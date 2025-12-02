К жизни вернется советский адронный коллайдер, заброшенный в 90-х годах. На его обследование уйдет 176 миллионов

Институт физики высоких энергий «Курчатовского института» планирует направить 176 млн руб. бюджетных средств на оценку состояния недостроенного адронного коллайдера под Москвой. Комплекс, который начали строить в СССР, сравнивают с проектом Большого адронного коллайдера, от которого отстранили российских физиков год назад. На оценку состояния заброшенного коллайдера отвели год.

Адронный коллайдер снова изучат

Как стало известно CNews, «Курчатовский» институт собирается потратить 176 млн руб. из госбюджета на выполнение работ по обследованию технического состояния объекта незавершенного строительства «Ускорительно-накопительный комплекс протонов (УНК) на энергию 600 ГэВ».

ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова (ИФВЭ) НИЦ «Курчатовский институт» разместил соответствующую закупку.

Адронный коллайдер нужен для того, чтобы ускорять частицы до очень высоких скоростей и сталкивать их. Это позволяет ученым изучать, из чего состоит Вселенная, и проверять теоретические модели, воспроизводя условия ранней Вселенной. В результате столкновений рождаются новые, доселе неизвестные частицы, которые фиксируются детекторами. 4 июля 2012 г. в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН), где работает Большой адронный коллайдер, объявили об открытии бозона Хиггса. Это была последняя до тех пор не обнаруженная элементарная частица из предсказанных теоретически.

ЦЕРН Большой адронный коллайдер, самый мощный в мире, с которым сравнивают недостроенный советский объект

Цель работ на заброшенном советском коллайдере, который глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сравнил с Большим адронным коллайдером, — «определение возможности продолжения строительства», следует из технической документации. В рамках работ должна быть дана оценка техническому состоянию строительных конструкций сооружений, планируется фиксация дефектов и повреждений. Работы будут выполнены в Протвино (Московская область) по адресу пл. Науки, 1. Они пройдут в два этапа на наземных и подземных сооружениях, срок окончания — до 30 ноября 2026 г.

Работы будут выполнены в рамках плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, он утвержден НИЦ «Курчатовский институт»

Технические параметры работ

Адронный коллайдер признан опасным производственным объектом II класса. Подрядчику предстоит обследовать 56 его частей. Необходимо изучить документанцию, провести визуальное исследование, обмерить, выполнить геодезическо-маркшейдерские и многие другие работы, в том числе с привлечением альпинистов.

Планируется как обследование надземной части, так и техническое обследование подземных сооружений, кабельного коллектора. Специалистам придется спуститься в кольцевой канал длинной 21 км, каналы инжекции протонов, аварийного сброса пучка, экспериментальный комплекс «Нептун», а исследовать многие другие объекты.

В материалах также указано, что проектная документация советского адронного колайдера, созданная в 1983 г., сохранилась только на бумажном носителе в единственном экземпляре и не может быть представлена в электронном виде. Для ознакомления с ней необходимо явиться в архив.

Также уточняется, что последний раз сооружение исследовали в 2013 г. Несмотря на то, что проект был остановлен еще в 90-е, строительные работы на нем прекратились только в 2013 г. При этом консервация объекта не выполнялась.

История создания советского адронного коллайдера

Согласно данным ГНЦ ИФВЭ ОУК, крупнейшим в мире протонным ускорителем долгое время оставался У-70, запущенный в 1967 г. Несмотря на рекордную для своего времени энергию, было очевидно, что ее будет недостаточно для решения целого ряда фундаментальных проблем физики микромира. Кроме того, в крупнейших исследовательских центрах США и Западной Европы шла интенсивная работа по реализации проектов более мощных машин, чем У-70.

«У-70 оставался лидирующим по энергии ускорителем в мире в течение пяти лет после его создания. За это время мы успели сделать здесь несколько интересных открытий, таких, как возрастание полных сечений и радиуса сильных взаимодействий с ростом энергии столкновений или эффект масштабной инвариантности в процессах множественной генерации адронов. Я думаю, что У-70 сыграл важную роль и внес довольно существенный вклад в мировую физику частиц», ─ рассказывал в интервью «Научной России» руководитель отдела теоретической физики НИЦ «Курчатовский институт» Владимир Петров в 2021 г.

