Арестован юный вор личных данных, пытавшийся продать базу с 64 млн записей

19-летний хакер стал обладателем гигантской базы персональных данных, которую пытался продать на нескольких хакерских форумах. По-видимому, что-то он успел продать.

Ловись, рыбка

Правоохранительные органы Испании задержали 19-летнего хакера, которого подозревают в краже и попытке продать базу личных данных с 64 млн записей. В них содержались полные имена, домашние адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, номера идентификационных документов DNI (аналог паспорта) и банковские коды IBAN.

Всю эту информацию подозреваемый предположительно похитил с серверов девяти разных организаций. Точное количество людей, чьи данные были украдены, следствие не разглашает.

В пресс-релизе Национальной полиции Испании указывается, что задержанный сразу с шести различных аккаунтов (и используя пять псевдонимов) попытался продать эти данные на различных хакерских форумах.

mal-cik-podrostok-igraet-na-komp-utere-i-noutbuke_1.jpg

Freepik - Freepik
В Испании задержан 19-летний хакер, который пытался продать на нескольких хакерских форумах базу данных с 64 млн записей

Полиция конфисковала и компьютеры, и криптокошельки, на которых предположительно были размещены средства, вырученные от продажи части этих данных.

Теперь обвиняемому грозят статьи за соучастие в киберпреступной деятельности, неавторизованном доступе к личным данным и их разглашение, а также нарушение законов о приватности.

Какой срок ему грозит, пока неизвестно.

Один случай из многих

Испанские силы правопорядка на протяжении последних лет демонстрируют весьма заметную эффективность в борьбе с киберкриминалом.

Кульминацией можно назвать разгром в конце июня масштабной группировки, специализировавшейся на мошенничестве с криптовалютными инвестициями, - GXC Team. За этим последовала продолжительная охота на участников группировки, которых не удалось поймать сразу.

К октябрю удалось взять главаря группировки, известного как GoogleXCoder. Им оказался 25-летним гражданин Бразилии.

Жертвами его банды стали не менее 8000 человек, а общий ущерб составил порядка $542 млн.

Операция против GXC Team проводилась при поддержке Group-IB, Европола и национальных правоохранительных органов нескольких стран Европы.

«К сожалению, киберкриминал в значительной степени представлен молодыми людьми, охотниками за быстрыми деньгами, которые не слишком хорошо - или не сразу - понимают перспективы своей деятельности, - говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - А итогом может стать длительный тюремный срок - и не факт, что это не лучших выход для них».

Эксперт добавил, что анонимность киберкриминала - миф: рано или поздно отследить удаётся любого, это лишь вопрос времени.

Роман Георгиев

