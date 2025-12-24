CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Сервис HeadHunter решил безвозмездно публиковать вакансии бюджетных организаций из сфер здравоохранения и образования. Это случилось после того, как ФАС признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке подбора персонала и анонсировала проведение проверки в отношении нее.

Бесплатное размещение вакансий для бюджетных организаций на HeadHunter

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что рекрутинговый сервис HeadHunter разработал и опубликовал правила безвозмездного размещения вакансий социальными организациями. Эти правила устанавливают порядок доступа и критерии предоставления такой возможности на площадки HeadHunter.

«Документ направлен на обеспечение кадровых потребностей, выполнение задач социального значения в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, волонтерства и в иных общественно полезных направлениях, - говорится в сообщении ФАС. - Организации здравоохранения и образования смогут обеспечить формирование медицинского и педагогического составов».

hh700.jpg
Фото: © nikkimeel / Фотобанк Фотодженика
HeadHunter решил безвозмездно публиковать вакансии бюджетных организаций здравоохранения и образования после того, как ФАС признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке подбора персонала и анонсировала ее проверку

Согласно сообщению ФАС, учреждения здравоохранения и образования смогут обойтись без закупочных процедур при поиске сотрудников и направлять высвободившиеся средства на другие нужды. При этом градация квот обеспечит пропорциональность и соразмерность объема предоставления бесплатных услуг уровню кадровой нагрузки в отрасли на основании соотношения активных резюме и вакансий, опубликованных на платформе HeadHunter. Это предотвратит предоставление избыточных преимуществ одной категории по сравнению с другой, уверены в ФАС.

Как ФАС обещала проверить HeadHunter

В ФАС напомнили, что HeadHunter «является крупнейшим цифровым сервисов по подрбору персонала». «Таким компаниям рекомендуется демонстрировать ответственное поведение на рынке, а также формировать открытую тарифную политику», - полагают в ведомстве.

Отметим, что на самом HeadHunter в разделе «Новости» не появлялось каких-либо сообщений по данному вопросу. Пресс-служба HeadHunter отказалась от комментариев по данному вопросу. Пресс-служба ФАС не ответила на запрос CNews.

Летом 2025 г., глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что HeadHunter была признана доминирующей компанией на рынке поиска работы с долей в 57%. В связи с этим ФАС инициировала проверку компании, так как в отношении нее «было достаточное количество жалоб, на дискриминационный подход к различным участникам рынка».

Крупнейшие игроки на рынке подбора персонала

HeadHunter является лидирующей площадкой по подбору персонала в России. На HeadHunter опубликовано 68% всех ИТ-вакансий и 54% офисных позиций в России, также площадкой пользуется 89% крупных компаний.

Но у HeadHunter есть конкуренты. Так, SuperJob показывает лучшую конверсию откликов в сферах продаж, логистики и производства. Общая база вакансий в SuperJob на 40% меньше, чем на HeadHunter, но и конкуренция среди соискателей меньше в 2,8 раз (данные блога «Работа, карьера, резюме» на платформе «Дзен»).

Платформа «Авито.Работа» считается наиболее эффективной для поиска водителей, курьеров, мастеров бытовых услуг, продавцов и специалистов beauty-индустрии. Особенностью площадки является прямой контакт соискателя с работодателем (непосредственным руководителем) минуя кадровые отделы.

Еще один игрок рынка подбора персонала – площадка «Работа.ру», в 2019 г. приобретенная Сбербанком. Платформа лидирует в городах с числом населения 100 тыс. – 500 тыс. человек, а также для поиска первой работы и позиций без опыта.

Государственный ресурс по поиску работу

Отметим, что в 2009 г. государство создало собственный ресурс для поиска работы – «Работа в России». Законом установлено обязательство работодателей с численносттю персонала более 25 человек публиковать на нем свои вакансии. Аналогичная обязанность действует для органов государственной и региональной власти, государственных учреждений, компаний с госучастием и т.д. Расходы федерального бюджета на создание и развитие системы в 2015-2021 гг. составили 2,6 млрд руб.

По данным на октябрь 2025 г., на «Работа в России» было зарегистрировано 23 млн пользователей и 1,2 млн работодателей, а также размешено 1,7 млн вакансий. Ежедневно платформой пользуется 225 тыс. человек. В то же время, как говорилось в отчете Счетной палаты за 2022 г., ежемесячное число пользователей «Работа в России» составляло 2,6 млн, тогда как у HeadHunter это число за соответствующий период составляло 20 млн человек.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Засекречено дело о конфискации имущества экс-главы отделения киберполиции России

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще