Twitch оштрафовали на шесть миллионов за неисполнение предписания Роскомнадзора

Мировой суд в столице оштрафовал на шесть млн руб. компанию-владельца видеостримингового сервиса Twitch за невыполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по удалению информации.

Мировой суд Таганского района признал сервис Twitch виновным в нарушении российского законодательства и невыполнение предписания Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по удалению информации, сообщили 18 декабря 2025 г. в пресс-службе суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Twitch назначено наказание в виде административного штрафа в размере шести млн руб.», - заявили в пресс- службе.

ИТ-сервис признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьи 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России т.е. неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти.

В 2024 г. мировой суд оштрафовал Twitch на 61 747 992 рубля за осуществление иностранным юрлицом работы без регистрации в Роскомнадзоре или открытия филиала в России.

Twitch начался в 2007 г. с justin, где Джастин Кан (Justin Kan) транслировал свою жизнь в режиме реального времени. Изначально ориентированная на геймеров, она быстро расширила горизонты, включив музыкальные концерты, образовательные мастер-классы, ток-шоу и даже трансляции повседневной жизни. В 2011 г. ИТ-платформа переключилась на игровые стримы, а в 2014 г. была приобретена Amazon за $970 млн. Интеграция с Amazon Prime расширила возможности монетизации, а добавление чатов и подписок усилило взаимодействие с аудиторией. Twitch стал официальной онлайн-площадкой для киберспортивных турниров, таких как World Cyber Games 2012. В отличие от YouTube, где контент загружается заранее, Twitch предлагает только прямые эфиры. По данным TwitchTracker, ежедневно ИТ-платформу посещают около 2,5 млн человек, а в 2023 г. на ней проводилось свыше 8 млн стримов ежемесячно.

Ограничение для пользователей в России

Недавно Twitch ограничил доступ российских пользователей к трансляциям в высоком разрешении (1080p и 1440p). Представители платформы объяснили это снижением коммерческой целесообразности поддержки региона.

Аналитики Bloomberg связывают решение с экономическими сложностями, включая ограничения на международные платежи из-за отключения российских банков от системы society for worldwide interbank financial telecommunications (SWIFT). Подобная ситуация ранее привела к прекращению работы Twitch в Южной Корее в феврале 2024 г.

Обязанности онлайн-платформ

С 1 февраля 2021 г. у социальных сетей в России появились новые обязанности. Крупные социальные сети должны мониторить контент на своих ИТ-площадках и удалять определенные категории материалов.

Раньше у социальных сетей не было обязанности самостоятельно мониторить контент и удалять информацию без предписания Роскомнадзора. Теперь социальные сети должны блокировать материалы не только при получении указаний Роскомнадзора, но и самостоятельно, по собственной инициативе.

К материалам, которые должны быть удалены, относятся: призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в несанкционированных публичных мероприятиях; оскорбление общества, государства, государственных органов России; порнографические изображения малолетних; информация об способах, методах использовании наркотиков; призывы к самоубийству и информация о том, как это можно сделать.

Кроме этого, социальные сети обязаны не допускать публикацию некоторых видов контента, например: пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости; постов, которые порочат конкретного человека или людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями.

Роскомнадзор может наложить на социальные сети дополнительную обязанность – найти и удалить материалы, сходные до степени смешения с теми, которые ранее Роскомнадзор уже предписал заблокировать.