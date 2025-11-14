Российская ИТ-отрасль просит новые льготы у властей. От гигантского НДС защитили, но этого мало

ИT-отрасль в очередной раз обратилась к российским властям с просьбой о сохранении льгот, которые были у нее с ковидных времен. Часть из них может перестать действовать с 2026 г. Нулевой НДС уже удалось отвоевать, хотя для остальной страны его увеличат до 22%, но этого оказалось недостаточно.

Нужно больше льгот

Отечественная ИТ-отрасль стремится избежать потери различных льгот с 2026 г. Как пишут «Ведомости», ее представители направили властям страны очередное обращение с просьбой об их сохранении.

CNews сообщал, что одно из таких писем было передано в середине осени 2025 г., и тогда удалось отвоевать нулевой НДС для разработчиков ПО. С 1 января 2026 г. он повысится для всей страны с 20% до 22% то есть на 10% или на 2 процентных пункта, но разработчики ПО по-прежнему смогут рассчитывать на защиту от этого бремени.

Однако отвоевать пониженные до 7,6% страховые сборы, введенные весной 2020 г., пока не удалось – этой льготы у отрасли с 2026 г. не будет.

Для ИT-отрасли предусмотрено ставки льготных страховых взносов ровно в два раза – с нынешних 7,6% до 15%. Впрочем, это тоже поблажка – стандартный тариф на данный момент составляет 30% в пределах величины базы для начисления страховых взносов и 15,1% на сумму дохода сверх нее.

© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика ИТ-отрасль очень активно стремится защититься от новых поборов

По информации «Ведомостей», представители отрасли обратились к властям с новым предложением – отменит резкий рост страховых взносов и вместо него внедрить постепенный. Одновременно с этим ИТ-компании хотят получить списание задолженности при формировании отрицательного сальдо и сохранить все существующие привилегии ИT-компаний, числящихся в списке резидентов «Сколково».

Чего добиваются ИТ-шники

Одно из озвученных в письме предложений – это исключение из законопроекта о бюджете на 2026-2028 гг. сокращения сроков уплаты налогов. Помимо этого авторы говорят о запрете на перерасчет налоговой базы.

Что касается страховых взносов, то их предложено наращивать постепенно, а не с 9% (с даты вступления изменений) до 15% (с 1 января 2030 г.), отмечают «Ведомости». Также авторы письма просят не трогать нынешний 5-процентный налог на прибыль, действующий для ИТ-компаний.

Наряду с этим авторы письма хотят, чтобы для ИТ-отрасли были сохранены упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения.

Чтобы повысить шансы на сохранение льгот, составители обращения приводят различные прогнозы негативных последствий их отмены. В частности, они полагают, что даже если отнять часть поблажек, то это «приведет к дестабилизации налоговой системы, тормозу в развитии отрасли ИT и цифровизации российской экономики в целом».

Также в письме отмечено, что лишение отрасли хотя бы части льгот создаст «необоснованные препятствия для свободного осуществления предпринимательской деятельности, приведет к неконтролируемому оттоку кадров из ИT-сектора, выводу заработной платы в серую зону и заинтересованности таких компаний в иностранных юрисдикциях с более выгодными налоговыми ставками для ИT-бизнеса».

Крупнейшее лобби ИT-отрасли

Новые предложения отрасли перечислены в письме, датированном 10 ноября 2025 г. и адресованном министру финансов Андрею Силуанову. Второй адресат – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Письмо составлено рабочей группой по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве. В его подготовке принимали участие сразу несколько отраслевых организаций – «Руссофт», «МИТ – Мы ИТ», АРПП «Отечественный софт» и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ). «Ведомости» назвали такое объединение «крупнейшим лобби ИT-отрасли».

«Эти предложения обсуждались при нашем участии, они отражают консолидированную позицию, сформированную 27 октября 2025 г. на заседании рабочей группы по цифровизации», – заявил изданию председатель правления «МИТ – Мы ИТ» Алексей Щеглов.

По его словам, в подготовке письма принимали «коллеги по рабочей группе при поддержке ИT-ассоциаций, упомянутых в официальном обращении»

До истинного адресата не дошло

Как сообщили изданию представители российского Минцифры, в ведомство новые предложения отрасли пока не поступали. И это несмотря на то, что с отправки письма прошло три полных календарных дня.

При получении эти предложения «будут рассмотрены в установленном порядке», сказали изданию в министерстве.