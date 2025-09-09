Трамп запретит продажи в США дронов DJI, которые в Америке занимают 80% рынка

Администрация президента США готовится выпустить новые правила, направленные на ограничение импорта китайских дронов и средне- и тяжелотоннажных транспортных средств, расширяя ранее введенные ограничения на легковые и грузовые автомобили в связи с соображениями национальной безопасности. Под удар попадет компания DJI, которая занимает 80% рынка коммерческих дронов в США. Правила направлены на устранение рисков национальной безопасности, связанных с информационными и коммуникационными технологиями в этих продуктах.

Запрет на импорт

Администрация американского президента намерена ограничить импорт китайских дронов и тяжелых транспортных средств, пишет The New York Times. Это регуляторное действие следует за предыдущими ограничениями, введенными администрацией Дональда Трампа (Donald Trump) на более легкие китайские транспортные средства.

DJI, крупнейший в мире производитель коммерческих и промышленных дронов, находится на грани запрета в США федеральными законодателями, которые обвиняют компанию в различных нарушениях, в том числе в использовании принудительного труда, получении несправедливых субсидий и создании угрозы кибербезопасности.

По информации источников The New York Times, администрация Дональда Трампа в скором времени разработает и представит правила, которые значительно ограничат или полностью запретят использование коммерческих беспилотных летательных аппаратов китайского производства. В Вашингтоне такие меры обосновывают необходимостью защиты национальной безопасности Соединенных Штат.

DJI Президент DJI Роджер Луо (Roger Luo) в 2017 г.

По данным Министерства торговли США, правила будут выпущены не позднее сентября 2025 г. и будут направлены на устранение рисков национальной безопасности, связанных с информационными и коммуникационными технологиями в этих продуктах. Нормативные акты будут специально нацелены на подключенные транспортные средства весом более 4,5 тыс. кг и технологии дронов из Китая и других стран, считающихся иностранными противниками. По сути, это регуляторное действие следует за предыдущими ограничениями, введенными администрацией Трампа на более легкие китайские транспортные средства, и представляет собой продолжение внимания к потенциальным уязвимостям безопасности в импортируемых транспортных технологиях.

Однако, учитывая, что беспилотники китайской компании DJI составляют около 80% рынка коммерческих дронов в США, истинные причины таких мер становятся очевидными для экспертов по финансам. Кроме того, Китай и в сентябре 2025 г. остается ключевым поставщиком компонентов и аксессуаров для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом подчеркивается, что спрос на дроны гражданского назначения будет только увеличиваться. БПЛА широко применяются в различных сферах: от аэросъемки и поиска пропавших людей до сельского хозяйства и промышленности.

По данным американского издания DroneLife, летом 2025 г. компания DJI лидирует на мировом рынке дронов, занимая более 70% доли мирового рынка и около 80% в США.

Надвигающийся запрет является частью усилий по отделению экономики США от экономики Китая, о чем писал CNews. Это происходит на фоне того, что искусственный интеллект (ИИ) меняет возможности дронов, а американские производители пытаются получить долю на растущем рынке. Компания DJI занимает примерно 75% мирового потребительского рынка и известна тем, что производит дроны, которые, по словам покупателей, доступны по цене, просты в использовании и оснащены передовыми функциями, экономящими время и деньги.

Хоть продажи могут быть продолжены, если агентство национальной безопасности решит, что иностранные дроны не представляют неприемлемого риска для национальной безопасности Соединенных Штатов, но в законопроекте не указано, какое агентство отвечает за такую оценку, и пока ни одно из них публично не взялось за эту задачу. В июле 2025 г. член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиза Стефаник (Elisa Stefanik) присоединилась к письму законодателей в адрес Управления директора национальной разведки с призывом провести ускоренную проверку национальной безопасности, но, по словам руководителя отдела глобальной политики DJI Адама Уэлша (Adam Welsh), никаких признаков этого нет.

Последствия решений

С 2022 г. владелец американской компании nuWay Ag Майк Йодер (Mike Yoder) прославился в сельской местности штата Огайо тем, что продавал комплекты для прицепов с дронами-опрыскивателями, которые экономят фермерам деньги и недели работы, разбрасывая с неба семена, удобрения и фунгициды. Но компания мистера Йодера испытывает трудности с зимы 2024 г., когда стало намного сложнее импортировать дроны китайской компании DJI в США. Как он рассказал журналистам The New York Times, ему летом 2025 г. пришлось уволить двух из 22 своих сотрудников, потому что он не мог продать достаточное количество дронов DJI, чтобы выплатить зарплату.

DJI Беспилотники в строительстве

В 2025 г. американский бизнес и ведомства активно используют дроны DJI в своей работе. К примеру, строительные фирмы в США применяют специализированные дроны DJI для мониторинга строительства небоскребов и автоматической передачи отчетов. Горнодобывающие предприятия используют дроны DJI для оценки производительности шахт. Геодезисты задействуют дроны с высокоточными объективами для создания детализированных карт местности. Полиция применяет дроны с тепловизионными камерами для поиска пропавших детей и беглых подозреваемых.

Но многие американские компании в сентябре 2025 г., по мнению журналистов The New York Times, оказалась в эпицентре геополитических событий, связанных с американо-китайскими отношениями.

Попытки догнать оппонентов

В начале июня 2025 г. Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление США должно ускорить разработку и тестирование американских технологий с целью наращивания производства и экспорта американских беспилотников. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных дронов. Уже в июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth) распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.

По информировал Reuters 5 сентября 2025 г., Президент США Дональд Трамп собирается в одностороннем порядке прекратить соблюдать Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), чтобы экспортировать современные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные летательные аппараты. Теперь же, как сообщил американский чиновник Reuters на условиях анонимности, США могут в одностороннем порядке изменить свои обязательства в рамках РКРТ — вывести военные беспилотники из категории ракетных систем к самолетам (таким как F-16). Если же эти изменения будут внесены, США смогут, к примеру, поставить Саудовской Аравии более 100 беспилотников MQ-9, которые королевство запросило весной 2025 г. Эта поставка, по оценке аналитиков, может стать частью масштабной оружейной сделки на $142 млн, о которой было объявлено в мае 2025 г.