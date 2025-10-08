США хочет ужесточить ограничения на продажу в Китай оборудования для выпуска чипов, которое продавать пока не запретили

Американские конгрессмены призвали к ужесточению запретов на экспорт оборудования для производства микрочипов в Китай. Это заявление последовало за отчетом Комитета Палаты представителей по Китаю, в котором указано, что в 2024 г. китайские компании закупили передовые технологии на сумму около $38 млрд.

Усилить контроль

В США предложили расширить запрет на продажу оборудования для чипов в Китай, пишет Reuters. Исследование показало, что отсутствие единообразия в ограничениях позволило китайским компаниями в 2024 г. закупить оборудования на $38 млрд.

По информации Reuters, что Комитет Палаты представителей США по вопросам Китая обнародовал итоги расследования, указывающие на проблемы несогласованности экспортной политики США и их союзников в отношении поставок оборудования для производства чипов в Китай. Согласно данным, в 2024 г. китайские компании якобы вложили $38 млрд в закупку современного оборудования за рубежом.

Судя по квартальным отчетам нидерландской ASML и ее японских конкурентов, ужесточение экспортных ограничений со стороны Соединенных Штатов сопровождалось ростом закупок со стороны китайских клиентов, что заметно увеличило выручку в этом регионе. Однако самое современное оборудование для работы со сверхжестким ультрафиолетом (EUV) ASML не поставляет в Китай с 2019 г., еще до введения американских санкций. Иными словами, из Японии и Нидерландов в Китай поступает не полный ассортимент оборудования для производства чипов, но он отличается от того, что экспортируют американские компании.

Unsplash - Yubin Zhou США планируют расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай

Американские законодатели считают, что в текущих условиях более эффективно расширить ограничения на поставки оборудования для всех китайских производителей чипов, причем сделать это совместно с американскими союзниками, чем ужесточать точечные санкции против отдельных компаний. По их мнению, если оборудование все же доходит до Китая, отследить, как оно используется, становится практически невозможно.

Согласно расследованию, в 2024 г. китайские компании закупили оборудование для производства чипов на сумму $38 млрд у пяти ключевых поставщиков, несмотря на действующие ограничения. Это на 66% больше, чем в 2022 г., когда началась первая волна экспортных ограничений в этой области. Указанная сумма составляет 39% от общей выручки компаний Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML и Tokyo Electron.

По мнению авторов отчета, эти поставки значительно укрепили и ускорили развитие китайской полупроводниковой индустрии. Американские законодатели также настаивают на ужесточении контроля за экспортом в Китай компонентов, которые могут быть использованы для производства такого оборудования внутри страны.

Усиливают давление на Китай

Весной 2025 г. власти США потребовали от бизнеса прекратить поставки отдельных видов товаров и услуг, в первую очередь, высокотехнологичных, в Китай, а также отозвали у некоторых компаний ранее выданные специальные экспортные лицензии.

Задача санкций была в том, что перекрыть доступ Китайской Народной Республике (КНР) к продукции для важнейших секторов экономики. По мнению одного из источников Reuters, данная мера способна привести к эскалации напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином.

Как информировал CNews, дополнительные экспортные ограничения затрагивают программное обеспечение (ПО) для автоматизированного проектирования электронных устройств (EDA), химикаты для производства полупроводников, бутан и этан, широко применяемые в промышленности, станки и авиационное оборудование.

В Министерстве торговли США пояснили, что проводят пересмотр структуры продукции, экспортируемой в КНР и имеющей стратегическое значение. Ведомство признало факт приостановки ряда действующих лицензий и дополнение некоторых из них новыми требованиями на время проведения процедуры.

Ограничение экспорта

В Японии удалось снизить зависимость от Китая за счет запуска их добычи на собственной территории и заключения партнерства с зарубежными поставщиками, такими как австралийская Lynas Corporation. Как писал CNews, теперь лишь 60% покупаемых Японией редкоземельных металлов происходит из КНР, тогда как еще недавно этот показатель находился на уровне 90%.

По информации CNews, в начале февраля 2025 г. Китай ужесточил контроль за экспортом вольфрама и прочих материалов. С декабря 2024 г. действует полный запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы.

Китай постепенно ужесточает контроль за поставками материалов, оборудования и технологий, используемых в производстве современной высокотехнологичной продукции. В марте 2025 г., как сообщил CNews, Пекин ввел запрет на свободный экспорт технологии получения галлия. Это ценный металл, который широко применяется в промышленности, в частности, для выпуска транзисторов, интегральных микросхем, светодиодов, катодов.