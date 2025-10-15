Новым главой «Аренадата» станет создатель купленной ей ИТ-компании

В группе «Аренадата» меняется гендиректор. Вместо Максима Пустового, выходившего компанию на IPO, им станет Виталий Саттаров, сооснователь компании «Убик», которую недавно приобретенной «Аренадата» компании «Убик».

Смена гендиректора «Аренадата»

Группа «Аренадата» сообщила об изменениях в руководстве компании. Гендиректор компании Максим Пустовой покидает свой пост. 29 октября 2025 г. совет директоров компании рассмотрит вопрос о назначении на пост гендиректора Виталия Саттарова.

Одновременно Сатаров назначен гендиректором основной дочерней компании «Аренадата» - «Аренадата Софтвер». Также Саттаров является гендиректором двух других «дочек «Аренадата» - «Клин Дейта» и «Убик».

Как «Аренадата» приобретала «Убик»

Саттаров является соонователем и гендиректором «Убик» с 2016 г. данная компания занимается созданием решения на основе конфиденциальных вычислений и машинного обучения. В «Убик» инвестировали два государственных фонда - РВК («Российская венчурная компания») и «Фонд развития интернет инициатив» (ФРИИ).

Презентация компании Arenadata В группе «Аренадата» меняется гендиректор

В 2024 г. «Аренадата» приобрела «Убик». Сумма сделки не разглашалась. Известно лишь, что 49% доля в «Убик», принадлежащая основателю компании, будет конвертирована в привилегированные акции «Аренадата». Возможно, речь идет как раз о доли Сатарова, которому по состоянию на 2024 г. принадлежало 49% в «Убик».

Пустовой возглавил «Аренадата» в 2023 г. До этого он работал на руководящих должностях в другой публичной ИТ-компании - Positive Technologies, в том числе с 2021 г. был ее исполнительным директором. Согласно сообщению «Аренадата», Постовой «переходит к стратегическому управлению компанию» на уровне совета директоров.

В 2024 г. «Аренадата», под руководством Пустового, провела IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 2,7 млрд руб. Ранее, в 2021 г, Positive Technologies также при участии Пустового провела IPO на той же фондовой площадке.

Краткая история «Аренадата»

«Аренадата» появилась в недрах группы IBS. В 2020 г., после раздела активов группы IBS между ее основателями, «Аренадата» отошла к холдинговой компании «ГС Инвест». Ей принадлежало 72,6% акций. В той структуре неназванный ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) владел 47,65%. В конце 2024 г. 62,8% акций «Аренадата», принадлежавшие «ГС Инвест», перешли к акционерам «ГС Инвест» напрямую.

У «Аренадата» есть второй неназванный акционер, которому принадлежит 26,33% акций. В 2021 г. аналогичную долю приобрел фонд «Цифровые инвестиции», находящейся под управлением ВТБ. Затем эта доля отошла к компании «ТС Центр», входящей в холдинг Т1 (ранее принадлежал ВТБ).

Финансовые показатели «Аренадата»

В 2024 г. выручка «Аренадата» составила 6 млрд руб., увеличившись за год на 52%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 2,2 млрд руб. (рост за год 32%). Показатель OBITDAC (показатель OIBDA за вычетом капитализированных расходов) составил 2,13 млрд руб. (рост за год - 40%).

Показатель NIC (чистая прибыль, увеличенная на расходы по программам долгосрочной мотивации и амортизации за вычетом капитализированных расходов) 2,2 млрд руб. (рост за год 62%). Чистая прибыль составила 1,94 млрд руб. (рост за год 62%). Дивиденды по итогам 2024 г. составили 717 млн руб. (3,43 руб. на одну акцию).