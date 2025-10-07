В России создали БПЛА для мониторинга пожаров и других чрезвычайных ситуаций

В России в октябре 2025 г. создали систему беспилотников для мониторинга возгораний и чрезвычайных ситуаций на нефтехранилищах, магистральных трубопроводах, предприятиях и космодромах. Главная особенность систему, это возможность круглосуточного наблюдения за счет использования нескольких летательных аппаратов и системы автономных зарядных станций.

Создание ИТ-системы

Российские инженеры Московского авиационного института (МАИ) создали систему беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга чрезвычайных ситуаций (ЧС), пишет ТАСС. Дроны в 2025 г. работают автономно и фиксируют возгорания и утечки. Сам же комплекс позволяет вести круглосуточный мониторинг благодаря сочетанию нескольких дронов и автономных зарядных станций.

«ИТ-система решает главную проблему традиционных БПЛА в 2025 г. — ограниченное время полета и необходимость постоянного управления оператором. Наш комплекс устраняет эту уязвимость, обеспечивая стабильную работу устройств без перерывов. Это приносит немедленную тройную пользу: уменьшает опасности для команды, ускоряет отклик на чрезвычайные события и повышает финансовую отдачу — при круглосуточном использовании система окупится за год, в отличие от затрат на штат охранников», — подчеркнула студентка МАИ Ольга Ярославцева.

Unsplash - Ian Usher В России создали систему БПЛА для мониторинга чрезвычайных ситуаций со сменным набором целевых нагрузок

МАИ — ведущий высокотехнологичный вуз России, обеспечивающий подготовку команд комплексных инженеров, ИТ-специалистов и лидеров изменений и активно участвует в формировании нового облика индустрии. В МАИ реализуются образовательные программы по более, чем 60 направлениям подготовки на базе 13 институтов, 50 научных центров, лабораторий и конструкторских бюро. Инфраструктура включает в себя современные образовательные пространства и коворкинг-зоны, лаборатории и суперкомпьютеры, натурные образцы техники и тренажеры, уютные кафе и общежития, спортивные комплексов и дворец культуры. В 2025 г. МАИ является одним из шести университетов, участвующих в пилотном проекте по совершенствованию российской системы высшего образования, в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

Технические характеристики

ИТ-система состоит из двух легких мультироторных дронов и сети зарядных станций, расставленных по контуру охраняемого участка. Беспилотники трудятся в тандеме: когда один заряжается, второй не прерывает облет. Процесс пополнения энергии полностью автономен — дрон, используя тепловизор, приближается к станции, та распахивает крышку, и БПЛА пристыковывается к магнитным разъемам. Станции совместимы как с обычной сетью, так и с солнечными батареями или ветряками.

По информации разработчиков, связь между дроном и станцией идет по радиоканалу. Каждый дрон использует уникальную частоту. Приемник на станции идентифицирует родные устройства, после чего запускается точная процедура посадки. В полете БПЛА придерживаются предустановленного циклического пути, что гарантирует круглосуточный надзор и предотвращает возможные аварии.

7 октября 2025 г. уже разработаны упрощенные прототипы беспилотника и зарядной станции, что подтвердило эффективность концепции. Полноценный вариант планируют довести до ума до середины 2027 г.

Red Star Technologies Каждый дрон использует уникальную частоту

ИТ-система способна улавливать пожары, утечки газов и жидкостей из поврежденных трубопроводов или емкостей, а также другие маркеры ЧС. Для этого на дронах смонтированы тепловизионные камеры и датчики дыма. Ориентация в пространстве идет через лидары, с опцией работы как по global positioning system (GPS), так и на отечественной Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС). Кроме промышленных объектов, комплекс подойдет для лесной охраны, заповедников и других обширных зон.

Преимущества использования

Как заявили разработчики ТАСС, применение дронов — наилучший подход к наблюдению за обширными площадками космодромов и промышленных объектов, где каждая нештатная ситуация угрожает и сотрудникам, и дорогому оборудованию. В этом контексте критичны оперативность реагирования и сведение к минимуму человеческого фактора. БПЛА организуют непрерывный автономный контроль без пробелов в обзоре и способны замечать возгорания или утечки на самых начальных этапах.

Камерные модули

Камеры для дронов изготавливаются с использованием передовых технологий, которые еще недавно казались невозможными.

В 2025 г. методы стабилизации изображения устраняют вибрацию камеры и гарантируют резкость изображения при воздушной съемке. Беспилотники оснащены трехосевыми подвесами, которые корректируют положение оптики во время наклонов, боковых кренов и поворотов. Это позволяет проводить даже панорамную съемку на фоне вращения устройства.

Разрешение камер для аэрофотосъемки достигает 4K, а порой и 8K — то есть горизонтально 4096 или 8000 пикселей. Такие характеристики позволяют с высоты разглядеть даже мельчайшие нюансы в ходе наблюдения.

В 2025 г. дроны дополняют тепловизорами, открывающими съемку в инфракрасном спектре. Эти сенсоры регистрируют тепловое излучение от объектов даже в полной темноте. Функцию применяют для поиска врага в боевых условиях или же при выслеживании диких животных.

Передача данных в реальном времени улучшается и задержка становится все меньше. Все из-за того, что скорость передачи данных увеличивается, а это позволяет свести отставание к минимуму.