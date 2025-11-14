Мировые инвестиции в развитие ЦОДов в 2025 году превысят глобальные вложения в нефтяную отрасль

Мировые инвестиции в развитие дата-центров в 2025 г. превзойдут на $40 млрд инвестиции в нефть, которых около $540. Более 85% новых центров обработки данных появится в США, Китае и Европейском Союзе, что изменит тренды в спросе на электроэнергию последнего десятилетия. Это сравнение наглядно демонстрирует меняющийся характер современной экономики с высокой степенью цифровизации и подтверждает заявления, что «данные — это новая нефть».

Рост вложений

В 2025 г. инвестиции в дата-центры впервые превзойдут вложения в нефть, об этом пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном отчете по развитию мировой энергетики. В итоге уже в текущем году инвестиции в центры обработки данных (ЦОД) достигнут примерно $580 млрд, тогда как в отрасль нефти — около $540.

По данным МЭА, технологические компании по всему миру в последние годы все более активно инвестируют в создание новых ЦОДов для обучения и развития различных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эта тенденция привела к тому, что уже в 2025 г. инвестиции в дата-центры составят около $580 млрд, тогда как в отрасль нефти — около $540 млрд.

Это сравнение наглядно демонстрирует меняющийся характер современной экономики с высокой степенью цифровизации и подтверждает заявления, что «данные — это новая нефть», констатируют аналитики МЭА.

ЦОД — это помещение для размещения серверного и сетевого оборудования с подключением к сети интернет, а также с бесперебойным электропитанием, системой охлаждения и различными системами безопасности.

Благодаря росту объема мощности ЦОДов потребление электроэнергии серверами, оптимизированными для ИИ, к 2030 г. увеличится в пять раз, а общий спрос на электричество со стороны дата-центров удвоится. Аналитики МЭА еще в апреле 2025 г. оценивали, что потребление электроэнергии ЦОДами к 2030 г. вырастет вдвое, до 945 ТВт·ч т.е. чуть больше, чем спрос на электричество в Японии, и до 1,2 тыс. ТВт·ч к 2035 г. Несмотря на этот стремительный темп, на ЦОДы придется менее 10% увеличения спроса на электроэнергию в мире в период с 2024 по 2030 г., однако этот рост будет сильно сконцентрирован географически.

Рост спроса

«В отличие от тенденции последнего десятилетия, рост потребления электроэнергии больше не ограничивается странами с формирующимся рынком и развивающимися экономиками. Стремительный рост спроса со стороны дата-центров и ИИ способствует увеличению потребления электроэнергии и в странах с развитой экономикой», — отмечают аналитики МЭА.

Так, в ноябре 2025 г. около 82% мировых мощностей ЦОДов расположено в США, Китае и Европе. И в следующие десять лет более 85% новых мощностей, как ожидается, появится там же. При этом в Китае и Европейском союзе (Евросоюз) на дата-центры придется 6-10% роста спроса на электроэнергию к 2030 г., тогда как в США, крупнейшем в мире рынке ЦОДов, около 50%.

Согласно геопространственному анализу, отмечает МЭА, более половины строящихся или анонсированных проектов ЦОДов расположено в городах с населением не менее 1 млн человек или вблизи них. Это все потому, что электросети там уже рассчитаны на большие нагрузки. При этом более 55% строящихся дата-центров имеют мощность более 200 МВт и после полного запуска будут потреблять столько же электроэнергии, сколько приходится на 200 тыс. домохозяйств ежегодно. Кроме того, почти две трети этих будущих дата-центров находятся в регионах, где уже существуют вычислительные кластеры.

Трудности ввода

Быстрое строительство ЦОДов сопряжено с определенными трудностями, подчеркивает МЭА. В первую очередь это связано с перегрузкой энергосети и очередями на подключение. В 2025 г. в США среднее время ожидания в очереди на подключение к сети составляет от одного до трех лет, а в Северной Вирджинии этот процесс может занять до семи лет. В Великобритании и некоторых частях Европы среднее время ожидания в очереди достигает от семи до десяти лет. В Дублине прием заявок на подключение новых ЦОДов приостановлен до 2028 г., указывает МЭА. Кроме того, испытывают давление и цепочки поставок ключевых ИТ-компонентов, таких как трансформаторы, кабели, газовые турбины и критически важные минералы. Согласно анализу МЭА, из-за этих факторов около 20% прогнозируемых к 2030 г. новых дата-центров может столкнуться с риском задержки.

Что касается источников удовлетворения спроса на электроэнергию, то большинство ЦОДов подключено к общей электросети, поэтому структура их потребления отражает структуру энергопотребления региона, в котором тот или иной дата-центр расположен, объясняют эксперты МЭА. Однако в более широком смысле возобновляемые источники энергии в прогнозе агентства остаются ведущим источником удовлетворения растущего спроса на электроэнергию со стороны ЦОДов. В базовом сценарии они обеспечат около 45% прироста показателя к 2035 г., или почти 400 ТВт·ч.

Другую ключевую роль будет играть природный газ, особенно на таких рынках, как США и Ближний Восток. Выработка газовой генерации для ЦОДов увеличится на 220 ТВт·ч к 2035 г. В то же время резкий рост заказов на новые газовые турбины с 2024 г. создали нагрузку на цепочки поставок, увеличив как время ожидания, так и стоимость доставки.

Наконец, не менее значимая роль отводится атомной генерации, которая, как ожидается, обеспечит 190 ТВт·ч дополнительной электроэнергии для дата-центров к 2035 г.