Вплоть до восьмидесятых годов в мире не было ускорителей, сравнимых с У-70 по размерам и энергиям. Объект продолжает работу и сегодня.

В 1980 г. в СССР было принято решение о соороужении ускорительно-накопительного комплекса (УНК). Темп работ значительно вырос после выхода в 1987 г. постановления правительства об укреплении материально-технической базы исследований по физике высоких энергий. Это постановление легло в основу принятой в 1990 г. государственной научно-технической программы «Физика высоких энергий». В проекте УНК представлял собой двухступенчатый протонный ускоритель, размещенный в кольцевом подземном тоннеле длиной около 21 км. Первая ступень (УНК-1) — ускоритель на энергию 600 ГэВ на основе классических (железных) магнитов. При этом старый ускоритель служил бы первой разгонной ступенью для сверхмощного коллайдера. Вторая ступень (УНК-2) включала в себя ускоритель на энергию 3000 ГэВ на основе сверхпроводящих магнитов с полем 5 Тл и экспериментальную базу на выведенных и внутреннем пучках. Проект второй ступени выпущен в 1990 г. Он должен был стать самым мощным в мире, обеспечивая «организацию встреч протонных пучков с энергиями 0,4Х3 ТэВ», говорится на сайте ИФВЭ.

Тяжелая экономическая ситуация в России привела к резкому уменьшению объема финансирования программы УНК. В 1993 г. Комитет научной политики по государственной научно-технической программе «Физика высоких энергий» принял решение сосредоточить усилия на сооружении первой ступени УНК. Он был скорректирован. Первоначально она была спроектирована как бустер сверхпроводящего ускорителя, выполнена как самостоятельный ускоритель на энергию 600 ГэВ (У-600) с возможностью вывода пучка в экспериментальную зону.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Коммерсант» в феврале 2025 г. сравнил этот протонный коллайдер с современным ЦЕРН (Большой адронный коллайдер). По его словам, были вложены огромные интеллектуальные и материальные ресурсы. В начале 1990-х ускоритель был уже практически готов к пуску, но Советский Союз прекратил существование, и этот проект был закрыт.

Второе дыхание коллайдера

По словам Михаила Ковальчука, второе дыхание проекту дали санкции. До их введения российские физики получили хороший опыт, работая над международным проектом ЦЕРН. Но в конце 2024 г. их отстранили от объекта на фоне санкций, что заставило задуматься о технологическом суверенитете.

«У нас была готовая научная программа, идеи, наработки — больше, чем в другой части мира. И со всем этим багажом пришли в ЦЕРН. Участвуя в этих проектах, создавая и развивая их мы не только сохранили наш научный потенциал, прошли сквозь сложный для нас период, но и обогатились интеллектуально и технологически. И сегодня мы самодостаточны. Если бы нынешнего режима санкций не было, их надо было бы ввести хотя бы на время – санкции заставляют нас восстанавливать наш технологический суверенитет», — заявлял Ковальчук в феврале 2025 г.

В сентябре 2024 г. Ковальчук в интервью «Известиям» такде говорил, что в стране есть большая программа по развитию установок мегасайенс, запущенная указом президента. Под нее выделены огромные деньги — более полутриллиона рублей на достаточно короткий срок — до начала 2030-х годов. Деньги выделены на создание уникальной, не имеющей в мире аналогов инфраструктуры мегасайенс.

Ковальчук назвал крупнейшие проекты в этой сфере. Это самый мощный в мире высокопоточный нейтронный исследовательский реактор в Гатчине (ПИК), уникальная установка, сочетающая рентгеновский лазер на свободных электронах и ускоритель синхротрона в Протвино, новый синхротронный источник четвертого поколения СКИФв Новосибирской области. Кроме того, это новая установка «Российский источник фотонов» (РИФ) на острове Русский, синхротрон рентгеновской литографии в Зеленограде, который был построен еще в советское время, но заморожен. Также работает Токамак в Курчатовском институте.

«У нас в течение ближайших пяти-семи лет будет самая совершенная, самая современная, самая мощная исследовательская инфраструктура в мире», — пообещал глава «Курчатовского института». На момент публикации метариала в «Курчатовском институте» не ответили на запрос CNews.