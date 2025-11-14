Разработчик российских чипов оштрафован на 50 миллионов за срыв сроков создания процессора

Минпромторг оштрафовал разработчика процессоров НПЦ «Элвис» почти на 50 млн руб. за срыв сроков первого этапа разработки процессора для авионики боевых комплексов. Это не первая просрочка компании. В этом году она также была оштрафована, но уже за 2,5 года просрочки разработки микросхемы для дронов.

Штраф 50 миллионов

Как выяснил CNews, российский разработчик процессоров научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») получил штраф в размере 49,1 млн руб. за просрочку разработки процессора для использования в изделиях интегрированной модульной авионики боевых комплексов. Это следует из претензии Минпромторга, опубликованной на портале закупок в конце октября 2025 г.

Согласно документу, НПЦ «Элвис» должен был завершить первый этап работ по госконтракту, куда входила разработка эскизного проекта, 2 июня 2025 г. Однако сдал его исполнитель только 19 августа. Просрочка составила 78 дней, и за нее ведомство начислило 49,1 млн руб. штрафа.

Основательный размер штрафа обусловлен большой стоимостью контракта, а именно — 1,1 млрд руб. Он был заключен между Минпромторгом и «Элвис» в декабре 2024 г. И должен быть исполнен 31 декабря 2027 г.

Подробнее о разработке

Согласно описанию объекта закупки, ОКР «Разработка гетерогенного процессора для интегрированной модульной авионики боевых комплексов» получила шифр «Процессор-ИМА-БК».

© uflypro / Фотобанк Фотодженика НПЦ «ЭЛВИС» заплатит 50 млн рублей за просрочку

Ее цель состоит в разработке многоядерной гетерогенной СБИС типа «система-на-кристалле» на базе центрального процессора и нейропроцессора для использования в изделиях интегрированной модульной авионики боевых комплексов, предназначенного для обработки данных и решения широкого круга задач управления. Прямые аналоги разработки отсутствуют.

Работы выполняются в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Для чего нужен такой процессор

Разработка гетерогенного процессора для интегрированной модульной авионики боевых комплексов — стратегически важное направление, которое определяет облик боевой авиации будущего, пояснил CNews гендиректор ООО «Троичные технологии» Александр Тимошенко.

По его словам, разработка позволяет создать компактные, мощные и «умные» бортовые вычислительные системы, способные одновременно обрабатывать информацию с десятков датчиков, управлять полетом, искать цели, ставить помехи и применять оружие, обеспечивая превосходство на поле боя.

Не первая просрочка

78 дней, это относительно небольшая просрочка, учитывая, что НПЦ «Элвис» почти на два с половиной года просрочил разработку аналога импортной микросхемы, за что получил штраф в размере 89 млн руб. Микросхема должна была применяться в работе дронов, а также в автоматизированном тестовом оборудовании, измерителях параметров течений жидких и газообразных сред в промышленности. Теперь проект будет завершен не ранее 2026 г.

Чем известен НПЦ «Элвис»

Зеленоградский НПЦ «Элвис» был основан в 1990 г. на базе структурного подразделения научно-производственного объединения «Элас», которое в 1960–1980 гг. работало в области космической электронной техники. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор» радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи.

В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст три мобильных процессора: для смартфонов (вышеупомянутый «Скиф»), систем искусственного интеллекта и устройств интернета вещей. Процессоры планировалось произвести на тайваньской фабрике TSMC, которая в 2022 г. после начала спецоперации на Украине заморозила исполнение контрактов со всеми российскими заказчиками.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. достигла 1,1 млрд руб., что на 55% ниже, чем по итогам 2020 г., когда она заработала 2,4 млрд руб. Чистая прибыль упала почти на 100% и составила 2,5 млн руб. вместо 237,1 млн руб. в 2020 г.

НПЦ «ЭЛВИС» известен также тем, что стал внешним управляющим МЦСТ, создателя процессоров «Эльбрус».