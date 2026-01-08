Человечество входит в эпоху глобального дефицита меди, необходимой для производства электроники

Строительство ЦОД для искусственного интеллекта разгоняет мировой спрос на медь, которая присутствует практически в каждом современном электронном устройстве. К 2040 г. четверть потребности производителей может оказаться неудовлетворенной, а альтернатива меди пока не найдена.



Спрос растет, а предложение сокращается

Рост в секторах искусственного интеллекта и обороны увеличит мировой спрос на медь на 50% к 2040 г. Почти четверть этого спроса может остаться неудовлетворенной, приводит Reuters выводы исследования консалтинговой компании S&P Global.

Согласно отчету, к 2040 г. мировой спрос достигнет 42 млн метрических тонн в год, тогда как в 2025 г. он составлял 28 млн метрических тонн. При этом предложение может сократиться более чем на 10 млн метрических тонн в год,

Одной из основных областей, стимулирующих потребность в меди, является искусственный интеллект и строительство новых ЦОД, по созданию которых только за неполный 2025 г. (данные S&P Global Market Intelligence за январь-ноябрь 2025 г.) было реализовано более 100 новых проектов на сумму чуть менее $61 млрд.

Медь содержится практически в каждом электронном устройстве, так как является одним из лучших электропроводящих металлов, устойчива к коррозии и легко поддается формовке.

Нужны новые источники металла

Для удовлетворения растущего спроса нужны новые источники поставок, говорится в отчете аналитиков.

Крупнейшими добытчиками меди в мире на данный момент являются Чили и Перу, а крупнейшим производителем — Китай. Их в ближайшее время в связи с изменениями климата ждет не увеличение, а сокращение производства, уверены эксперты PricewaterhouseCoopers (PwC), как писал CNews в июле 2025 г.

В Чили, например, уже возникла нехватка воды, которая нужна для различных производственных нужд. Из-за этого, по оценкам PwC, на сегодняшний день около четверти (25%) производства меди в Чили находится под угрозой сбоев. В течение ближайших 10 лет этот показатель вырастет до 75%, а к 2050 г., то есть всего через 25 лет, он составит от 90% до 100%.

Авторы отчета уверены, что к 2035 г. большинство из 17 стран, ныне поставляющих медь индустрии полупроводников, будут подвержены риску засухи.

Вместе с дефицитом будут расти и цены. Так, авария в шахте Грасберг в Индонезии, которая обеспечивает около 3% мирового производства меди, привела осенью 2025 г. к скачку цены на медь на 3% до $10,3 тыс. за тонну. В начале 2025 г. металл стоил около $8,9 тыс. за тонну.

Лучший проводник для микросхем

Медь уступает по электропроводности только серебру. Кроме того, благодаря высокой теплопроводности она эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев электронных компонентов. Медь отличается также высокой пластичностью, легкостью механической обработки и устойчивостью к коррозии, что значительно продлевает срок службы изделий и повышает их эксплуатационную надежность.

Эти качества делают медь предпочтительным материалом для производства как мелких, так и крупных компонентов электронных систем — от микросхем и печатных плат до мощных электрических разъемов и радиаторов охлаждения. Именно медь в настоящее время используется для создания миллиардов миниатюрных проводков внутри микросхем.

Несмотря на то, что многие компании и лаборатории заняты поисками альтернативных материалов, способных заменить медь в чипах, особых успехов в этом направлении никто пока не добился. Медь по-прежнему на первом месте по способности проводить электрический ток, а также с точки зрения цены.