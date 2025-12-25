Российские ИТ-компании заплатили налогов на треть больше, чем год назад

За три квартала 2025 г. российская ИТ-отрасль заплатила налогов на 29% больше год к году. Показатель почти в два раза превысил средний по стране.



ИТ-компании платят больше налогов

За три квартала 2025 г. ИТ-компании, включенные в реестр аккредитованных организаций, уплатили в бюджет 1,59 трлн руб. налогов и сборов, что на 29% больше, чем за тот же период 2024 г., сообщили CNews представители аппарата Правительства России.

Платежи отрасли растут почти вдвое быстрее, чем по экономике в целом (плюс 15%), несмотря на действующие для ИТ-компаний налоговые льготы, отмечается в сообщении.

Доля ИТ-отрасли в общем объеме налоговых отчислений за три квартала 2025 г. выросла на 0,5 процентных пункта относительно 2024 г. и составила 4,6%.

Только аккредитованные российские ИТ-компании заплатили в бюджет за неполный 2025 г. полтора триллиона рублей налогов

Выручка организаций ИТ-отрасли от реализации собственных и покупных товаров и услуг за девять месяцев 2025 г. увеличилась на 19% год к году, до 8,24 трлн руб.

Данные получены в результате ежеквартального мониторинга, осуществляемого АНО «Цифровая экономика» по поручению заместителя председателя Правительства России - руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Налоговое бремя

В 2025 г. ИТ-компании начали платить налог на прибыль в размере 5%. С весны 2022 г. размер этой налоговой ставки для ИТ-отрасли был нулевым, что являлось мерой ее поддержки в свете западных санкций.

Налоговое бремя выросло из-за этого, а также из-за начисления страховых взносов сверх лимита по ставке 7,6% (до 2025 г. не начислялись), пояснил «Ведомостям» финансовый директор UserGate Игорь Забара. Заработные платы в ИТ выше средних и часто лимит превышается, отметил он.

Кроме того, по данным мониторинга, численность сотрудников ИТ-отрасли в этом году увеличилась на 151 тыс. человек (плюс 11%). Это при том, что совокупный рост численности работников в экономике составил менее 1%. Доля ИТ-отрасли достигла 3,2% (плюс 0,3 процентных пункта).

Налоги на прибыль, страховые взносы и НДС, увеличились для производителей «железа» в связи с выходом из фазы пилотных и ограниченных поставок в стадию серийного производства и масштабных внедрений, а не из-за изменении фискальной политики, полагает коммерческий директор «Гигант компьютерные системы» Артем Фомичев.

Впрочем, затраты на разработку новых технологий тоже заметно увеличились. Расходы на НИОКР за девять месяцев 2025 г. выросли на 39% год к году. Общая сумма достигла 614 млн руб.

Прогнозы на 2026 год

С 2026 г. Правительство предлагало отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры.

«Благодаря диалогу между компаниями, Минцифры и Правительством удалось сохранить нулевую ставку НДС, что критически важно для ИT-отрасли», — сказал «Ведомостям» генеральный директор «ИНКА 4.0» Павел Калякин. Хотя общее повышение НДС с 20% до 22% неизбежно отразится на ИT-бюджетах компаний в следующем году, прогнозирует эксперт.

Высокие ставки Центробанка и ужесточение налогового законодательства заставляют заказчиков ИT-решений приостанавливать инвестиции в расширение производства и закупку инфраструктуры и замораживать проекты, добавил генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев.