Спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения. Опубликовано почти 200 тысяч вакансий

Потребность российской экономики в кадрах в сфере искусственного интеллекта в 2025 г. увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. За год на российских рекрутинговых ИТ-платформах было опубликовано почти 200 тыс. вакансий для специалистов, а в 2024 г. их было около 170 тыс. К кадрам по искусственному интеллекту работодатели относит ИТ-инженеров, ИТ-разработчиков, системных архитекторов и аналитиков и иных инженерно-научных и прикладных специалистов, которые создают и интегрируют ИТ-решения на основе этой технологии.

Спрос растет

В 2025 г. на российских рекрутинговых ИТ-платформах работодатели опубликовали более 200 тыс. вакансий специалистов, работающих с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), пишут «Ведомости». Это на 18% больше, чем в 2024 г., но из-за острого дефицита в подготовку ИИ-специалистов включились технологические компании.

По данным агентства J’son Partners Consulting, потребность российской экономики в кадрах в сфере ИИ в 2025 г. увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. За год на российских рекрутинговых ИТ-платформах было опубликовано почти 200 тыс. вакансий для специалистов, работающих с технологиями ИИ, а в 2024 г. их было около 170 тыс. В 2025 г. к ИИ-кадрам компания относит ИТ-инженеров, ИТ-разработчиков, системных архитекторов и аналитиков и иных инженерно-научных и прикладных специалистов, которые создают и интегрируют ИТ-решения на основе ИИ-технологий.

Число таких вакансий растет в среднем на 5 под пункта быстрее, чем количество ИИ-специалистов с нужными компетенциями. По примерным оценкам J’son Partners Consulting, сейчас в России 100 тыс. - 120 тыс. ИИ-кадров (+15% к 2024 г., следует из аналитики компании), из которых обучением моделей занимается около 1 тыс.-3 тыс. инженеров в сфере Machine Learning (ML), остальное приходится на специалистов по данным т.е. data science.

Согласно совместному исследованию HeadHunter и Skillaz, с 2022 г. спрос на специалистов данного профиля вырос в два раза. Абсолютные значения количества вакансий и резюме в исследовании не раскрываются.

Freepik - pressfoto В 2025 г. спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения, было опубликовано почти 200 тыс. вакансий

Согласно исследованию консалтинговой компании J’son Partners Consulting, несмотря на активный запуск многочисленных образовательных программ в сфере ИИ, в России сохраняются фундаментальные предпосылки к дальнейшему увеличению разрыва между объемом подготовки ИИ-специалистов и реальными потребностями рынка до 2028 г.

В то же время в целом по ИТ-отрасли наблюдается положительная динамика: по итогам девяти месяцев 2025 г. численность ИТ-специалистов в стране превысила 1,15 млн человек, об этом 25 декабря 2025 г. сообщил вице-премьер Правительства России Дмитрий Григоренко, ссылаясь на актуальные результаты мониторинга отрасли.

Таким образом, общий рост кадрового потенциала в ИТ-сфере не компенсирует нарастающий дефицит высококвалифицированных специалистов именно в области ИИ и смежных высокотехнологичных направлениях.

Потребность в кадрах

Потребность в ИИ-кадрах действительно растет быстрее самого ИИ-рынка, подтверждает директор института ИИ Московского физико-технического института (МФТИ) Азамат Жилоков. Спрос на кадры увеличивается из-за расширения применения ИИ в традиционных отраслях, говорит эксперт.

Причина заключается в информационном шуме вокруг технологий генеративного ИИ, полагает руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений Соколов.

ИИ просто размывается по всем отраслям, согласна HR-директор MWS AI (входит в Erion, ранее — «Экосистема МТС») Анастасия Зальцман. Это уже не только ИТ-компании — это также банки, телеком, промышленность, ритейл, медицина, государственный сектор, перечисляет она. «Все одновременно формируют спрос и конкурируют за один и тот же пул специалистов», — комментирует «Ведомостям» госпожа Зальцман. Но существует большой разрыв между обучаемыми и реально готовыми специалистами, подчеркивает она. На одного реально востребованного ИИ-специалиста приходится три-четыре человека с формальным обучением, но без практики, без опыта работы с данными, без понимания бизнеса и продукта, говорит она. Эти люди требуют больших инвестиций времени и ресурсов для дообучения, добавляет Анастасия Зальцман.

