы просто придем к правовому нигилизму на Украине», — заявил подозреваемый. По его словам, в тексте обвинения нет ни одного доказательства субъективной стороны относительно представления ложных сведений. Он также заверил, что не знал о стоимости квартиры, которую приобрела его жена Юлия Витюк.

Сфера деятельности

С 1 августа 2021 г. временно исполнял обязанности, а 30 ноября 2021 г. стал начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ИБ) СБУ.

YouTube - Высший антикоррупционный суд Украины Обвиняемому в незаконном обогащении генералу СБУ Илье Витюку (сидит посередине) избрали меру пресечения

По сообщениям СБУ, под руководством Витюка Департамент кибербезопасности (ГКИБ) СБУ отразил тысячи кибератак на украинские ИТ-системы связи, энергетическую и ЖКХ-инфраструктуру, проведены десятки сложных контрнаступательных операций в киберпространстве.

Конфликт ведомств

Летом 2025 г. обострился конфликт НАБУ и САП с Владимиром Зеленским, который давно пытался установить контроль над антикоррупционными органами. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера — министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Предполагалось, что антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к президенту Украины.

21 июля 2025 г. СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, произвела задержания, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада Украины, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Несмотря на акции протеста в Киеве и других городах, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля.

Однако это привело лишь к новой волне протестов, кроме того, Киев за решение в отношении НАБУ и САП раскритиковали на Западе. В этой ситуации Владимир Зеленский изменил позицию и уже 24 июля 2025 г. внес законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который в итоге поддержала Верховная Рада. Закон, по сути, отменил предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно документу, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.