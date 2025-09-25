В России введено регулирование «цифровых подписок»: деньги нельзя будет списывать с удаленных банковских карт

Госдума приняла закон о регулировании «цифровых подписок» в интернете. Первоначально продавцов планировалось обязать информировать потребителей о предстоящих списаниях с их банковских карт, а также предоставить им полную информацию о об услугах, размерах платежей и их периодичности. Однако в итоге в документе осталась лишь норма о недопустимости списаний с банковских реквизитов, удаленных пользователями из их личных кабинетов.

Проблемы «цифровых подписок»

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о «цифровых подписках». Документ в виде поправок в Закон «О защите прав потребителей» был разработан рядом депутатов и внесен в Госдуму в 2023 г.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, многие компании уведомляют потребителей о наличие цифровой подписки и списании средств за нее. Однако в каждом пятом случае потребители не получают от компаний уведомлений, а сами компании ссылаются при этом на отсутствие такой обязанности.

При использовании цифровых подписок у потребителей в настоящий момент возникают следующие трудности: отслеживание платных подписок; отмена подписки после завершения пробного (бесплатного) периода; несоответствие сервисы по подписке заявленному продавцом предложению или одностороннее изменение продавцом условий без надлежащего уведомления потребителя; автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения; списание денежных средств за подписку без предварительного уведомления; сложности при отказе или отмене подписки.

«Половина потребителей справляются с данными трудностями лично, через взаимодействие с компаниями, на что потребители и компании тратят собственные ресурсы», - указывали авторы документа. Также в последнее время стали актуальными вопросы списания маркетплейсами денежных средств с банковских счетов (платежных инструментов) потребителей, которые удалены с площадок в качестве средств платежа.

При платной подписке пользователь оплачивает доступ к ИТ-продукту или услуге не один раз, а ежемесячно, еженедельно или же каждый год. Такая модель набирает популярность в 2025 г., трансформируя подходы к потреблению товаров и услуг. Она затрагивает множество секторов, включая развлечения, образование, программное обеспечение (ПО) и другие области.

Как первоначально планировалось регулировать вопросы списания периодических платежей

Согласно первоначальной версии законопроекта, продавцы получали возможность обеспечить предоставление потребителю на регулярной основе определенной услуги в сети интернет или регулярный доступ к товарам на сайте в сети интернет на основе абонентского договора. В этом случае у продавца появлялось бы право осуществлять безналичные расчеты с потребителями в форме периодических платежей с согласия потребителя.

При этом не допускается списание продавцом периодического платежа без предварительного уведомления потребителя в электронной форме, направляемого потребителю не позднее, чем за день до даты оплаты очередного периодического платежа. Данное уведомление должно было бы содержать информацию о дате списания платежа, о способе одностороннего отказа потребителя от абонентского договора и указатель страницы в сети интернет, на которой предусмотрена техническая возможность отказа потребителя от абонентского договора.

При этом у потребителя было бы право в любой момент отказаться от направления ему такого уведомления. В случае же списания продавцом периодического платежа без предварительного уведомления потребителя в электронной форме продавец был бы обязан возвратить потребителю списанные денежные средства в полном объеме.

Требованию к форме, составу и размещению продавцом в сети интернет информации о технической возможности отказа потребителя от договора должен был бы утвердить Роскомнадзор. В то же время, в случае отказа потребителя от абонентского договора, такой договор должен был бы продолжать действовать до даты очередного периодического платежа, если иное не было предусмотрено законом или договором.

То есть если бы потребитель оформил годовую подписку, а через 6 месяцев захотел бы от нее отказаться, подписка продолжала бы действовать до окончания годового периода без возврата денежных средств, разъясняли авторы документа.

Также запрещалось списывать денежные средства с банковских счетов потребителя, в отношении которых потребитель в электронной форме выразил продавцу отказ от использования в расчетах, за исключением случаев, когда отказ был выражен после приобретения потребителем товара, за который осуществляется оплата. Удаление реквизитов банковских счетов потребителя из личного кабинета на сайте продавцы в сети интернет должно было бы означать отказ потребителя от использования данных банковских счетов в расчетах с продавцом.

Контроль за соблюдением продавцами обязанности направлять потребителям уведомления о списании денежных средств, совершению расчетов исключительно с согласия потребителя и соблюдении запрета на списание денежных средств с банковских счетов, удаленных потребителем, планировалось возложить на Роспотребнадзор. Контроль за соответствием размещенной на сайте информации о способах отказа от подписок планировалось возложить на Роскомнадзор.

Замечания Правительства

Правительство выразило ряд замечаний к законопроекту. Во-первых, его принятие не должно было бы привести к необоснованному удорожанию стоимости подписок, так как это негативно скажется на интересах потребителей. Во-вторых, необходимо уточнить требования к регулирования аудиовизуальных сервисов, так как за последнее время в данной области были созданы «успешные механизмы взаимодействия с потребителями, направленные на обеспечение удобства потребителя на всех этапах использования сервисов».

