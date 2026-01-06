CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Законодательство Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Путин поручил создать национальный план развития и внедрения ИИ в России

Путин поручил Правительству в ближайшие полгода подготовить масштабный план развития ИИ на национальном уровне. Под контролем специальной комиссии при Президенте ИИ будут внедрять в различные отрасли экономики, федеральные и местные органы власти. На государственном уровне будут предприняты меры, создающие условия для расширения экспорта российских ИИ-технологий.

Национальный план внедрения ИИ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству к 1 июня 2026 г. подготовить и утвердить национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в экономику, социальную сферу и государственное управление на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. Перечень поручений Президента, касающихся развития ИИ, опубликован на его официальном сайте.

К разработке национального плана будут привлечены «Альянс в сфере искусственного интеллекта» (включает крупные российские технологические компании, в том числе Сбербанк, «Яндекс», VK , «Авито» и др.), а также «иные заинтересованные организации и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации», говорится в документе.

К 20 января 2026 г. Банк России, Сбербанк, «Яндекс» и других заинтересованные организации должны представить предложения по формированию комплекса необходимых для развития ИИ российских технологических решений (в том числе модели генеративного ИИ и электронная компонентная база) и определены объем и источники финансирования мероприятий по их созданию. Для финансирования будут предусмотрены меры господдержки.

akademiya700.jpg
Российская академия наук
Российское Правительство разработает нацплан внедрения ИИ, предусматривающий также производство необходимой электронной компонентной базы и строительство ЦОД

Координацией и мониторингом деятельности по созданию и внедрению технологий ИИ займется межведомственная комиссия при Президенте, предложения по формированию которой к 1 февраля 2026 г. поручено представить Администрации Президента (при участии Правительства).

ИИ в госсекторе

В поручениях Президента указано, что в план развития ИИ должны быть включены меры для повышения спроса на российские модели, «в том числе путем определения возможных сценариев использования технологий искусственного интеллекта и разработки планов их внедрения в отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении».

Будут утверждены показатели эффективности использования ИИ в отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении. При формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов Российской Федерации по итогам 2026 г. в приоритетном порядке будут учитываться параметры, характеризующие разработку и использование технологий ИИ.

Сведения о внедрении технологий ИИ в экономике, соцсфере, федеральном и субъектном госуправлении будут содержаться в специальной единой информационно-аналитической базе данных.

Кроме того, как сообщило РИА «Новости» в конце декабря 2025 г., Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил министру обороны Андрею Белоусову подготовить доклад о дополнительных мерах развития ИИ в интересах безопасности и обороны страны.

Развитие ЦОД

«Росатому» и «Россетям» поручено к 1 июня 2026 г. утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) в России период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий ИИ.

План должен включать ежегодные целевые показатели по объему строительства ЦОД и объемам потребления ими энергии. Для строительства будут выбраны наиболее оптимальные территории с учетом наличия свободных электрогенерирующих мощностей и планов дальнейшего развития национальной энергетической инфраструктуры.

Правительство и «Росатом» рассмотрят вопрос о включении мероприятий по строительству ЦОД в комплексные предложения по строительству атомных электростанций для зарубежных рынков.

Корректировки в регулировании

В поручениях Путина указано, что для дальнейшего развития ИИ в стране нужно сократить «избыточные административные барьеры».

Для внедрения ИИ в сфере образования должны быть разработаны соответствующие меры организационного, нормативно-правового и методического характера.

Для развития экспорта российских технологий в дружественные страны необходима «гармонизация российских кодексов этики и технических стандартов в сфере искусственного интеллекта с соответствующими кодексами и стандартами дружественных иностранных государств, международных организаций и объединений». Учитывающие это предложения по развитию экспорта поручено подготовить Правительству совместно с МИД России, при участии Сбербанка, иных заинтересованных организаций.

Минцифры, как писал CNews в августе 2025 г., разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере ИИ, предусматривающий гибридный подход, то есть большинство нормативных правовых актов будут носить стимулирующий характер, но будут и точечные ограничения и механизмы саморегулирования.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Из Gmail уберут протокол, позволяющий собирать письма со сторонних адресов

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Microsoft закрывает разработку легкой Windows 11 для дешевых ПК

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Экс-министр связи России скупает электростанции для майнинга криптовалют

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 удобных функций Telegram в 2026 году, о которых не все знают

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще