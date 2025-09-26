Производитель боевых БПЛА «Ланцет» создал лазерный комплекс для слежения за топливно-энергетической инфраструктурой

Разработчики Zala провели опытно-промышленные испытания нового комплекса воздушного лазерного сканирования, предназначенного для мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса. Испытания в сентябре 2025 г. прошли на одном из самых северных нефтяных месторождений России. Руководство компании адаптируют свой бизнес для решения гражданских задач.

Тестирование ВЛС-комплекса

Инженеры Zala в сентябре 2025 г. успешно испытали комплекс воздушного лазерного сканирования (ВЛС) для мониторинга трубопроводов в условиях Крайнего Севера, об этом CNews сообщили представители компании. Компания Zala, которая разработала комплекс с дронами-камикадзе «Ланцет», с помощью беспилотного летательного аппарата (БЛА) проверила более 180 км трасс.

В тундре в 2025 г. трубопроводы прокладываются над землей и ежегодно подвергаются деформациям из-за морозного пучения грунтов, при этом многие участки, проходящие через болота и водоемы, труднодоступны для традиционных методов проверки. В рамках испытаний было обследовано более 180 км трасс для оценки эффективности технологии контроля состояния трубопроводов в суровых климатических условиях.

Для мониторинга применялся беспилотный авиационный комплекс Zala, оснащенный высокоточным лидаром и камерой, которые обеспечивали сбор 3D-данных и аэрофотоснимков одновременно. Камеры видимого диапазона предназначены для создания изображений, имитирующих зрение человека, улавливая свет в RGB-диапазонах длин волн для точной цветопередачи. В результате сканирования инженерами Zala получено облако точек с плотностью более 1,5 тыс. точек на квадратный метр (кв. м.). По итогам работ создана детализированная цифровая 3D-модель трубопровода, используемая для оценки его состояния и планирования обслуживания.

Zala Беспилотное воздушное судно Zalat-20

Технология ВЛС, используемая Zala с 2018 г., зарекомендовала себя как эффективное средство для сбора высокоточных геопространственных данных, а также для обеспечения промышленной и экологической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в труднодоступных регионах. Тем самым, руководство компании Zala перестраивает бизнес-процессы для выполнения гражданских задач, о чем всегда информирует своих читателей CNews. По словам разработчиков, в 2025 г. воздушное лазерное сканирование — это самый эффективный метод получения геопространственных данных.

В ТЭК России входит разные отрасли экономики, связанных с добычей, переработкой и транспортировкой топливно-энергетических ресурсов, производством, транспортировкой и распределением электроэнергии.

Технология лазерного сканирования

Лазерное сканирование позволяет обнаружить скрытые объекты. Высокая плотность измерений позволяет «пробивать» поверхностные слои, такие как кроны деревьев и растительность, выявлять скрытые объекты и точно определять их физические размеры.

Zala Обследование линий электропередач

Лазерный сканер с высокой частотой испускает импульсы и регистрирует их отражения. Объекты различной плотности отражают импульсы с разной интенсивностью, что позволяет определять материалы, из которых они состоят.

Через технологию воздушного лазерного сканирования точность измерений в 2025 г. составляет до 1 см в плане и по высоте. Частота — 500 тыс. измерений в секунду. Плотность измерений — 250 точек на кв. м.

Zala Режим отображения интенсивности излучения

Трехмерная модель поверхности, созданная с помощью ВЛС-комплекса, обеспечивает детальное изучение объектов с любого ракурса. Обработка данных занимает менее часа с момента завершения сканирования.

Zala Воздушное лазерное сканирование

По мнению разработчиков Zala, технология особенно эффективна для задач при освоении новых месторождений, обследования линий электропередач и определения рельефа под плотной наземной растительностью. Для многоуровневого анализа подстилающей поверхности в 2025 г. возможно одновременное использование лазерного сканера с видеокамерой, фотокамерой, мультиспектральной камерой и тепловизором.

Главный разработчик

Группа компаний (ГК) Zala — ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, авторских целевых нагрузок и мобильных комплексов.

Основные продукты компании — беспилотные авиационные комплексы (БАС) и программные решения для авиационного мониторинга. Как писал CNews, в России на данный момент эксплуатируется свыше 2 тыс. комплексов Zala, применяемых для охраны государственных границ, проведения разведки и спасательных операций, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, инспекции объектов повышенной опасности, а также оценки зон чрезвычайных ситуаций.

ГК Zala в 2025 г. является ведущим российский поставщик услуг воздушного мониторинга для нефтегазовой отрасли. Ежегодно беспилотные авиационные системы (БАС) Zala обследуют свыше 5 млн км трубопроводов и связанной инфраструктуры, выполняя более 35 тыс. полетов.

По информации Zala, компания располагает лицензированным учебным центром для подготовки операторов и предлагает индивидуальные курсы по изучению программных решений и тактик использования беспилотных систем.