Также Правительство указало на противоречие с существующими нормами Закона «О защите прав потребителей» положения о том, что Роскомнадзор будет регулировать соответствие информации на сайтах продавцов требованиям по отказу от подписок.

Новая редакция законопроекта – без необходимости предварительно уведомлять о списаниях

Впоследствии законопроект был повторно внесен в Госдуму. Из него исчезла норма о необходимости уведомлять потребителя о предстоящему списании денежных средств. В документы было сказано, что в информация о товаре в обязательном порядке должна содержать сведения о сроке действия абонентского договора, о размере периодического платежа или о о порядке его определения, о срок уплаты очередного платежа, а также сведения о странице в сети интернет, на которой содержится информация о порядке отказа потребителя от абонентского договора.

Указанное требование действует при обеспечении потребителю регулярного получения определенной услуги в сети интернет или регулярного доступа к товарам с использованием сайта в сети интернет или страницы в сети интернет или информационной системы или программы для ЭВМ на основании договора с исполнением по требованию, предусматривающего внесение потребителем регулярных, в том числе периодических платежей. Информация, доводимая до сведения потребителей при заключении абонентского договора, также должна быть включена в документ, определяющий условия выполнения работ, оказания услуг на основании договора с исполнением по требованию с использованием указанного сайта или страницы в сети интернет.

Также было отмечено, что в случае отказа потребителя от договора он продолжает действовать до последнего дня оплаченного периода включительно, если иное не предусмотрено законом или договором. В случае отказа потребителя от абонентского договора продавцов не вправе осуществлять списание денежных средств с банковских счетов потребителя в рамках абонентского договора, кроме случаев погашения задолженности потребителя по уплате периодических платежей, возникающей до момента отказа потребителя от абонентского договора. В то же время было говорено, что данное регулирование не применяется к вопросам, связанным с оказанием контент-услуг в рамках Закона «О связи».

Замечания Правового управления Госдумы

После этого замечания к документу высказали в Правовом управлении Госдумы. Там отметили, что информация о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа и о порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, а также сведения о странице сайта в сети интернет, на которой содержится информация о порядке отказа потребителя от абонентского договора, не являются информацией о товарах и выходят за предмет регулируемой соответствующей статьи Закона «О защите прав потребителей».

Кроме того, юристы Госдумы указали, что предлагаемая законопроектом норма, согласно которой продавец обязан осуществлять безналичные расчеты с потребителем в форме периодических платежей не согласуется с определением абонентского договора, предметом которого является обязанность абонента вносить платежи или предоставлять иное исполнение за право требовать от другой стороны предоставления предусмотренного договором исполнения.

Также юристы Госдумы указали, что предлагаемая норма, согласно которой продавцов, после отказа потребителя от подписки, сможет снимать с него денежные средства до погашения задолженности потребителя по уплате периодических платежей, противоречит Гражданскому кодексу.

Финальная версия закона

В итоге ко II чтению законопроект был снова урезан. В нем осталась лишь норма о том, что при оплате услуг на основании абонентского договора в сети интернет исполнителю запрещено использовать для получения периодических платежей реквизиты банковского счета потребителя или данные о его электронных средствах платежа, которые потребитель предоставил ранее и в отношении которых выразил исполнителю отказ от исполнения при расчетах с ним.

При этом исполнитель обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования при расчетах с потребителем ранее предоставленных потребителем реквизитов банковского счета или данных о его электронных средствах платежа, в том числе в электронной форме.

Ограничения на списание средств

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (МСП) Алексей Говырин («Единая Россия») пояснил ТАСС, что принятый закон напрямую затрагивает всех пользователей онлайн-подписок. «Речь о распространенной с 2019 г. ситуации: человек отменяет подписку или просит прекратить списания с карты, но ИТ-сервис продолжает пытаться снимать деньги по старым реквизитам. Теперь это будет прямо запрещено», — подчеркнул он. В законе появилось новое положение: если потребитель отказался от использования ранее сохраненных данных банковского счета или электронного платежного средства, исполнитель не вправе применять их для периодических платежей, уточнил депутат.

«По сути, закон обязывает интегрировать механизм отказа от автоплатежей в систему расчетов. Просто удалить карту в настройках будет недостаточно, если списания продолжаются через токен, привязанный у банка-эквайера. Закон четко требует от исполнителя прекратить использование любых реквизитов, от которых потребитель отказался. Сервисам подписок придется пересмотреть пользовательские соглашения и интерфейсы ИТ-проектов. Это касается как крупных международных ИТ-платформ, так и российских компаний — от онлайн-кинотеатров до приложений с платным контентом», — отметил Алексей Говырин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max подчеркнул, что новый закон защитит граждан от несанкционированного списания средств. «ИТ-сервисы, предоставляющие подписки, теперь обязаны принимать отказ пользователя от использования ранее указанных банковских реквизитов, в том числе в электронной форме. После этого продление платной услуги будет запрещено», — пояснил он.