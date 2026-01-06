Путин поручил создать национальный план развития и внедрения ИИ в России

Путин поручил Правительству в ближайшие полгода подготовить масштабный план развития ИИ на национальном уровне. Под контролем специальной комиссии при Президенте ИИ будут внедрять в различные отрасли экономики, федеральные и местные органы власти. На государственном уровне будут предприняты меры, создающие условия для расширения экспорта российских ИИ-технологий.



Национальный план внедрения ИИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству к 1 июня 2026 г. подготовить и утвердить национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и государственное управление на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Перечень поручений Президента, касающихся развития ИИ, опубликован на его официальном сайте.

К разработке национального плана будут привлечены «Альянс в сфере искусственного интеллекта» (включает крупные российские технологические компании, в том числе Сбербанк, «Яндекс», VK , «Авито» и др.), а также «иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации», говорится в документе.

К 20 января 2026 г. Банк России, Сбербанк, «Яндекс» и других заинтересованные организации должны представить предложения по формированию комплекса необходимых для развития ИИ российских технологических решений (в том числе модели генеративного ИИ и электронная компонентная база) и определены объем и источники финансирования мероприятий по их созданию. Для финансирования будут предусмотрены меры господдержки.

Российская академия наук Российское Правительство разработает нацплан внедрения ИИ, предусматривающий также производство необходимой электронной компонентной базы и строительство ЦОД

Координацией и мониторингом деятельности по созданию и внедрению технологий ИИ займется межведомственная комиссия при Президенте, предложения по формированию которой к 1 февраля 2026 г. поручено представить Администрации Президента (при участии Правительства).

ИИ в госсекторе

В поручениях Президента указано, что в план развития ИИ должны быть включены меры для повышения спроса на российские модели, «в том числе путем определения возможных сценариев использования технологий искусственного интеллекта и разработки планов их внедрения в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении».

Будут утверждены показатели эффективности использования ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. При формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов Российской Федерации по итогам 2026 г. в приоритетном порядке будут учитываться параметры, характеризующие разработку и использование технологий ИИ.

Сведения о внедрении технологий ИИ в экономике, соцсфере, федеральном и субъектном госуправлении будут содержаться в специальной единой информационно-аналитической базе данных.

Кроме того, как сообщило РИА «Новости» в конце декабря 2025 г., Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовить доклад о дополнительных мерах развития ИИ в интересах безопасности и обороны страны.

Развитие ЦОД

«Росатому» и «Россетям» поручено к 1 июня 2026 г. утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) в России период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий ИИ.

План должен включать ежегодные целевые показатели по объему строительства ЦОД и объемам потребления ими энергии. Для строительства будут выбраны наиболее оптимальные территории с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей и планов дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры.

Правительство и «Росатом» рассмотрят вопрос о включении мероприятий по строительству ЦОД в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков.

Корректировки в регулировании

В поручениях Путина указано, что для дальнейшего развития ИИ в стране нужно сократить «избыточные административные барьеры».

Для внедрения ИИ в сфере образования должны быть разработаны соответствующие меры организационного, нормативно-правового и методического характера.

Для развития экспорта российских технологий в дружественные страны необходима «гармонизация российских кодексов этики и технических стандартов в сфере искусственного интеллекта с соответствующими кодексами и стандартами дружественных иностранных государств, международных организаций и объединений». Учитывающие это предложения по развитию экспорта поручено подготовить Правительству совместно с МИД России, при участии Сбербанка, иных заинтересованных организаций.

Минцифры, как писал CNews в августе 2025 г., разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере ИИ, предусматривающий гибридный подход, то есть большинство нормативных правовых актов будут носить стимулирующий характер, но будут и точечные ограничения и механизмы саморегулирования.