Государство выступает фасилитатором взаимодействия бизнеса в кооперации с университетами, отмечает заместитель генерального директора J’son & Partners Consulting Максим Столповский. Из-за дефицита кадров и компетенций российские технологические компании и корпорации уже более 10 лет вовлечены в систему подготовки кадров. Причем по сравнению с США и Китаем технологические компании в России играют большую роль в подготовке ИИ-кадров — сами создают программы, говорит он. На реализацию программ по подготовке аналитиков больших данных со стороны государства уже выделено около 15 млрд руб., со стороны бизнеса предполагается софинансирование в объеме не менее чем 6,4 млрд руб., или 30% от общей суммы.

HeadHunter - «Яндекс» Потребность в кадрах

Рост потребности в квалифицированных кадрах в сфере ИИ-технологий подтверждается и со стороны ведущих технологических компаний. Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова полагает, что за последний год количество открытых вакансий на ключевые позиции в области ИИ увеличилось на 15%. В их число входят: разработчики ИИ-моделей, системные архитекторы ИИ, ML-исследователи, системные аналитики с экспертизой в ИИ, специалисты по разработке и внедрению рекомендательных ИТ-систем, программисты-исследователи.

По словам исполнительного директора ИТ-компании HFLabs Константина Степанова, дополнительный импульс спросу на ИИ-специалистов придает наличие четких ключевых показателей эффективности по внедрению ИИ-технологий у топ-менеджмента крупнейших организаций банковского сектора и телекоммуникационной отрасли. Данный фактор превращает цифровизацию и ИИ-проекты в один из ключевых приоритетов корпоративной стратегии, что напрямую отражается на кадровых потребностях рынка.

Обучение сотрудников

Для того чтобы решить задачу нехватки высококвалифицированных востребованных кадров, в 2024 г. «Яндекс», Сбербанка и пять ведущих университетов – НИУ ВШЭ, Университет Иннополис, ИТМО, МФТИ, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) — запустили программу AI360, которая нацелена на обучение архитекторов и ИИ-исследователей, отметила директор «Яндекс образования» Дарья Козлова. В свою очередь, «Яндекс» планирует в 2026 г. запустить масштабную образовательную инициативу с объемом инвестиций 400 млн руб., направленную на сотрудников российских вузов. Цель программы — сформировать у преподавателей и административного персонала компетенции по эффективному применению ИИ-инструментов во всех ключевых направлениях деятельности университета: в учебном процессе, научных исследованиях и управлении образовательной организацией, сообщила представитель компании госпожа Козлова.

Положительную динамику демонстрирует и корпоративное образовательное направление. Как сообщила «Ведомостям» Анна Степанова, в 2025 г. количество преподавателей и менторов программы VK Education, включая экспертов по ИИ, в партнерских вузах превысило 1,1 тыс. человек.

Главные проблемы

Основным ограничивающим фактором в подготовке ИИ-специалистов по основам искусственного интеллекта остается острая нехватка квалифицированных преподавателей и их высокая текущая нагрузка. По словам исполнительного директора Ассоциации лабораторий разработки ИИ (АЛРИИ) Вячеслава Береснева, на декабрь 2025 г. дефицит педагогических кадров в значительной степени компенсируется моделью обучения на рабочем месте: крупные технологические компании активно привлекают специалистов со смежным образованием (математика, программирование, физика, инженерия и др.) и в процессе трудовой деятельности проводят целевое обучение принципам применения ИИ и решению конкретных бизнес-задач компании. Среди наиболее эффективных долгосрочных решений проблемы эксперты называют привлечение к преподавательской деятельности так называемых «играющих тренеров» — практикующих специалистов и руководителей из индустрии, обладающих актуальным опытом внедрения ИИ-решений, об этом, в частности, отмечает и Максим Столповский.